Arrascaeta não sai do banco no empate do Uruguai com Coreia do Sul

Nesta quinta-feira, 24, Uruguai e Coreia do Sul se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida terminou empatada por 0 a 0, e o meia Arrascaeta, do Flamengo, não saiu do banco de reservas.

O meio-campo titular da seleção uruguaia na partida foi composto por Vecino, Valverde, Bentancur e Pellistri. No decorrer do jogo, De la Cruz e Varela saíram da reserva, diferentemente de Arrascaeta.

Vale lembrar que o meia do Flamengo sofreu com uma pubalgia na reta final da temporada de 2022. Arrascaeta, inclusive, não atuou depois da final da Libertadores, no dia 29 de outubro, contra o Athletico-PR, vencida pelo Rubro-Negro por 1 a 0.

A ausência de Arrascaeta gerou diversas reclamações nas redes sociais: "Eu acordei cedo pra ver o Arrascaeta jogar e terminei o jogo torcendo pro Uruguai perder", escreveu um torcedor no Twitter. "Gostei que ficou 0 a 0, quem mandou deixar Arrascaeta no banco", publicou outra pessoa.

Com o resultado, Uruguai e Coreia do Sul somaram os primeiros pontos no grupo H. Às 13 horas (de Brasília) desta quinta, os outros times da chave, Portugal e Gana, se enfrentam.

A segunda rodada da Fase de Grupos, válida pelo grupo, está programada para acontecer na próxima segunda-feira. Enquanto a Coreia do Sul encara a Gana às 10 horas, o Uruguai enfrenta Portugal mais tarde, às 16 horas.

