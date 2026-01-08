Palpite Mali x Senegal - Copa das Nações Africanas - 2026

Palpite Mali x Senegal, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

O duelo entre Mali x Senegal vale vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações e acontece nesta sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Grand Stade de Tanger. O confronto reúne duas seleções competitivas, mas com trajetórias bem distintas até aqui.

O Senegal chega com status de candidato ao título, sustentado por um setor ofensivo eficiente e regular ao longo da competição. Já o Mali mostrou resiliência ao avançar em um grupo difícil e eliminar a Tunísia nos pênaltis, provando que sabe competir em jogos de alta pressão.

Jogo Mali x Senegal Palpite rápido Handicap -1.0 Senegal Odds 1.90 na Br4Bet Data e horário Sexta-feira - 09/01 - 13h (de Brasília) Estádio: Grand Stade de Tanger Onde assistir: BandSports

Palpites Mali x Senegal: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas

Palpite 1: Handicap -1.0 Senegal, com odds 1.90 na Br4Bet

O Senegal tem números que sustentam o favoritismo, mesmo tendo enfrentado momentos de pressão no torneio. A equipe reagiu bem quando saiu atrás (como contra o Congo) e mostrou poder de decisão ao virar jogos decisivos, caso das oitavas.

O handicap -1.0 equilibra risco e retorno: vitória por dois gols garante lucro, enquanto triunfo mínimo devolve a aposta.

Palpite 2: Mais de 2,5 gols na partida, com odds 2.16 na Multibet

O padrão recente do Senegal aponta para jogos movimentados. Os Leões de Teranga já somam 10 gols na competição e marcaram três gols em três das quatro partidas disputadas, pressionando alto e criando volume ofensivo. Diante de um Mali competitivo, a linha de over 2,5 ganha valor.

Palpite 3: Vitória do Senegal + ambas as equipes marcam, com odds 5.00 na bet365

O combinado oferece cota elevada ao unir favoritismo e cenário de gols dos dois lados. Apesar da defesa sólida (apenas dois gols sofridos), o Senegal não é imune; já o Mali passou em branco apenas uma vez no torneio.

Com ataques capazes de decidir, a combinação “Senegal vence + ambas marcam” aparece como alternativa agressiva e interessante.

Odds Mali x Senegal - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de Aposta Palpite Senegal Empate Palpite Mali Br4bet 1.47 3.50 6.50 Multibet 1.47 3.50 6.50 bet365 1.57 3.70 7.00

Mais mercados e odds Mali x Senegal

Mali x Senegal palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico

O cenário do confronto aponta leve vantagem para o Senegal, que chega com elenco mais qualificado e desempenho consistente ao longo do torneio. A equipe comandada por Pape Thiaw costuma se organizar no 4-3-3, explorando velocidade e profundidade pelos lados, com um trio ofensivo capaz de pressionar e decidir jogos.

Os números reforçam esse favoritismo: o Senegal já marcou 10 gols na competição e sofreu apenas dois, mantendo média elevada de 2,5 gols por partida. A proposta agressiva e a eficiência ofensiva têm sido marcas do time, que controla o ritmo mesmo em jogos mais equilibrados.

Do outro lado, o Mali apresenta uma campanha mais comedida. Foram três gols marcados e três sofridos em quatro jogos, com um estilo que prioriza posse e construção paciente, cerca de 46% de posse média. No 4-2-3-1, o Mali busca infiltrações por dentro, finalizando quase sempre de dentro da área, o que pode exigir atenção redobrada da defesa senegalesa.

Palpite Mali: Resistência e busca por afirmação?

O Mali ainda não perdeu na Copa das Nações Africanas, mas chega às quartas após uma sequência de empates. Na fase de grupos, segurou adversários fortes, incluindo o Marrocos e nas oitavas avançou contra a Tunísia nos pênaltis, em um jogo de enorme desgaste físico.

