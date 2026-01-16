Palpite Senegal x Marrocos - Final Copa das Nações Africanas 2026

Palpite Senegal x Marrocos, em quem apostar? Final da Copa das Nações Africanas com duas potências continentais. Quem é o favorito?

No palpite final da Copa das Nações Africanas, os grandes favoritos decidem o título. Senegal x Marrocos se enfrentam neste domingo (18), a partir das 16h (Brasília), no Estádio Prince Moulay Abdellah.

Os senegaleses chegam sob comando de Sadio Mané, herói da semifinal, em busca do bicampeonato africano, enquanto Hakimi e Brahim Diaz tentam levar Marrocos à glória diante de uma nação em festa.

O fator casa não pode ser desprezado e, por isso, Marrocos chega com leve favoritismo, mas Senegal promete ser um desafio à altura e, de todos os rivais, é certamente o mais perigoso que os marroquinos poderiam enfrentar. Qual o palpite Senegal x Marrocos?

Jogo Senegal x Marrocos Palpite rápido Ambas marcam Odds 2.03 na Luva Bet Data e horário Domingo - 18/01 - 16h (de Brasília) Estádio Estádio Prince Moulay Abdellah Onde assistir Band e BandSports

Palpite 1: Marrocos para vencer o jogo, com odds de 2.00 na Multibet

Considerada a seleção mais forte da África no momento, Marrocos está a um passo de vencer a Copa das Nações Africanas pela primeira vez desde 1976. O time marroquino é considerado favorito nas odds das principais casas de apostas.

Também pudera, já que Marrocos conta com um Brahim Díaz em grande fase. São cinco gols em seis jogos para o jogador do Real Madrid, principal aposta do time do norte africano para vencer Senegal.

Não podemos deixar de citar o retorno de Achraf Hakimi, do PSG, que já deu uma assistência nesta edição do torneio e, certamente, se coloca como um nome para ficar de olho na final. As odds para a aposta simples 1x2 em vitória de Marrocos estão em 2.00 na Multibet.

Palpite 2: Vitória de Senegal, com odds de 3.55 na BetMGM

Azarão nas odds mais altas das casas de apostas, Senegal é um time que não pode ser subestimado. Classificado depois de eliminar o Egito, os Leões de Teranga venceram a Copa Africana em 2022.

O grande nome do time montado pelo elogiado Pape Thiaw é Sadio Mané. Em sua última Copa das Nações Africanas, o camisa 10 soma dois gols no torneio, sendo um deles marcado na vitória por 1x0 contra o Egito nas semifinais.

Senegal vai precisar de Sadio Mané em uma grande noite para vencer Marrocos pela primeira vez desde 2012. A era Thiaw parece o melhor momento para esta quebra de tabu.

Com o novo técnico, Senegal conseguiu feitos improváveis, como derrotar a Inglaterra pela primeira vez na história. A aposta simples na vitória senegalesa na final da Copa Africana de Nações está com odds em 3.65 na BetMGM.

Palpite 3: Ambas equipes marcam gols, com odds de 2.30 na Luva Bet

Como sempre acontece, a final da Copa Africana promete ser um jogo tenso e de estudos. Por isso, não é provável que tenhamos uma decisão com muitos gols, apesar da qualidade de ambas equipes.

O ataque de Senegal, por exemplo, marcou 12 gols na competição, mas venceu o Egito por apenas 1x0. Já o Marrocos, que fez nove, empatou sem gols com a Nigéria no tempo normal e avançou nas penalidades máximas.

A bola de segurança para quem deseja apostar em gols, pode ser o ambas equipes marcam, por causa das presenças de Sadio Mané e Brahim Díaz. As odds deste mercado aparecem em 2.30 na Luvabet.

Mais Odds Senegal x Marrocos - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de apostas Senegal Empate Marrocos Multibet 3.25 3.00 2.08 BetMGM 3.55 2.90 2.30 Luva Bet 3.18 2.65 2.18

Senegal x Marrocos pela decisão da Copa das Nações Africanas 2025: Análise do confronto e prognóstico

Definitivamente, as duas melhores equipes do torneio estão na final. Marrocos desponta como favorito não só por atuar dentro de casa, mas pela qualidade apresentada até o momento.

Um nome merece destaque: Brahim Díaz, autor de cinco dos nove gols marcados pelos marroquinos na Copa Africana. Além do atacante do Real Madrid, o time comandado por Walid Regragui possui uma defesa fortíssima.

Marrocos sofreu apenas um gol em todo o campeonato, demonstrando uma alta capacidade defensiva, qualidade que pode fazer a diferença na final.

Senegal terá, talvez, o maior teste para seu poderoso ataque. Com 12 gols marcados na Copa das Nações Africanas, o setor ofensivo senegalês está com média de dois tentos por partida e foi às redes em todos os compromissos da CAN. Sadio Mané, com dois gols, merece atenção especial da defesa marroquina.

