Palpites UFC 325: Odds, Combates e Dicas de Aposta

Palpites UFC 325: Análises das Lutas, Odds e Onde AssistirPalpites UFC 325: confira análises dos confrontos, odds, estatísticas e onde assistir. Veja prognósticos e favoritos para o card completo do evento
O UFC 325 acontece no próximo sábado, 31 de janeiro, na Qudos Bank Arena, em Sydney, na Austrália, e marca o segundo evento numerado da temporada 2026 do Ultimate. O card traz confrontos importantes para o ranking de diversas categorias, além de uma disputa de cinturão no peso-pena.
Na luta principal da noite, Alexander Volkanovski defende o título contra Diego Lopes, em uma revanche muito aguardada pelos fãs. O duelo coloca frente a frente a experiência do campeão australiano contra a ascensão meteórica do brasileiro.
O card principal ainda conta com a presença de brasileiros como Maurício Ruffy e Tallison Teixeira, que enfrentam, respectivamente, Rafael Fiziev e Tai Tuivasa, em lutas que podem impactar diretamente o ranking de suas divisões.
Veja abaixo as análises, palpites MMA e odds das principais lutas do card.
Todos os palpites do UFC 325 – Resumo
|Odd + Casa
|Luta
|Palpite
|1.62 - BetMGM
|Alexander Volkanovski x Diego Lopes
|Volkanovski
|1.78 - Luva Bet
|Rafael Fiziev x Maurício Ruffy
|Ruffy
|1.32 - Br4bet
|Tai Tuivasa x Tallison Teixeira
|Teixeira
|1.28 - BetMGM
|Dan Hooker x Benoit Saint-Denis
|Saint-Denis
|1.40 - Br4bet
|Junior Tafa x Billy Elekana
|Elekana
|1.07 - Br4bet
|Quillan Salkilld x Jamie Mullarkey
|Salkilld
|1.27 - Luva Bet
|Cam Rowston x Cody Brundage
|Rowston
|1.63 - Luva Bet
|Jacob Malkoun x Torrez Finney
|Malkoun
Odds compiladas em 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade (+18).
Alexander Volkanovski x Diego Lopes – Palpite e análise
A luta principal do UFC 325 coloca frente a frente dois atletas em momentos distintos da carreira. Alexander Volkanovski chega como campeão consolidado, com histórico de lutas em alto nível, grande volume de golpes e excelente controle de ritmo em combates de cinco rounds.
Do outro lado, Diego Lopes vive fase ascendente nas lutas do UFC, com vitórias expressivas e um estilo agressivo, combinando bem o jiu-jitsu ofensivo com trocação potente. O brasileiro tem se destacado pela capacidade de definir lutas rapidamente, seja em pé ou no chão.
Apesar do bom momento de Lopes, a experiência de Volkanovski em lutas longas, além de sua consistência defensiva e capacidade de adaptação durante o combate, pesam a favor do campeão.
Palpite: vitória de Alexander Volkanovski;
Odds: Volkanovski (1.62) | Lopes (2.15) – Odds na BetMGM.
Rafael Fiziev x Maurício Ruffy – Palpite e análise
O confronto entre Rafael Fiziev e Maurício Ruffy promete ser um dos mais técnicos da noite na trocação. Fiziev é conhecido pelo alto nível no Muay Thai, precisão nos chutes e boa defesa de quedas, além de já ter enfrentado nomes de elite da divisão dos leves.
Já Maurício Ruffy chega como um dos prospectos mais empolgantes da categoria, com vitórias rápidas e estilo explosivo, apostando em movimentação criativa e ataques imprevisíveis. O brasileiro costuma impor ritmo forte desde o início dos combates.
A tendência é de uma luta intensa em pé, com boas chances de definição nos primeiros rounds. Pelo momento recente e agressividade inicial, Ruffy aparece com leve favoritismo nas casas de apostas.
Palpite: vitória de Maurício Ruffy;
Odds: Fiziev (2.00) | Ruffy (1.78) – Odds na Luva Bet.
Tai Tuivasa x Tallison Teixeira – Palpite e análise
O duelo entre Tai Tuivasa e Tallison Teixeira coloca dois pesos-pesados conhecidos pelo poder de nocaute frente a frente. Tuivasa tenta se recuperar após uma sequência de derrotas, mantendo seu estilo agressivo e focado em trocação franca.
Tallison Teixeira, por sua vez, chega embalado por vitórias rápidas, com grande envergadura e alto índice de nocautes no primeiro round. O brasileiro tem se destacado pela capacidade de encurtar distância e definir rapidamente as lutas.
Apesar da experiência de Tuivasa, o momento técnico e físico favorece Teixeira, que surge como favorito para sair com a vitória.
Palpite: vitória de Tallison Teixeira;
Odds: Tuivasa (3.40) | Teixeira (1.32) – Odds na Br4bet.
Outras lutas do card principal do UFC 325
Além da luta principal, o card traz o duelo entre o neozelandês Dan Hooker e o francês Benoit Saint-Denis. No card preliminar, o confronto entre os pesos-pesados Junior Tafa e Billy Elekana aparece como uma das principais atrações.
Dan Hooker x Benoit Saint-Denis
Análise: Saint-Denis vem em ascensão, com estilo agressivo e bom jogo de chão, enquanto Hooker aposta na experiência e na trocação em longa distância.
Palpite: vitória de Benoit Saint-Denis;
Odds: Hooker (3.35) | Saint-Denis (1.28).
Card preliminar – Odds UFC 325
Abaixo, as cotações das lutas do card preliminar:
Quillan Salkilld x Jamie Mullarkey – Salkilld (1.07) | Mullarkey (7.50);
Junior Tafa x Billy Elekana – Tafa (2.90) | Elekana (1.40);
Cam Rowston x Cody Brundage – Rowston (1.27) | Brundage (3.66);
Jacob Malkoun x Torrez Finney – Malkoun (1.63) | Finney (2.22);
Jonathan Micallef x Oban Elliott – Micallef (1.71) | Elliott (2.10);
Kaan Ofli x Yi Zha – Ofli (2.66) | Yi Zha (1.46);
Sangwook Kim x Dom Mar Fan – Kim (2.30) | Fan (1.53);
Keiichiro Nakamura x Sebastian Szalay – Nakamura (2.10) | Szalay (1.71);
Sulangrangbo x Lawrence Lui – Sulangrangbo (1.40) | Lui (2.90);
Aaron Tau x Namsrai Batbayar – Tau (2.00) | Batbayar (1.78).
Onde assistir ao UFC 325
O UFC 325 terá transmissão exclusiva pela plataforma Paramount+. O card preliminar começa às 19h, enquanto o card principal tem início às 23h, no horário de Brasília.
Melhores casas de apostas para palpites UFC 325
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!