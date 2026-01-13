Palpite Senegal x Egito: Odds e Onde Assistir a Copa das Nações Africanas

Palpite Senegal x Egito, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

O duelo entre Senegal x Egito é um dos jogos mais aguardados desta Copa das Nações Africanas. A semifinal será disputada nesta quarta-feira (14), às 14h (de Brasília), no Grand Stade de Tanger, com vaga na final e clima de decisão total.

O confronto ganha ainda mais destaque pelo reencontro entre Sadio Mané e Mohamed Salah, protagonistas de duas seleções experientes e acostumadas a jogos grandes. O Senegal chega como atual campeão, com um coletivo forte e intenso, enquanto o Egito sonha com o primeiro título continental desde 2010.

Pelo momento e pela solidez apresentada ao longo do torneio, o cenário aponta leve favoritismo senegalês. A expectativa é de um jogo equilibrado e disputado, em que o triunfo do Senegal surge como uma leitura interessante para o palpite.

Jogo Senegal x Egito Palpite rápido Vitória de Senegal Odds 2.05 na Multibet Data e horário Quarta-feira - 14/01 - 14h (de Brasília) Estádio Grand Stade de Tanger Onde assistir BandSports

Odds Senegal x Egito atualizadas no dia 12/01/2026. As cotações são flutuantes.

Quem você acha que avança à final? Confira as odds atualizadas e faça agora seu palpite para Senegal x Egito.

Palpites Senegal x Egito: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas

Palpite 1: Vitória de Senegal, com odds de 2.05 na Multibet

O Senegal entra como leve favorito contra o Egito nos principais mercados. Mesmo após a queda precoce na última edição da CAN, a seleção mostra evolução e chega mais sólida para esta semifinal.

Desde a chegada de Pape Thiaw, os Leões de Teranga ganharam consistência, com destaque para a vitória histórica sobre a Inglaterra. Sadio Mané segue decisivo, somando três assistências e um gol no torneio.

Com esse contexto, a aposta simples na vitória do Senegal, com odds de 2.05 na Multibet, aparece como uma leitura interessante para o confronto.

Palpite 2: Ambas equipes marcam gols, com odds de 2.07 na Superbet

O Egito mostrou regularidade ofensiva ao longo da Copa Africana e só passou em branco uma vez, ainda na fase de grupos. Com Mohamed Salah em grande fase, a seleção mantém média próxima de dois gols por jogo.

Defensivamente, porém, os egípcios dão espaços. Já sofreram quatro gols no torneio e só conseguiram sair sem ser vazados em duas partidas, o que aumenta a chance de um jogo movimentado.

Do outro lado, o Senegal tem ataque ainda mais produtivo, com 11 gols marcados, além de contar com Sadio Mané como principal articulador. Diante desse cenário, o mercado ambas as equipes marcam, com odds de 2.07 na Superbet, surge como uma boa opção.

Palpite 3: Gol ou assistência de Mohamed Salah, com odds de 2.30 na bet365

Mohamed Salah vive grande fase com a camisa do Egito e é o principal nome ofensivo da seleção na Copa Africana. O camisa 10 soma cinco gols em cinco jogos, melhor marca de sua carreira no torneio.

Decisivo mais uma vez nas quartas de final, com participação direta na vitória sobre a Costa do Marfim, Salah segue como peça-chave do ataque egípcio. Por isso, o mercado de gol ou assistência, com odds de 2.30 na bet365, aparece como uma boa leitura para a semifinal.

Odds Senegal x Egito - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de apostas Nigéria Empate Marrocos Multibet 2.05 2.71 3.80 Surperbet 2.15 2.87 4.20 bet365 2.10 2.90 4.20

Senegal x Egito palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico

Um jogo de semifinal costuma exigir cautela nos palpites, ainda mais envolvendo duas potências do continente. O Senegal chega apontado por muitos como a seleção mais equilibrada da competição.

Atual campeão africano, os Leões de Teranga avançaram com dificuldade diante do Mali, vencendo por 1 a 0. Mesmo assim, seguem sólidos defensivamente e mantêm média próxima de dois gols por partida.

Comandado por Pape Thiaw, o Senegal deve repetir o 4-3-3, com Sadio Mané atuando como principal articulador do ataque e peça-chave na criação ofensiva.

