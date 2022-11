Mega da Virada 2022: apostas já podem ser feitas; saiba como jogar

As apostas para a Mega da Virada 2022, concurso especial da Mega-Sena de número 2.550, começaram a ser feitas no dia 16 de novembro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio deste ano está estimado em R$ 450 milhões - o maior valor da história do concurso.

Diferente de outras apostas, o valor da Mega da Virada não acumula. Dessa forma, caso ninguém acerte os seis números sorteados, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

É possível jogar na Mega da Virada 2022 até às 17 horas do dia 31 de dezembro. No mesmo dia, às 20 horas (horário de Brasília), o sorteio acontece.

Mega da Virada 2022: onde fazer as apostas?



Os apostadores tem duas opções: fazer o jogo presencialmente em qualquer casa lotérica do país credenciada pela Caixa ou de forma online - pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou pelo Internet Banking.

Para realizar a aposta no formato online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e preencher um pequeno cadastro.

Mega da Virada 2022: como apostar?

As apostas devem ser feitas em volante específico da Mega da Virada. Ao todo, 60 números são disponíveis no volante. No entanto, para fazer um jogo, os apostadores devem marcar entre 6 a 15 números, ou podem optar pela "Surpresinha" - sequência de números escolhidos pelo sistema.

Mega da Virada 2022: quanto custa a aposta?

Os valores das apostas variam de acordo com a quantidade de números escolhidos - a cada dezena acrescentada, maiores são as probabilidades de acerto. Abaixo confira os valores de cada aposta:

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31

8 números: R$ 126

9 números: R$ 378

10 números: R$ 945

11 números: R$ 2.079

12 números: R$ 4.158

13 números: R$ 7.722

14 números: R$ 13.513

15 números: R$ 22.522

Mega da Virada 2022: bolão

Uma outra opção de aposta na Mega da Virada é por meio da modalidade Bolão Caixa. Nesta opção, a aposta tem preço mínimo de R$ 10, que dá direito a duas pessoas participarem de um mesmo jogo. O limite nesta categoria é de 100 pessoas jogando 15 dezenas.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. Neste caso, a agência monta um grupo de pessoas que participarão da mesma rodada. Além do valor da cota, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35%.



