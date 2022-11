Jogos do Brasil na Copa 2022: Confira o que abre e o que fecha em Fortaleza

Com a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o funcionamento de alguns segmentos em Fortaleza terão seu horário de funcionamento alterado. A estreia da Seleção acontece na próxima quinta-feira, 24, em combate com o time da Sérvia. Até o momento, outros dois jogos já estão com data confirmada: 28 de novembro, contra a Suíça; e 2 de dezembro, contra Camarões.

Serviços públicos não essenciais

Na Capital, os servidores municipais terão o horário de expediente reduzido nos dias de jogos da seleção brasileira. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), a jornada de trabalho será reduzida em uma hora. "O horário do funcionalismo da Capital será das 8h às 12 horas, quando os jogos se realizarem às 13 horas; e das 8h às 15 horas, quando os jogos se realizarem às 16 horas", explicou

Serviços públicos essenciais

A redução do horário de funcionamento, contudo, vale apenas para os funcionários de serviços não essenciais. Dessa forma, funcionam normalmente os serviços de saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva vidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comércio

De acordo com Camada dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, foi sugerido aos comércios de rua que as lojas sejam fechadas meia hora antes dos jogos da Seleção, sendo reabertas após meia hora.

Shoppings

Shopping Benfica

As lojas do Shopping Benfica poderão fechar 30 minutos antes do início da partida. Já a reabertura acontecerá 30 minutos após o encerramento. A Praça de Alimentação do empreendimento contará com um telão para que o público em geral, bem como lojistas, vendedores e colaboradores, possa acompanhar os jogos do Brasil no Mundial. Vale destacar que, nesses três dias, as operações da Praça de Alimentação do Shopping Benfica funcionarão normalmente

Jogo 1 – Brasil X Sérvia

Horário: 16h

Fechamento das lojas: 15h30 | Reabertura: 30 minutos após a partida

Jogo 2 – Brasil X Suíça

Horário: 13h

Fechamento das lojas: 12h30 | Reabertura: 30 minutos após a partida

Jogo 3 – Brasil X Camarões

Horário: 16h

Fechamento das lojas: 15h30 | Reabertura: 30 minutos após a partida

Shopping Iguatemi Bosque

Em dias de jogos da seleção brasileira, o shopping abrirá suas portas normalmente para receber os clientes. Contudo, as lojas e quiosques que não são de alimentação poderão suspender suas operações meia-hora antes dos jogos e retornar meia-hora após as partidas. As praças de alimentação e restaurantes continuarão abertas mesmo durante os jogos da seleção.

RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy

No período, será facultativo para as lojas, os quiosques e a Praça de Alimentação o fechamento 30 minutos antes do início da partida. Já a abertura deve ser logo após 30 minutos do apito final. As entregas das plataformas digitais de vendas, RioMar Online, seguem o mesmo horário das lojas físicas.

Os shoppings ainda prepararam a Torcida RioMar nas Praças de Alimentação, Piso L3, para que os torcedores possam acompanhar as partidas do Brasil e das demais seleções. No espaço, estão sendo disponibilizadas estruturas de telão com a transmissão oficial dos jogos ao vivo, reprises e programas de análise da competição.

Data: 24/11/22 (quinta-feira)

Fechamento das lojas, quiosques e operações de alimentação: às 15h30

Retorno das atividades: 30 minutos após a finalização da partida

Data: 28/11/22 (segunda-feira)

Fechamento das lojas, quiosques e operações de alimentação: às 12h30

Retorno das atividades: 30 minutos após a finalização da partida

Data: 02/12/22 (sexta-feira)

Fechamento das lojas, quiosques e operações de alimentação: às 15h30

Retorno das atividades: 30 minutos após a finalização da partida

Arena RioMar Telão com transmissão de todos os jogos da competição Local: Praça de Alimentação, Piso L3

Sobre o assunto Servidores do Ceará terão horário reduzido em jogos do Brasil na Copa

Fortaleza: Bares e restaurantes para assistir aos jogos da Copa 2022

Tags