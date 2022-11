Romário para Neymar: "Ninguém mais do que você merece trazer esse hexa pra casa"

Em texto publicado no The Players’ Tribune, o atacante do tetra diz que confia no camisa 10 da seleção na busca pelo hexa.

“Não é arrogância. É confiança”, afirmou Romário em carta direcionada à Neymar, publicada no site "The Players Tribune". A mensagem do atacante do tetra de 1994 ocorre após o atual camisa 10 da seleção brasileira ter sido chamado de "arrogante" pelo jornal alemão "Bild".

Em texto, o ex-atacante relembrou a sua relação com a imprensa e deu dicas para Neymar. Envolto por polêmicas, o baixinho foi um dos pilares da conquista do tetra na Copa do Mundo nos Estados Unidos.

“A verdade, parceiro, é que até 1993 tinha muita gente que falava mal pra c*** de mim”, lembrou Romário.

“Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto, todo esse barulho que vem de fora”, aconselhou Romário em outro trecho.

O lendário camisa 11 da Canarinho conta que foi tratado como o herói da Copa de 1994 após a conquista do tetra, mas ressaltou a ajuda dos companheiros de seleção, citando jogadores como Taffarel, Mazinho, Raí, Aldair, Jorginho, entre outros.

“Ninguém ganha nada sozinho. Muito menos uma Copa”, disse o ex-atacante.

Ao final do texto, Romário reforça a confiança em Neymar para conquistar o sexto título mundial para o Brasil. "Sei que você representa o espírito e o futebol que todos nós, brasileiros, gostamos de ver. Que vai bater no peito e pedir a bola na hora que a seleção mais precisar. Que ninguém mais do que você merece trazer esse hexa para casa", afirmou.

"Agora é sua vez, parceiro! Confio em você. Ou melhor, o Brasil confia em você. Que Papai do Céu te abençoe no Catar", concluiu.

