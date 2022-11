Horário dos jogos do Brasil na Copa do Mundo: que horas começam?

A estreia da seleção brasileira acontece nesta quinta-feira, 24. Confira a tabela completa dos jogos do Brasil na Copa do Mundo com dia e horário

A Copa do Mundo do Catar já começou e a estreia da seleção brasileira nos jogos acontece nesta quinta-feira, 24 de novembro.

Com a proximidade do primeiro jogo do Brasil, muitos brasileiros já se programam para assistir a Seleção Canarinho entrar em campo no continente asiático.

Horário dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022: saiba que horas começam

Confira a tabela completa dos jogos da seleção brasileira:

Primeira fase

24 de novembro: Brasil x Sérvia (quinta-feira às 16 horas)

28 de novembro: Brasil x Suíça (segunda-feira, 13 horas)

2 de dezembro: Brasil x Camarões (sexta-feira, 16 horas)



Classificação em primeiro lugar

Oitavas de final: 5 de dezembro (segunda-feira, 16h)

Quartas de final: 9 de dezembro (sexta-feira, 12h)



Semifinais: 13 de dezembro (terça-feira, 16h)



13 de dezembro (terça-feira, 16h) Final: 18 de dezembro (domingo, 12h)

Classificação em segundo lugar



Oitavas de final: 6 de dezembro (terça-feira, 16h)



Quartas de final: 10 de dezembro (sábado, 12h)



Semifinais: 14 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Grupo A:



Catar



Equador



Senegal



Holanda



Grupo B:



Inglaterra



Irã



Estados Unidos



País de Gales



Grupo C:



Argentina



Arábia Saudita



México



Polônia



Grupo D:



França



Austrália



Dinamarca



Tunísia



Grupo E:



Espanha



Costa Rica



Alemanha



Japão



Grupo F:



Bélgica



Canadá



Marrocos



Croácia



Grupo G:



Brasil



Sérvia



Suíça



Camarões



Grupo H:



Portugal



Gana



Uruguai



Coréia do Sul

