Estudante usa comércio do pai para ajudar adolescentes a tirar títulos de eleitor

Dayane Coelho, de 16 anos, utiliza o computador e a impressora do mercado do pai, em Teresina; o procedimento é totalmente voluntário

A estudante Dayane Coelho, de 16 anos, tem ajudado outros adolescentes a tirar o título de eleitor e regularizar sua situação eleitoral. Utilizando o computador do comércio do pai, a jovem já auxiliou na regularização de mais de 50 títulos em Teresina, Piauí.

Dayane utiliza o computador e a impressora do mercado do pai, localizado no bairro Poti, em Teresina. O procedimento é totalmente voluntário e mesmo a impressão do comprovante é feita gratuitamente.

Sobre o assunto Título de eleitor online: como tirar ou regularizar documento?

Campanha do TSE emite título de eleitor para quase 100 mil jovens

TSE emitiu título de eleitor para 850 mil jovens até 21 de março

Título de eleitor: interesse dos mais jovens salta após ação na web

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista à TV Clube, Dayane falou que a ideia surgiu após ter certa dificuldade em tirar o próprio título. Depois que entendeu e dominou o procedimento, decidiu ajudar outros futuros eleitores que poderiam ter as mesmas dúvidas.

O pai de Dayane, Edimar Coelho, informou que a família vai levar a iniciativa também para o bairro Vila Nova Esperança, na zona sudeste da capital piauiense. Segundo dados da Prefeitura de Teresina, apenas em 2019 o bairro obteve sistema regular de abastecimento de água.

Título de eleitor

O prazo para a regularização da situação do título de eleitor encerra no dia 4 de maio. Após a data, não será possível votar nas eleições de 2022.

O cadastro deve ser feito no site do TSE pelo sistema Título Net. Para a regularização eleitoral, é preciso anexar ao formulário eletrônico as fotos dos documentos a seguir:

Documento oficial de identidade com foto (frente e verso).

Comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço).

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (quando houver débito).

Comprovante de quitação do serviço militar, para o alistamento, sendo o requerente do sexo masculino (para homens com 19 anos que ainda não tenham título eleitoral).

Também é necessário fotografar em forma de selfie segurando, ao lado da face, o documento oficial de identificação, com o lado que contenha a foto voltado para a câmera. É proibida a utilização de qualquer adereço, vestimenta ou aparato que impossibilite a completa visão do rosto, tais como óculos, bonés ou gorros.

Atendimento presencial

A população também tem a possibilidade de ser atendida presencialmente em uma unidade da Justiça Eleitoral. O atendimento ocorre mediante agendamento, que pode ser realizado através do 148 (de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 h) ou do site do TRE-CE.

Destaca-se que não é permitido o atendimento nem o acesso às unidades da Justiça Eleitoral de pessoas que não estejam utilizando a máscara cobrindo a boca e o nariz, simultaneamente, bem como que apresentem sintomas gripais. Também é necessária a apresentação de passaporte sanitário.

Tags