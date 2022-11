O POVO analisa convocação da seleção em transmissão no Twitter Spaces

Os jornalistas Lucas Mota e Thiago Minhoca serão responsáveis por comandar a transmissão no Twitter Spaces, no perfil do O POVO. Os seguidores podem participar enviando comentários e perguntas

O POVO analisa nesta segunda-feira, 7, a partir das 15 horas, a lista dos 26 jogadores convocados pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. Os jornalistas Lucas Mota e Thiago Minhoca serão responsáveis por comandar a transmissão no Twitter Spaces, no perfil do O POVO. Os seguidores podem participar enviando comentários e perguntas.

Veja a lista dos 26 convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha

(Barcelona)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Antony

(Manchester United)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Veja como foi a convocação de Tite:

Convocação da seleção brasileira: aumento para 26 jogadores

Um dos legados do futebol disputado durante a pandemia da Covid-19 foi o aumento na lista de convocados. Por conta dos protocolos sanitários, as equipes precisavam de mais jogadores à disposição em caso de infecção.

O último acréscimo na lista de inscritos aconteceu para a Copa de 2002, que permitiu 23 convocados. Até a edição de 1998, as seleções possuíam 22 jogadores. Para o mundial deste ano, cada país levará 26 atletas, sendo três deles, obrigatoriamente, goleiros.

Após a convocação, a CBF também divulgará a numeração da Seleção. Por regulamento da Fifa, os países jogarão com a numeração de 1 a 26.

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira

07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)

