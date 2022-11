Segundo dia de Copa tem Inglaterra, Holanda e equilíbrio entre EUA x Gales

Jogos desta segunda-feira, 21, fecham a primeira rodada dos grupos A e B do maior torneio de futebol do planeta

Passada a abertura da Copa do Mundo 2022 com vitória do Equador por 2 a 0 para cima do Catar, outros três jogos agitam esta segunda-feira, 21. Às 10 horas, a Inglaterra abre os trabalhos no grupo B contra o Irã; às 13 horas, Senegal e Holanda medem forças no grupo A; e às 16 horas, Estados Unidos e Gales encerram a primeira rodada no grupo B. Todos os horários são de Fortaleza.

Será o último dia de fase de grupos com menos de quatro duelos por dia. À partir de terça-feira, 22, a Copa do Mundo terá jogos às 7, 10, 13 e 16 horas nas duas primeiras rodadas, e duelos simultâneos às 12 e 16 horas na terceira jornada.

Inglaterra x Irã

No duelo que abre a programação do dia, a Inglaterra, franca favorita do grupo B, será a primeira seleção de primeiro escalão a entrar em campo nesta edição. O adversário será o Irã, que apesar de mais modesto, também é um time perigoso, e tenta passar por cima de seleções mais tradicionais para garantir a classificação ao mata-mata.

A seleção iraniana se classificou para o Mundial até com certa folga. No grupo A da fase final das Eliminatórias Asiáticas, avançou como primeira colocada com oito vitórias, um empate e uma derrota em dez jogos. Possui vários jogadores em destaque no futebol europeu, e tem como principal estrela o atacante Mehdi Taremi, do Porto.

Por outro lado, os ingleses também se classificaram para a Copa com tranquilidade, com oito vitórias e dois empates em dez jogos no grupo I da Eliminatórias Europeias. Atual vice-campeã da Euro e com várias estrelas, que em grande maioria atuam na Premier League, principal campeonato nacional de clubes do Mundo, o English Team tem Harry Kane, do Tottenham, como maior esperança de gols da equipe.

Senegal x Holanda

Na sequência é a vez da tradicional Holanda fazer a estreia na atual edição. Mas terá pela frente a dura seleção de Senegal, que mesmo sem o seu principal jogador, possui um grupo bastante qualificado e competitivo.

A baixa de Sadio Mané foi um golpe duro para os senegaleses, mas a atual campeã africana ainda sonha em fazer bonito no Catar e possui outros bons jogadores de destaque na Europa. Os Leões de Teranga se classificaram para o Mundial após passar por uma disputa dramática nos pênaltis contra o Egito, e tem como principal estrela o goleiro Edouard Mendy, do Chelsea.



Já os Países Baixos, que já chegaram a três finais, seguem almejando o primeiro título mundial. A classificação foi difícil, conseguida apenas na última rodada das Eliminatórias Europeias, mas a equipe vem em uma boa arrancada e não perde há mais de um ano. O principal trunfo da equipe é a dupla de zaga de peso, formada por Virgil Van Dijk, do Liverpool, e Matthijs de Ligt, do Bayern.

Estados Unidos x Gales

Encerrando as atividades do dia, Estados Unidos e Gales fazem um duelo bastante equilibrado e importante. As duas seleções chegam como postulantes a segunda força do grupo B e um vencedor no confronto pode ser um grande passo para o mata-mata.

Com uma seleção bastante renovada, os EUA querem esquecer o fiasco que foi ficar fora da Copa de 2018 e se colocar como uma força emergente no mundo do futebol. A atual campeã da Copa Ouro pegou a terceira vaga da Concacaf e possui jogadores espalhados por clubes europeus e pela liga local. A principal estrela dos americanos é o atacante Christian Pulisic, do Chelsea.

Já o País de Gales passou por drama para chegar até o Catar. Depois de ficar em segundo em seu grupo, precisou passar por eliminatórias contra Áustria e Ucrânia para garantir a vaga. A base da seleção é formada por jogadores que atuam na Premier League, mas a sua principal estrela é Gareth Bale, que hoje joga pelo Los Angeles FC.

