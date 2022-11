Copa do Mundo: Nkunku sofre lesão durante treino da França e está fora do torneio

Nkunku agora se junta aos companheiros Paul Pogba, da Juventus, N'Golo Kanté, do Chelsea, e Presnel Kimpembe, do PSG, como desfalques franceses para a Copa do Mundo

A Federação Francesa de Futebol (FFF) informou na noite da última terça-feira, 15, que o atacante Christopher Nkunku, do RB Leipzig-ALE, está fora da Copa do Mundo. O atleta recebeu uma entrada forte de Camavinga, do Real Madrid, durante o treinamento da França, sofreu uma entorse no joelho esquerdo e deixou o campo mancando.

Através de uma nota oficial, a seleção francesa afirmou que o jogador de 25 anos não se recuperará a tempo para participar do Mundial. Além disso, expressou que a ficha médica do atleta foi enviada à Fifa para que a equipe europeia possa substituir o atacante.

"O nome do substituto de Christopher Nkunku será comunicado assim que o prontuário for validado pela FIFA", anunciou a França no comunicado. "Todo o grupo compartilha da tristeza de Christopher e deseja-lhe uma rápida recuperação", finalizou.

Nkunku agora se junta aos companheiros Paul Pogba, da Juventus, N'Golo Kanté, do Chelsea, e Presnel Kimpembe, do PSG, como desfalques franceses para a Copa do Mundo. Todos os jogadores perderão o Mundial por lesão.

Por fim, ainda sem saber quem será convocado para a vaga de Nkunku, a França continua a preparação para a estreia no Catar. Os atuais campeões mundiais fazem o primeiro jogo contra a Austrália, no dia 22 de novembro, às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo D. Depois, encaram a Dinamarca, às 13 horas do dia 26, e encerram a primeira fase contra a Tunísia, a partir das 12 do dia 30.

