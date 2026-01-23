Palpite Napoli x Chelsea: Odds e Onde Assistir a Champions League

Palpite Napoli x Chelsea, em quem apostar na Champions League? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Napoli x Chelsea palpite: vivendo um ótimo momento na Champions e brigando diretamente pela vaga nos playoffs, o Chelsea encara um Napoli que chega embalado e tratado como um dos principais candidatos ao título italiano.

O duelo acontece nesta quarta-feira (28), às 17h, no Estádio Diego Armando Maradona, e promete uma oitava rodada cheia de tensão e qualidade técnica. Um confronto marcado por estilos contrastantes e potencial para equilíbrio do início ao fim.

Jogo Napoli x Chelsea Palpite rápido Gol - Lukaku a qualquer momento Odds 3.14 na Multibet Data e horário Quarta-feira - 28/01 - 17h (de Brasília) Estádio Estádio Diego Armando Maradona Onde assistir TNT/HBO Max

Quer saber o melhor palpite para Napoli x Chelsea? Confira agora a análise completa e descubra onde há mais valor nas odds!

Palpites Napoli x Chelsea: Mercados, odds e dicas de aposta - Champions League

Palpite 1: Gol de Romelu Lukaku a qualquer momento, com odds de 3.14 na Multibet

Romelu Lukaku voltou após lesão na coxa e rapidamente recuperou a confiança. São três gols e uma assistência nesta Champions, além de 14 gols no Campeonato Italiano, números que o colocam como referência absoluta no esquema de Antonio Conte.

O belga costuma criar duas grandes oportunidades por jogo e enfrenta justamente seu ex-clube, o que sempre aumenta o simbolismo e o risco real da famosa “lei do ex”. Pela fase e pelo volume ofensivo, o palpite em gol de Lukaku a qualquer momento ganha força.

Palpite 2: Vitória do Napoli no 1x2, com odds de 2.30 na BetMGM

O Napoli vive um momento consistente na temporada, ocupa o quarto lugar no Campeonato Italiano e chega ao confronto embalado por uma sequência de seis jogos sem perder, incluindo triunfos sobre Milan e Lazio, além de um empate diante da Inter.

O sistema defensivo sofreu apenas 17 gols e o setor de criação soma 21 assistências, muito por causa da boa adaptação de Scott McTominay, que já marcou três vezes nesta Champions League.

Jogando no Diego Armando Maradona e diante da instabilidade londrina, os mercados que apontam para o mercado de vitória dos napolitanos ganham valor.

Palpite 3: Chelsea marca dois gols, com odds de 2.54 na BateuBet

Após a saída de Enzo Maresca, o Chelsea promoveu mudanças rápidas e trouxe Liam Rosenior, técnico que teve 32 vitórias em 63 jogos no Strasbourg. O clima é de cobrança, já que os Blues venceram apenas uma vez nos últimos seis compromissos.

Apesar das dificuldades, o ataque segue produzindo: o Chelsea balançou as redes ao menos duas vezes em metade desses duelos recentes.

Com um estilo mais agressivo e linha de frente participativa, os mercados de over gols e especialmente de dois gols dos Blues surgem como alternativa interessante.

Odds Napoli x Chelsea - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Chelsea Empate Napoli Br4bet 2.65 3.40 2.60 BetMGM 2.60 3.25 2.57 Multibet 2.54 3.33 2.41



Napoli x Chelsea palpite Champions League: Análise do confronto e prognóstico

O Napoli vive excelente fase e segue forte tanto na Champions League quanto na Serie A. Scott McTominay é o motor do meio-campo de Antonio Conte, que também espera ter Lukaku 100% após a recente recuperação da lesão.

O Chelsea, por sua vez, tenta reencontrar estabilidade após a saída de Enzo Maresca. Liam Rosenior assume a missão de levar os Blues aos playoffs, tornando essencial buscar pontos no sempre difícil Estádio Diego Armando Maradona.

Pelo momento superior e pelas odds mais baixas no mercado 1x2, o Napoli surge como o favorito para vencer.

Palpite Napoli: Lukaku volta a ganhar protagonismo

Romelu Lukaku retorna como a grande novidade para o duelo. Já recuperado da lesão na coxa, o centroavante tem chances reais de começar entre os 11, após ter sido opção no banco contra Bologna e Milan, partidas nas quais o Napoli saiu vencedor.

A expectativa é de que Antonio Conte utilize o belga como trunfo ofensivo, enquanto Kevin De Bruyne permanece indisponível.

