Brasil na Copa: cearenses se reúnem em Fortaleza para assistir à estreia

A estreia do Brasil na Copa do Mundo mobilizou torcedores cearenses em Fortaleza, espalhados por bares, barracas de praia e ruas da cidade. A seleção encara a Sérvia nesta quinta-feira, 24, e inicia a campanha no Mundial em busca do hexa.

O POVO acompanha a festa dos cearenses na torcida pelo Brasil. Veja a galeria de fotos abaixo:

Análise de pós-jogo do Brasil

Após a partida do Brasil, jornalistas do O POVO analisam a atuação da seleção no FutCast, em live no Youtube.

O FutCast fará uma live ao vivo por dia até o fim da competição, com muita análise, resenha e debate sobre tudo que aconteceu nos jogos.

Dia 5 da Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar chegou ao quinto dia de competição nesta quinta-feira. Antes da estreia do Brasil, três partidas foram disputadas. Integrantes do grupo da Canarinho, a Suíça venceu Camarões por 1 a 0.

Na chave H, Portugal bateu Gana por 3 a 2 em duelo movimentado. No mesmo grupo, Uruguai e Coreia do Sul empataram sem gols.

Cerveja e dose de cachaça grátis: bares lançam promoções para jogo do Brasil na Copa

De rodízio a bebida grátis: a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar movimentará bares e restaurantes em Fortaleza, que prepararam promoções para os torcedores. Confira aqui.



