Nova música da Copa do Mundo do Catar é lançada; assista ao clipe

A canção "Tukoh Taka" é interpretada pelos artistas Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares. A Copa do Mundo no Catar começa no domingo, 20

Nesta sexta-feira, 18, a Federação Internacional de Associações de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo do Catar 2022, lançou o novo single e seu clipe oficial para o Mundial.

Tukoh Taka é cantada em três idiomas diferentes - inglês, espanhol e árabe - com as participações da rapper Nicki Minaj, o cantor colombiano Maluma e Myriam Fares, artista de origem libanesa.

A música não é a primeira anunciada para a Copa 2022 e faz parte da trilha sonora para o evento ao lado de “Hayya Hayya (Better Together)”, dos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha, “The World is Yours to Take”, usando sample da banda Tears For Fears com interpretação do rapper Lil Baby, e “Arhbo”, pelos rappers Ozuna e GIMS.

No sábado, 19, Myriam e Maluma apresentarão pela primeira vez “Tukoh Taka” ao vivo na abertura do Fifa Fan Festival de Doha, um dia antes do Mundial iniciar com a partida entre Catar e Equador.

A Copa do Mundo de 2022 começa no dia 20 de novembro com um total de 32 times representando os países participantes.

