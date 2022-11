Benzema sai lesionado de treino e perderá estreia da França na Copa, diz jornal

O atacante Karim Benzema perderá a estreia da França na Copa do Mundo, é o que diz o jornal francês L'Equipe. O atual melhor do mundo deixou o treino deste sábado, 19, por lesão e não deve figurar no time titular contra a Austrália na próxima terça-feira, 22, em jogo válido pelo Grupo D. Ainda segundo a imprensa francesa, o jogador do Real Madrid corre o risco de ficar de fora do Mundial.

A gravidade da nova contusão de Benzema ainda é desconhecida, mas o problema do atacante é diferente das outras lesões que ele tratava anteriormente. O jogador se recuperava de um problema muscular na coxa e uma distensão no joelho ao mesmo tempo. O atleta passará por exames na noite deste sábado para concluir o diagnóstico.

O treino de sábado marcou a primeira atividade de Benzema com o grupo da França para a Copa. Ele e Varane realizavam trabalhos físicos para recuperar a forma, uma vez que foram desfalques pelos clubes semanas antes do torneio.

