Com gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence Gana em jogo apertado pela Copa do Mundo

Todos os cinco gols da partida aconteceram no segundo tempo. No fim, melhor para Portugal, que venceu por 3 a 2 e se isolou na liderança do Grupo H

Em jogo apertado, Portugal fez valer o favoritismo, derrotou Gana por 3 a 2 e estreou com o pé direito na Copa do Mundo no Catar. Cristiano Ronaldo (65’ 2t), João Félix (78’ 2t) e Rafael Leão (80’ 2t) marcaram para a seleção portuguesa, enquanto André Ayew (73’ 2t) e Osman Bukari (89’ 2t) fizeram os gols dos ganeses. Todos os cinco tentos da partida aconteceram no segundo tempo.

Com o resultado, Portugal assume a liderança isolada do Grupo H, com três pontos. Coréia do Sul e Uruguai figuram logo atrás, ambos com um ponto. Gana, por outro lado, amarga a lanterna da chave.

Sobre o assunto Brasil: Sai escalação oficial da seleção brasileira com Vini Jr.

Arrascaeta não sai do banco no empate do Uruguai com Coreia do Sul

Em jogo morno, Uruguai e Coreia do Sul empatam na estreia da Copa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A próxima partida de Portugal acontece na segunda-feira, 28, às 16 horas (de Brasília), diante do Uruguai, em duelo que marca o encontro das duas seleções favoritas para avançar de fase. No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 10 horas, Gana enfrenta a Coréia do Sul.

O jogo

O panorama da partida foi definido logo nos primeiros minutos de jogo: Portugal com a bola, tentando furar o sistema defensivo reforçado de Gana. A seleção portuguesa quase abriu o placar após roubo de bola no campo de ataque e Cristiano Ronaldo saiu cara a cara com o gol, mas não conseguiu finalizar e dividiu com o goleiro.

Portugal trocou passes com paciência e cercou a área ganesa procurando espaços. Aos 27 minutos, João Félix recebeu livre na entrada da área e mandou por cima da trave. Na sequência, Cristiano Ronaldo deslocou o zagueiro com o corpo, invadiu a área e marcou o gol. Porém, a arbitragem marcou falta e anulou o lance.

A equipe de Gana teve dificuldades para encaixar contra-ataques e não conseguiu acertar um chute sequer no gol adversário. Iñaki Williams e André Ayew foram poucos acionados e não participaram da partida.

Segunda etapa



Ciente do mal desempenho no primeiro tempo, Gana voltou mais ousada do intervalo. Kudus puxou contra-ataque e arriscou de longe, mas a bola passou raspando do lado de fora da trave. A tentativa do camisa 20 foi a primeira finalização dos ganeses no jogo.

Quando a partida parecia se equilibrar e se tornar imprevisível, Cristiano Ronaldo recebeu na área e se chocou com o zagueiro Salisu. A arbitragem marcou falta e apitou a penalidade. O camisa sete foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar e entrando para a história.

Aos 27 minutos da segunda etapa, o lado direito da defesa de Portugal falhou e Kudus invadiu a área sozinho. O meia cruzou, a bola desviou no zagueiro e sobrou para Ayew empurrar para o fundo do gol.

Na reta final da partida, João Félix recebeu em profundidade e saiu de cara para o gol. O atacante foi frio e mandou por cima do goleiro para recolocar a seleção portuguesa na frente do placar. Na sequência, o mesmo João Félix recuperou a bola no meio-campo e tocou para Bruno Fernandes puxar o contra-ataque. O meia achou Rafael Leão livre do lado esquerdo, que mandou de primeira no canto do goleiro para ampliar.

Ainda deu tempo de Gana diminuir o prejuízo aos 44 minutos do segundo tempo. O lateral Cancelo falhou mais uma vez na partida, Baba recebeu pela esquerda e cruzou para Osman Bukari marcar. Os acréscimos foram eletrizantes. Iñaki Williams tentou aproveitar a desatenção do goleiro português e quase empatou o jogo no fim.

Recorde de Cristiano Ronaldo

Além da importância da vitória, a partida marcou um recorde alcançado por Cristiano Ronaldo. O craque foi o primeiro jogador na história a marcar em cinco Copas do Mundo diferentes. O maior goleador do futebol de seleções marcou na Copa de 2006, 2010, 2014, 2018 e neste Mundial de 2022, contra a seleção ganesa.

Com Gazeta Esportiva.