Do outro lado, o Egito sonha em encerrar um jejum que dura desde 2010. Mohamed Salah, com cinco gols em cinco jogos, é o grande responsável pela campanha, embora a defesa ainda inspire atenção após sofrer quatro gols no torneio.

Palpite Senegal: A solidez defensiva é um trunfo!

O Senegal construiu sua campanha muito mais pela consistência defensiva do que por jogos abertos. A equipe sofreu gols em apenas duas das cinco partidas do torneio, reflexo direto do trabalho de Pape Thiaw.

A defesa tem como referência Kalidou Koulibaly, que lidera o setor com média alta de desarmes e segurança nas bolas aéreas. Esse equilíbrio permite ao time jogar com confiança.

Mesmo assim, o poder ofensivo segue forte: são 11 gols marcados, com destaque para Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ibrahim Mbaye, formando um ataque eficiente sem abrir mão da organização.

Últimos jogos do Senegal

Mali 0 x 1 Senegal – Copa das Nações Africanas;

Senegal 3 x 1 Sudão – Copa das Nações Africanas;

Benin 0 x 3 Senegal – Copa das Nações Africanas;

Senegal 1 x 1 RD Congo – Copa das Nações Africanas;

Senegal 3 x 0 Botsuana – Copa das Nações Africanas.

Palpite Egito: Tudo passa por Mohamed Salah

O Egito chegou às semifinais muito impulsionado pelo brilho individual de Mohamed Salah. O atacante vive fase excepcional na competição, com cinco gols em cinco jogos, seu melhor desempenho em uma Copa Africana.

O desafio agora é coletivo. Para avançar à final, a equipe de Hossam Hassan precisa corrigir falhas defensivas diante de um adversário com ataque mais consistente e organizado.

Até aqui, o setor defensivo egípcio sofreu quatro gols em cinco partidas, com lapsos recorrentes que geram chances claras aos rivais. Ajustar esse ponto será decisivo para sustentar o protagonismo ofensivo de Salah.

Últimos jogos do Egito

Egito 3 x 2 Costa do Marfim – Copa das Nações Africanas;

Egito 3 x 1 Benin – Copa das Nações Africanas;

Angola 0 x 0 Egito – Copa das Nações Africanas;

Egito 1 x 0 África do Sul – Copa das Nações Africanas;

Egito 2 x 1 Zimbábue – Copa das Nações Africanas.

Escalações Senegal x Egito

Provável escalação do Senegal

Uma provável escalação do Senegal tem: Edouard Mendy, Diatta, Seck, Niakhate e Diouf; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye e Papa Gueye; Sarr, Nico Jackson e Sadio Mané.

Treinador: Pepe Thiaw;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Egito

Uma provável escalação do Egito tem: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Treinador: Hossam Hassan;

Esquema tático mais usado: 5-2-1-2.

Senegal x Egito onde assistir ao vivo

O duelo entre Senegal x Egito terá transmissão ao vivo na BandSports, garantindo uma excelente opção para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Senegal x Egito

Senegal 1 x 0 Egito – Copa das Nações Africanas;

Egito 1 x 0 Senegal – Copa das Nações Africanas;

Senegal 0 x 0 Egito – Copa das Nações Africanas.

Palpite Senegal x Egito - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

Senegal e Egito se enfrentam em um duelo de altíssimo nível, com vaga na final da Copa das Nações Africanas em jogo. A seleção senegalesa aposta na força coletiva e na defesa consistente, enquanto os egípcios confiam no talento decisivo de Mohamed Salah.

Com mercados atrativos e boas oportunidades de aposta, o confronto promete equilíbrio e emoção até o fim. Na sua opinião, quem vai levar a melhor e avançar para a grande final?

Senegal x Egito palpite - Perguntas Frequentes

Qual seleção chega em melhor fase?

O Senegal chega com desempenho mais regular, enquanto o Egito depende muito do brilho individual de Mohamed Salah.

É esperado um jogo com muitos gols?

Não necessariamente. Pelo caráter decisivo da partida, a tendência é de um jogo mais cauteloso, especialmente no início.

Vale apostar em gol de Salah ou Mané?

Apostar em gol de Salah ou Mané é uma boa opção. Os dois são os principais nomes ofensivos e costumam decidir partidas equilibradas em poucos lances.

