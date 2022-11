Copa do Mundo 2022: o que abre e o que fecha durante os jogos do Brasil

Alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado durante os dias de jogos do Brasil

A Copa do Mundo do Catar começa neste domingo, 20, e o jogo de estreia do Brasil, que está previsto para acontecer na próxima quinta-feira, 24, tem gerado dúvidas sobre o que irá funcionar ou ter fechamento parcial nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo.

Os torcedores devem ficar atentos, pois os dias de jogos do Brasil não são feriados. Apesar disso, alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos terão o horário de funcionamento alterado.

Os jogos brasileiros na primeira fase da Copa serão nos dias 24/11 (quinta-feira, às 16 horas, contra a Sérvia), dia 28/11 (segunda-feira, às 13 horas, contra Suíça) e 2/12 de dezembro (sexta, às 16 horas, contra Camarões).

No Ceará, os servidores públicos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza encerram o expediente uma hora antes de cada jogo do Brasil, exceto quem trabalha prestando serviços essenciais.

Brasil no Catar: confira o que muda no horário dos estabelecimentos no Ceará

O POVO mostra como ficará o fluxo de abertura e fechamento de comércios cearenses durante os jogos do Brasil. Confira:

Centro de Fortaleza

O comércio de rua poderá fechar as portas meia hora antes e reabrir meia hora após jogos do Brasil, mas a decisão cabe a cada lojista.

Farmácias

As farmácias também funcionam normalmente.

Supermercados



Os supermercados deverão funcionar normalmente nos dias de jogos do Brasil.

Postos de combustíveis



O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis e lojas de conveniências continuarão funcionando normalmente durante a transmissão dos jogos.

Bancos



Já as agências bancárias vão sofrer mudanças no horário de funcionamento nos dias dos jogos do Brasil.

Brasil e Sérvia: 24 de novembro, das 9h às 14h

Brasil e Suíça: 28 de novembro, das 8h30 às 11h30

Camarões e Brasil: 2 de dezembro, das 9h às 14h

Shoppings



Em dias de jogos da seleção brasileira os shoppings poderão fechar as lojas 30 minutos antes e reabrir 30 minutos depois do fim da partida. Neste caso, os clientes devem entrar em contato com os empreendimentos para saber a programação.

As praças de alimentação e restaurantes continuarão abertas mesmo durante os jogos da seleção.