Seleção brasileira chega a Turim para iniciar preparação para a Copa

A primeira parte da delegação da Seleção Brasileira desembarcou na manhã deste domingo em Turim. O técnico Tite, a comissão técnica, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e três atletas - o goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro - já estão em solo italiano.

O Centro de Treinamentos da Juventus vai receber a primeira fase de treinos da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Os atletas que atuam no futebol europeu são esperados a partir desta segunda-feira, quando Tite irá comandar uma atividade.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Assim, a equipe irá para o Catar no próximo sábado, dia 19, para adaptação à sede do Mundial.





