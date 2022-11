Bolão da Copa 2022: como participar e sites e apps para organizar

Confira 5 opções de sites e aplicativos que te ajudarão a organizar um bolão entre amigos e familiares para a Copa do Mundo 2022 do Catar

A Copa do Mundo 2022 começou e as partidas de futebol já estão a todo vapor. Nesta época, durante os jogos, é comum que palpites sobre a disputa surjam - sobre o placar, a seleção que será campeã, o melhor jogador - e, juntamente a eles, o tradicional "bolão" - uma espécie de aposta valendo dinheiro ou algum item material.

Nestes momentos, caso não se tenha uma boa organização, as apostas viram uma completa bagunça. Para descomplicar o momento, preparamos uma lista com algumas opções de sites e plataformas que te ajudarão a fazer as apostas de maneira simples e rápidas. Siga as dicas, dedos cruzados e fé nos palpites.

SAIBA como apostar na Mega Sena da Virada 2022

Copa do Mundo 2022: como participar de bolão

Para participar de um bolão da Copa do Mundo 2022 não há segredo, sendo necessário apenas a escolha de uma plataforma digital que disponibilize apostas em formato "bolão". Após a escolha, cadastre-se no site, dessa forma, você se tornará um usuário apto para a criação de bolões.

Abaixo confira dicas de sites e aplicativos que ofertam essa modalidade de aposta.

Copa do Mundo 2022: sites e aplicativos para fazer apostas



Confira abaixo 5 opções, entre sites e aplicativos (disponíveis tanto para iOS quanto para Android), que te ajudarão a organizar aquele "bolão" entre amigos e familiares durante a Copa do Mundo 2022.

Mais Bolão



O Mais Bolão é um site especializado em bolões online para campeonatos nacionais e internacionais. Durante a Copa do Mundo 2022, a plataforma disponibiliza uma aba especial para a criação de bolão para o campeonato. Caso não possua uma conta no site, cadastre-se, para que então possa começar a fazer suas apostas.

Resultados de Futebol

O Resultados de Futebol é um site que permite que seus usuários criem bolões. A plataforma também disponibiliza a opção de Bolão Coorporativo, para apostas entre funcionários de pequenas e médias empresas. Caso não possua uma conta no site, cadastre-se e, em seguida, crie o bolão e o compartilhe com os demais apostadores.

Dacopa

O Dacopa é um site e aplicativo (disponível para iOS e Android), que auxilia na criação de bolão da Copa do Mundo 2022. Nele, o usuário gera a disputa e compartilha com os demais apostadores nas redes sociais.

Nas apostas, o sistema utiliza o modelo por pontos e peso, ou seja, cada resultado - seja de placar ou apenas do vencedor - possui uma pontuação diferente. Para criar um bolão, caso não possua conta na plataforma, cadastre-se.

Bolão App

O Bolão App é um aplicativo disponível para iOS e Android que também permite a criação de bolão da Copa. Nele, os usuários podem criar grupo novo, ou fazer aposta em grupos já existentes.

Chute Perfeito

Chute Perfeito é um site e aplicativo disponível para dispositivos móveis (iOs ou Android), que também traz as opções do usuário escolher entre criar seu próprio bolão online ou participar de um já existente, como também de personalizar as regras (critérios de pontuação, prazo dos palpites e o peso das rodadas).

CONHEÇA os países e seleções participantes da Copa do Mundo 2022

