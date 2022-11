Tite libera apenas 20 minutos em segundo treino do Brasil no Catar

O mistério nos 11 iniciais se dá por conta das dúvidas no meio-campo, entre Fred e Lucas Paquetá, além da utilização de dois ou três atacantes, com a entrada ou não de Vinicius Júnior

O técnico Tite mudou a programação inicialmente divulgada e liberou apenas 20 minutos do segundo treino da seleção brasileira em Doha, no Catar, na manhã desta segunda-feira, 21, no Catar. A estreia do Brasil será na quinta-feira, diante da Sérvia, às 16h (de Brasília).

Diferentemente de domingo, 20, quando a imprensa conseguiu acompanhar todas as atividades, o comandante deve começar a esboçar a partir desta segunda a escalação que deve iniciar o duelo.

O mistério nos 11 iniciais se dá por conta das dúvidas no meio-campo, entre Fred e Lucas Paquetá, além da utilização de dois ou três atacantes, com a entrada ou não de Vinicius Júnior. Vale lembrar que, nas atividades que realizou desde a apresentação dos jogadores, as formações foram diferentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do treino, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, trocou camisa com o presidente do Al Arabi, Sheih Tamim Fahad Al-Thani, time mandante no Grand Hamad, estádio onde a Seleção está treinando no Catar.

Mais cedo, a comissão técnica e 12 jogadores fizeram uma visita ao Estádio Lusail, onde ocorrerá a estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Sobre o assunto Catar anuncia 1ª apreensão de drogas da Copa

Maguire estreia na Copa com bola na trave contra o Irã; veja números

Inglaterra supera Irã e estreia com goleada na Copa do Mundo do Catar

Após o jogo contra a Sérvia, o Brasil terá o embate com a Suíça no dia 28 de novembro, às 13h (de Brasília). A equipe fecha a participação na Fase de Grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro, novamente às 16h (de Brasília).

Tags