O momento dos napolitanos segue positivo: são seis jogos sem derrota e um padrão de jogo muito bem definido. A equipe costuma ultrapassar a marca de 500 passes por partida e controla quase 60% da posse. No tradicional 3-4-2-1 de Conte, Lukaku aparece como referência absoluta no comando do ataque.

Últimos jogos do Napoli

Inter de Milão 2 x 2 Napoli – Campeonato Italiano;

Napoli 2 x 2 Hellas Verona – Campeonato Italiano;

Lazio 0 x 2 Napoli – Campeonato Italiano;

Cremonese 0 x 2 Napoli – Campeonato Italiano;

Napoli 2 x 0 Bologna – Supercopa da Itália.

Palpite Chelsea: Ajustes urgentes para reencontrar o caminho

O Chelsea atravessa uma fase delicada. Fora do top-5 da Premier League pela primeira vez desde agosto, os Blues venceram apenas uma das últimas nove rodadas — 11 jogos considerando todas as competições. A equipe, que chegou a ser cotada entre as candidatas ao título, agora precisa reagir com urgência.

Conter o Napoli fora de casa já seria um bom primeiro passo para retomar a confiança, especialmente com os playoffs da Champions League se aproximando.

Uma possível solução está no aumento do protagonismo de Estêvão. Mesmo com três gols na Champions, o jovem revelado pelo Palmeiras iniciou entre os titulares em apenas três dos cinco jogos do Chelsea na competição, e pode ganhar minutos importantes neste confronto.

Últimos jogos do Chelsea

Charlton 1 x 5 Chelsea – Copa da Inglaterra;

Fulham 2 x 1 Chelsea – Campeonato Inglês;

Manchester City 1 x 1 Chelsea – Campeonato Inglês;

Chelsea 2 x 2 Bournemouth – Campeonato Inglês;

Chelsea 1 x 2 Aston Villa – Campeonato Inglês.

Escalações Napoli x Chelsea

Provável escalação do Napoli

Uma provável escalação do Napoli tem: Vanja Milinkovic-Savic; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus; Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; Noa Lang, Eljif Elmas e Romelu Lukaku.

Treinador: Antonio Conte;

Esquema tático mais usado: 3-4-2-1.

Provável escalação do Chelsea

Uma provável escalação do Chelsea tem: Robert Sanchez; Reece James, Josh Acheampong, Trevoh Chalobah (Tosin Adarabioyo) e Malo Gusto; Enzo Fernández e Andrey Santos; Estêvão (Alejandro Garnacho), Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.

Treinador: Liam Rosenior;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Napoli x Chelsea onde assistir ao vivo

O duelo entre Napoli x Chelsea terá transmissão ao vivo na TNT e na HBO Max, garantindo boas opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Napoli x Chelsea

Chelsea 4 x 1 Napoli – Champions League;

Napoli 3 x 1 Chelsea – Champions League.

Palpite Napoli x Chelsea - Champions League - Prognóstico final

O Napoli chega mais ajustado coletivamente, vive melhor fase e ainda conta com o retorno de Lukaku como possível diferencial no comando do ataque. Jogando no Diego Armando Maradona, a equipe de Antonio Conte costuma impor ritmo forte, controlar a posse e criar mais volume ofensivo do que seus adversários diretos.

O Chelsea, por outro lado, tenta reencontrar estabilidade sob o comando de Liam Rosenior e precisa pontuar para seguir firme na luta pelos playoffs da Champions. Apesar do talento individual, os Blues ainda mostram oscilações que pesam em jogos grandes.

E para você: quem leva a melhor nesse duelo decisivo da Champions League?

Mais casas de apostas para palpites Champions League

Napoli x Chelsea palpite - Perguntas Frequentes

Qual é o momento atual de Estêvão na temporada?

O jovem atacante atravessa uma curva de crescimento notável. Ele vem aumentando sua influência no setor ofensivo, finaliza mais, participa diretamente das jogadas de gol e mostra evolução consistente a cada partida.

O mando de campo realmente favorece o Napoli?

Sim. Atuar no Diego Armando Maradona costuma elevar o rendimento dos napolitanos. A equipe pressiona desde os primeiros minutos, controla melhor o ritmo e cria mais oportunidades, fator que pode reduzir a diferença técnica em relação ao Chelsea.

Como o histórico recente afeta o palpite?

Contra times ingleses, o Napoli costuma manter bom nível quando joga em casa. Já o Chelsea apresenta resultados mais instáveis longe da Inglaterra, principalmente em partidas de grande tensão.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

