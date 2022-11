CT da Seleção no Catar tem estádio para 12 mil pessoas e área de convívio

Brasil vai utilizar o Grand Hamad Stadium, casa do Al Arabi, como casa durante a Copa do Mundo 2022

Neste sábado, mais de 200 jornalistas de todo o mundo puderam conhecer o Grand Hamad Stadium, o Centro de Treinamentos da Seleção Brasileira em Doha, no Catar. Neste complexo, os jogadores do Brasil irão se preparar para as partidas da Copa do Mundo de 2022.

Durante o Mundial, o técnico Tite irá comandar todas as atividades no Estádio Grand Hamad, que pertence ao Al Arabi Sports Club. A arena tem capacidade para 12 mil pessoas. Além disso, também há uma academia e piscinas no local, que está todo customizado com o escudo e as cores da Seleção.

A Seleção irá usar o espaço a partir de domingo. A previsão é que a delegação brasileira, que já deixou Turim, na Itália, desembarque em Doha por volta das 23 horas do horário local (17 horas pelo horário de Brasília).

O CT ainda conta com uma área especial para que os jogadores recebam seus familiares. O complexo conta com uma piscina de bolinha e vídeo-games.

O Brasil estreia na Copa do Mundo na quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Sérvia, no Estádio Lusail. A Seleção integra o grupo G da competição, ao lado também de Suíça e Camarões.

