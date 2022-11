Destaque na vitória da Holanda contra Senegal, Gakpo alerta: "Podemos melhorar muito"

O meia Cody Gakpo, destaque na vitória da Holanda contra Senegal, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, falou sobre a atuação da equipe de Louis Van Gaal. Apesar do triunfo, os holandeses tiveram certa dificuldade de impor seu jogo ao longo dos 90 minutos.

"Isso (vitória) dá uma sensação boa. Procuramos o gol, e no fim, ele veio. É sempre bacana. Mas não fomos cuidadosos com a bola. Podemos melhorar muito. Era nervosismo? Não é um jogo normal, mas também não somos tão ruins", comentou Gakpo, autor do primeiro gol holandês, à emissora NOS.

Além do jogador do PSV, o meia Klaassen marcou para a Holanda, no último lance do jogo. O goleiro Mendy não teve grande jornada e falhou nos dois gols holandeses.

Agora, a Holanda volta a campo na sexta-feira, às 13 horas (de Brasília). O time possui três pontos no grupo A e igualou a pontuação do Equador, que venceu o Catar pelo mesmo placar na abertura da Copa do Mundo.