A expulsão precoce de Woyo Coulibaly obrigou o Mali a se defender por quase toda a partida, e a equipe mostrou resiliência ao buscar o empate nos acréscimos após sofrer um gol aos 88 minutos. A incógnita agora é o nível de energia para encarar um Senegal mais intenso, o que pode pesar no desempenho nesta fase decisiva.

Últimos jogos do Mali

Mali 1 x 1 Tunísia – Copa das Nações Africanas;

Comores 0 x 0 Mali – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 1 x 1 Mali – Copa das Nações Africanas;

Mali 1 x 1 Zâmbia – Copa das Nações Africanas;

Jordânia 0 x 0 Mali – Amistoso Internacional.

Palpite Senegal: Força coletiva e ataque decisivo?

O Senegal chega como favorito para avançar às semifinais, sustentado por um conjunto equilibrado e eficiente. A equipe de Pape Thiaw combina intensidade ofensiva com uma defesa sólida, características que têm feito a diferença ao longo da competição.

Nas oitavas, o Senegal mostrou poder de reação ao eliminar o Sudão, mesmo após sair atrás no placar. Os gols de Pape Gueye e Ibrahim Mbaye garantiram a classificação, enquanto o goleiro Mendy apareceu bem nos momentos de pressão.

Já Sadio Mané, embora discreto em gols, tem sido decisivo com três assistências em quatro jogos, organizando o ataque e desequilibrando pelo coletivo.

Últimos jogos do Senegal

Senegal 3 x 1 Sudão – Copa das Nações Africanas;

Benin 0 x 3 Senegal – Copa das Nações Africanas;

Senegal 1 x 1 RD Congo – Copa das Nações Africanas;

Senegal 3 x 0 Botsuana – Copa das Nações Africanas;

Senegal 8 x 0 Guiné – Amistoso Internacional.

Escalações Mali x Senegal

Provável escalação do Mali

Uma provável escalação do Mali tem: Diarra; Doucouré, Diaby, Camara, Gassama; Sangaré, Bissouma, Doumbia; Camara, Néné e Sinayoko.

Treinador: Pepe Thiaw;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Senegal

Uma provável escalação do Senegal tem:Mendy; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mané, Sarr; Jackson.

Treinador: Tom Saintfiet;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Mali x Senegal onde assistir ao vivo

O duelo entre Mali x Senegal terá transmissão ao vivo na BandSports, garantindo várias opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Mali x Senegal

Senegal 2 x 1 Mali – Amistoso Internacional;

Senegal 1 x 1 Mali – Amistoso Internacional.

Palpite Mali x Senegal - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

O confronto entre Mali e Senegal coloca frente a frente estilos distintos na Copa das Nações Africanas. O Mali chega invicto, mas com muitos empates, apostando em organização e resistência; já o Senegal apresenta maior poder ofensivo e números mais consistentes ao longo do torneio.

Pelo desempenho recente e pela capacidade de decidir jogos grandes, o Senegal aparece como favorito para avançar, embora o Mali tenha mostrado que sabe competir sob pressão. O cenário aponta para um duelo equilibrado, com chances de gols dos dois lados e margem curta no placar.

Mali x Senegal palpite - Perguntas Frequentes

Mali x Senegal é um bom jogo para apostas ao vivo?

Sim. O confronto tende a ser equilibrado e a leitura em tempo real pode trazer boas oportunidades, especialmente ao observar intensidade, número de faltas, cartões e possíveis mudanças de postura após o intervalo.

Qual seleção chega com sistema defensivo mais confiável?

O Senegal costuma demonstrar maior consistência defensiva, apoiado por atletas experientes que atuam em alto nível no futebol europeu. Ainda assim, o Mali também se destaca pela organização e costuma ceder poucos espaços em partidas decisivas.

Quem aparece como favorito em Mali x Senegal?

Pelo histórico recente e pela regularidade em torneios internacionais, o Senegal geralmente surge com leve favoritismo. Mesmo assim, o Mali é competitivo e tem capacidade para equilibrar o duelo, tornando o prognóstico mais aberto do que parece.

Recado do Autor

