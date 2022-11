Com Son, Coreia do Sul divulga lista de convocados para a Copa do Mundo

A Coreia do Sul do técnico português Paulo Bento divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. O astro da seleção, Heung-min Son, do Tottenham, está entre os 26 nomes, apesar de uma recente lesão na face.

O lateral-direito titular da equipe durante quase todo o ciclo, Lee Yong, ficou de fora. Ele perdeu espaço para Kim Moon-hwan e Kim Tae-hwan na posição. Destaque também para a presença do zagueiro Kim Min-jae, do Napoli, e do meia-atacante Hwang Hee-chan, do Wolverhampton.

A seleção sul-coreana ocupa o grupo H do Mundial, ao lado de Gana, Uruguai e Portugal. A estreia do time será no dia 24 de novembro, frente aos uruguaios, no estádio Cidade da Educação.

Vale destacar que a Coreia do Sul pode vir a ser o adversário do Brasil nas oitavas de final, a depender da posição que terminarem em seus respectivos grupos.

Confira a convocação da Coreia do Sul para a Copa do Catar:

Goleiros: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai) e Song Bum-keun (Jeonbuk Motors);

Defensores: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka) e Cho Yu-min (Daejon Citizen);

Meio-campistas: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Hwang In-beom (Olympiacos), Jeong Woo-yeong (Freiburg) e Lee Kang-in (Mallorca);

Atacantes: Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors) e Son Heung-min (Tottenham).

