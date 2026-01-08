Palpite Argélia x Nigéria: Odds e Onde Assistir a Copa das Nações Africanas

Palpite Argélia x Nigéria, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

O confronto entre Argélia x Nigéria reúne duas das seleções mais fortes da Copa Africana nas quartas de final. A partida acontece no sábado, 10 de janeiro, às 13h (de Brasília), no Marrakech Stadium, em Marraquexe, prometendo um duelo de alto nível.

Quer conferir análises completas, estatísticas atualizadas e as melhores odds para Argélia x Nigéria? Veja agora onde apostar com mais vantagem.

Jogo Argélia x Nigéria Palpite rápido Total de gols Nigéria mais de 1.5 Odds 2.54 na Br4Bet Data e horário Sábado - 10/01 - 13h (de Brasília) Estádio: Marrakech Stadium Onde assistir: BandTV/ BandSports/ Esporte na Band (YouTube)/Band.com.br/Bandplay

Odds Argélia x Nigéria atualizadas no dia 06/01/2026.

Palpites Argélia x Nigéria: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas

Palpite 1: Total de gols Nigéria mais de 1.5, com odds de 2.54 na Br4bet

A Nigéria vem sendo um dos ataques mais consistentes da Copa Africana. A seleção tem média de 1,76 gol por jogo, alto volume ofensivo (12,3 finalizações por partida) e xG elevado (2,23), indicando criação constante de chances claras.

Esses números sustentam o cenário de pelo menos dois gols nigerianos, mesmo diante de um adversário forte. Sendo um ótimo mercado over de gols.

Palpite 2: Ambos times marcam sim, com odds de 1.95 na Multibet

Além da força ofensiva da Nigéria, a Argélia também apresenta números sólidos no ataque. A seleção argelina marca em média 1,9 gol por jogo, tem xG de 1,4 e balançou as redes na maioria das partidas recentes.

Com dois ataques produtivos em campo, a probabilidade de gols dos dois lados é alta, tornando esse mercado de ambos marcam bem fundamentado estatisticamente.

Palpite 3: Total gols Nigéria 1° tempo mais de 0.5, com odds de 2.08 na BetMGM

Outro padrão claro é a postura agressiva desde o início. A Nigéria costuma assumir o controle cedo, sendo frequentemente a primeira a marcar.

O time finaliza bem ainda na etapa inicial (média próxima de 5 chutes no alvo por jogo) e participa com frequência de partidas em que sai na frente. Isso dá suporte ao mercado de gol nigeriano antes do intervalo.

Odds Argélia x Nigéria - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de Aposta Palpite Argélia Empate Palpite Nigéria Br4bet 3.50 2.85 2.30 Multibet 3.25 2.71 2.25 BetMGM 3.35 2.95 2.35

Mais mercados e odds Argélia x Nigéria

Argélia x Nigéria palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico

O duelo entre Argélia x Nigéria desponta como um dos confrontos mais aguardados da Copa Africana, reunindo duas seleções que tiveram campanhas de destaque ao longo do torneio.

A Argélia avançou com desempenho impecável na fase de grupos, mas encontrou dificuldades maiores no mata-mata, precisando de ajustes para garantir a classificação nas oitavas de final.

Já a Nigéria também fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento e chega motivada para transformar a boa campanha em título, buscando deixar para trás um período recente de instabilidade e reafirmar sua força no continente.

Palpite Nigéria: Só a taça importa para os Super Águias?

Para a Nigéria, a Copa Africana tem um peso ainda maior. Após ficar fora da Copa do Mundo de 2026, o torneio surge como oportunidade de reconstrução e afirmação.

Até aqui, a resposta em campo tem sido forte: campanha perfeita, vitórias em todos os jogos e ao menos dois gols marcados em cada partida, incluindo a goleada por 4 a 0 sobre Moçambique nas oitavas.

O desafio, porém, é mental. A Nigéria carrega histórico recente de tropeços em jogos decisivos, como finais e confrontos eliminatórios importantes.

Para mudar essa narrativa, a equipe deposita confiança no bom momento de Victor Osimhen, que já soma três gols na competição e é peça-chave para transformar o favoritismo em título.