Palpite Senegal: A última dança de Mané

Sadio Mané já avisou que esta será a última Copa das Nações Africanas de sua carreira. O camisa 10 quer se despedir com estilo e foi responsável direto pela classificação de Senegal à final.

Mané marcou o único gol da vitória senegalesa diante do poderoso Egito de Mohamed Salah nas semifinais. Senegal foi escalado no 4-3-3, apostando na agressividade de seu ataque, formado por Mané, Jackson (estrela do Bayern de Munique com dois gols na CAN) e Sarr.

Resta saber se Thiaw vai manter o esquema tático com três atacantes ou adotará uma postura mais cautelosa diante do Marrocos.

Últimos jogos do Senegal

Senegal 1 x 0 Egito – Copa das Nações Africanas;

Mali 0 x 1 Senegal – Copa das Nações Africanas;

Senegal 3 x 1 Sudão – Copa das Nações Africanas;

Benin 0 x 3 Senegal – Copa das Nações Africanas;

Senegal 1 x 1 RD Congo – Copa das Nações Africanas.

Palpite Marrocos: Em busca da glória!

Marrocos terá o apoio de seu torcedor, mas precisa corresponder em campo para que a ansiedade não se transforme em um adversário, já que são 50 anos sem vencer a Copa das Nações Africanas.

Os marroquinos parecem prontos, inclusive mentalmente. A seleção de Marrocos precisou dos pênaltis para eliminar a Nigéria nas semifinais. Um dos aspectos positivos do jogo foi a defesa, mais uma vez impenetrável.

São cinco jogos sem sofrer gols na Copa das Nações Africanas e Marrocos ostenta uma incrível média de apenas 0.2 tentos permitidos aos adversários por jogo. São quase 50 bolas recuperadas por jogo.

Além do setor defensivo, os caminhos para a vitória passam ainda por Brahim Díaz, artilheiro em grande fase, que pode ser alimentado pelo jogo de lado de Achraf Hakimi.

Últimos jogos do Marrocos

Marrocos 0 (4) x (2) 0 Nigéria – Copa das Nações Africanas;

Camarões 0 x 2 Marrocos – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 1 x 0 Tanzânia – Copa das Nações Africanas;

Zâmbia 0 x 3 Marrocos – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 1 x 1 Mali – Copa das Nações Africanas.

Escalações Senegal x Marrocos

Escalação do Senegal

Uma provável escalação do Senegal tem: Edouard Mendy, Diatta, Seck, Niakhate e Diouf; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye e Papa Gueye; Sarr, Nico Jackson e Sadio Mané.

Treinador: Pepe Thiaw;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Escalação do Marrocos

Uma provável escalação do Marrocos tem: Bono, Hakimi, Adam Masina, Nayef Aguerd, Mazraoui, Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Ayoub Kaabi, Ezzalzouli.

Treinador: Walid Regragui;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Senegal x Marrocos onde assistir ao vivo

O duelo entre Senegal x Marrocos terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta) e no BandSports (TV fechada), garantindo excelentes opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Senegal x Marrocos

Marrocos 1 (5) x (3) 1 Senegal – Campeonato das Nações Africanas (CHAN - 2024);

Marrocos 3 x 1 Senegal – Amistoso de seleções (2020);

Marrocos 0 x 1 Senegal – Jogos Preparação (2012).

Palpite Senegal x Marrocos - Palpite decisão Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

Senegal e Marrocos são as duas grandes potências do continente africano, com os senegaleses tendo demonstrado fortalezas importantes nos últimos duelos.

No entanto, a defesa marroquina e o psicológico treinado, sobretudo após a vitória nos pênaltis diante da Nigéria na semifinal, mostram que Marrocos está maduro e pronto para o troféu.

O jogo promete fortes emoções, com a aposta final mais recomendada sendo em Marrocos. No entanto, a partida é muito equilibrada, o que fortalece a opção de seguir por apostas ao vivo. Qual o seu palpite?

Palpite Senegal x Marrocos pela final Campeonato Africano das Nações – Perguntas Frequentes

Quem chega mais confiante para a semifinal?

O Marrocos entra ligeiramente mais confiante após uma sequência de bons resultados e atuações mais dominantes. O Senegal, por sua vez, confia na força coletiva e na experiência em jogos grandes, o que equilibra bastante o confronto.

Qual mercado pode oferecer melhores odds para este jogo?

Além do tradicional 1x2, mercados como empate no primeiro tempo, ambas as equipes marcam – sim, e resultado exato costumam apresentar odds atrativas em confrontos de mata-mata equilibrados como este.

Qual é o melhor palpite para Senegal x Marrocos?

Para quem busca segurança, o mercado de menos de 2.5 gols aparece como uma boa opção, já que ambas as seleções têm priorizado a organização defensiva nas partidas decisivas. No 1x2, o empate surge como alternativa interessante, considerando o histórico recente equilibrado entre as equipes.

Recado do Autor

Artigos relacionados