Últimos jogos do Nigéria

Argélia 1 x 0 RD Congo – Copa das Nações Africanas;

Guiné Equatorial 1 x 3 Argélia – Copa das Nações Africanas;

Argélia 1 x 0 Burkina Faso – Copa das Nações Africanas;

Argélia 3 x 0 Sudão – Copa das Nações Africanas;

Argélia 1 x 1 Emirados Árabes – Copa Árabe da FIFA.

Palpite Argélia: As Raposas do Deserto entram de vez na briga pelo título?

A Argélia chegou à Copa Africana sem tanto holofote, mesmo após garantir com tranquilidade a vaga no Mundial de 2026. Esse cenário mudou rapidamente na fase de grupos, quando a seleção apresentou um desempenho impecável, apoiada na experiência e na qualidade técnica de Riyad Mahrez.

Ainda assim, o mata-mata trouxe questionamentos. A classificação nas oitavas exigiu prorrogação contra a República Democrática do Congo, e o nível do grupo inicial também levantou dúvidas, já que os demais classificados caíram cedo.

Agora, diante de um adversário de peso, a Argélia tem a chance de se consolidar como andidata real ao título caso avance.

Últimos jogos do Argélia

Argélia 1 x 0 RD Congo – Copa das Nações Africanas;

Guiné Equatorial 1 x 3 Argélia – Copa das Nações Africanas;

Argélia 1 x 0 Burkina Faso – Copa das Nações Africanas;

Argélia 3 x 0 Sudão – Copa das Nações Africanas;

Argélia 1 x 1 Emirados Árabes – Copa Árabe da FIFA.

Escalações Argélia x Nigéria

Provável escalação do Nigéria

Uma provável escalação do Nigéria tem: Nwabali, Osayi-Samuel, Bassey, Ajayi, Onyemaechi, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Lookman, Akor Adams, Osimhen.

Treinador: Éric Chelle;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Argélia

Uma provável escalação do Argélia tem: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri, Bennacer, Boudaoui, Mahrez, Chaïbi, Ibrahim Maza, Amoura.

Treinador: Vladimir Petkovic;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Argélia x Nigéria onde assistir ao vivo

O duelo entre Argélia x Nigéria terá transmissão ao vivo na BandSports, garantindo várias opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Argélia x Nigéria

Argélia 2 x 1 Nigéria – Amistoso Internacional;

Nigéria 0 x 1 Argélia – Amistoso Internacional;

Argélia 2 x 1 Nigéria – Copa das Nações Africanas.

Palpite Argélia x Nigéria - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

O confronto entre Argélia e Nigéria reúne duas seleções em grande fase e promete equilíbrio do início ao fim. A Argélia chega com consistência defensiva e bom controle de jogo, enquanto a Nigéria aposta na intensidade ofensiva e no poder de decisão dos seus principais atacantes.

Pelos números recentes, o cenário indica uma partida disputada, com boas chances de gols e margem mínima no placar. Mercados como ambas as equipes marcam ou gols da Nigéria aparecem como leituras interessantes para este duelo decisivo da Copa das Nações Africanas.

E você, quem acha que vai vencer: Argélia ou Nigéria? Confira as odds e faça seu palpite!

Argélia x Nigéria palpite - Perguntas Frequentes

A Argélia já conquistou a Copa Africana de Nações?

Sim. A seleção argelina foi campeã do torneio em duas oportunidades: em 1990, jogando em casa, e novamente em 2019, quando levantou a taça após campanha consistente.

Como é o retrospecto de Argélia x Nigéria na Copa Africana?

O confronto já ocorreu nove vezes pela competição. A Argélia leva pequena vantagem, com quatro vitórias, enquanto a Nigéria venceu três partidas, além de dois empates registrados.

Por que a Nigéria ficou fora da Copa do Mundo de 2026?

A seleção nigeriana acabou eliminada na fase decisiva das Eliminatórias Africanas ao ser derrotada pela República Democrática do Congo na repescagem, resultado considerado uma das maiores surpresas do ciclo classificatório.

