Palpite Mali x Senegal - Copa das Nações Africanas - 2026

Palpite Mali x Senegal - Copa das Nações Africanas - 09/01/2026Palpite Mali x Senegal, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
O duelo entre Mali x Senegal vale vaga nas quartas de final da Copa Africana de Nações e acontece nesta sexta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Grand Stade de Tanger. O confronto reúne duas seleções competitivas, mas com trajetórias bem distintas até aqui.
O Senegal chega com status de candidato ao título, sustentado por um setor ofensivo eficiente e regular ao longo da competição. Já o Mali mostrou resiliência ao avançar em um grupo difícil e eliminar a Tunísia nos pênaltis, provando que sabe competir em jogos de alta pressão.
Palpites Mali x Senegal: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas
Palpite 1: Handicap -1.0 Senegal, com odds de 1.90 na Br4bet;
Palpite 2: Mais de 2,5 gols na partida, com odds de 2.16 na Multibet;
Palpite 3: Vitória do Senegal + ambas as equipes marcam, com odds de 5.00 na bet365.
Palpite 1: Handicap -1.0 Senegal, com odds 1.90 na Br4Bet
O Senegal tem números que sustentam o favoritismo, mesmo tendo enfrentado momentos de pressão no torneio. A equipe reagiu bem quando saiu atrás (como contra o Congo) e mostrou poder de decisão ao virar jogos decisivos, caso das oitavas.
O handicap -1.0 equilibra risco e retorno: vitória por dois gols garante lucro, enquanto triunfo mínimo devolve a aposta.
Palpite 2: Mais de 2,5 gols na partida, com odds 2.16 na Multibet
O padrão recente do Senegal aponta para jogos movimentados. Os Leões de Teranga já somam 10 gols na competição e marcaram três gols em três das quatro partidas disputadas, pressionando alto e criando volume ofensivo. Diante de um Mali competitivo, a linha de over 2,5 ganha valor.
Palpite 3: Vitória do Senegal + ambas as equipes marcam, com odds 5.00 na bet365
O combinado oferece cota elevada ao unir favoritismo e cenário de gols dos dois lados. Apesar da defesa sólida (apenas dois gols sofridos), o Senegal não é imune; já o Mali passou em branco apenas uma vez no torneio.
Com ataques capazes de decidir, a combinação “Senegal vence + ambas marcam” aparece como alternativa agressiva e interessante.
Odds Mali x Senegal - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:
|Casas de Aposta
|Palpite Senegal
|Empate
|Palpite Mali
|Br4bet
|1.47
|3.50
|6.50
|Multibet
|1.47
|3.50
|6.50
|bet365
|1.57
|3.70
|7.00
Mais mercados e odds Mali x Senegal
Mali x Senegal palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico
O cenário do confronto aponta leve vantagem para o Senegal, que chega com elenco mais qualificado e desempenho consistente ao longo do torneio. A equipe comandada por Pape Thiaw costuma se organizar no 4-3-3, explorando velocidade e profundidade pelos lados, com um trio ofensivo capaz de pressionar e decidir jogos.
Os números reforçam esse favoritismo: o Senegal já marcou 10 gols na competição e sofreu apenas dois, mantendo média elevada de 2,5 gols por partida. A proposta agressiva e a eficiência ofensiva têm sido marcas do time, que controla o ritmo mesmo em jogos mais equilibrados.
Do outro lado, o Mali apresenta uma campanha mais comedida. Foram três gols marcados e três sofridos em quatro jogos, com um estilo que prioriza posse e construção paciente, cerca de 46% de posse média. No 4-2-3-1, o Mali busca infiltrações por dentro, finalizando quase sempre de dentro da área, o que pode exigir atenção redobrada da defesa senegalesa.
Palpite Mali: Resistência e busca por afirmação?
O Mali ainda não perdeu na Copa das Nações Africanas, mas chega às quartas após uma sequência de empates. Na fase de grupos, segurou adversários fortes, incluindo o Marrocos e nas oitavas avançou contra a Tunísia nos pênaltis, em um jogo de enorme desgaste físico.
A expulsão precoce de Woyo Coulibaly obrigou o Mali a se defender por quase toda a partida, e a equipe mostrou resiliência ao buscar o empate nos acréscimos após sofrer um gol aos 88 minutos. A incógnita agora é o nível de energia para encarar um Senegal mais intenso, o que pode pesar no desempenho nesta fase decisiva.
Últimos jogos do Mali
Mali 1 x 1 Tunísia – Copa das Nações Africanas;
Comores 0 x 0 Mali – Copa das Nações Africanas;
Marrocos 1 x 1 Mali – Copa das Nações Africanas;
Mali 1 x 1 Zâmbia – Copa das Nações Africanas;
Jordânia 0 x 0 Mali – Amistoso Internacional.
Palpite Senegal: Força coletiva e ataque decisivo?
O Senegal chega como favorito para avançar às semifinais, sustentado por um conjunto equilibrado e eficiente. A equipe de Pape Thiaw combina intensidade ofensiva com uma defesa sólida, características que têm feito a diferença ao longo da competição.
Nas oitavas, o Senegal mostrou poder de reação ao eliminar o Sudão, mesmo após sair atrás no placar. Os gols de Pape Gueye e Ibrahim Mbaye garantiram a classificação, enquanto o goleiro Mendy apareceu bem nos momentos de pressão.
Já Sadio Mané, embora discreto em gols, tem sido decisivo com três assistências em quatro jogos, organizando o ataque e desequilibrando pelo coletivo.
Últimos jogos do Senegal
Senegal 3 x 1 Sudão – Copa das Nações Africanas;
Benin 0 x 3 Senegal – Copa das Nações Africanas;
Senegal 1 x 1 RD Congo – Copa das Nações Africanas;
Senegal 3 x 0 Botsuana – Copa das Nações Africanas;
Senegal 8 x 0 Guiné – Amistoso Internacional.
Escalações Mali x Senegal
Provável escalação do Mali
Uma provável escalação do Mali tem: Diarra; Doucouré, Diaby, Camara, Gassama; Sangaré, Bissouma, Doumbia; Camara, Néné e Sinayoko.
Treinador: Pepe Thiaw;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Provável escalação do Senegal
Uma provável escalação do Senegal tem:Mendy; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Mané, Sarr; Jackson.
Treinador: Tom Saintfiet;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Mali x Senegal onde assistir ao vivo
O duelo entre Mali x Senegal terá transmissão ao vivo na BandSports, garantindo várias opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Mali x Senegal
Senegal 2 x 1 Mali – Amistoso Internacional;
Senegal 1 x 1 Mali – Amistoso Internacional.
Palpite Mali x Senegal - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final
O confronto entre Mali e Senegal coloca frente a frente estilos distintos na Copa das Nações Africanas. O Mali chega invicto, mas com muitos empates, apostando em organização e resistência; já o Senegal apresenta maior poder ofensivo e números mais consistentes ao longo do torneio.
Pelo desempenho recente e pela capacidade de decidir jogos grandes, o Senegal aparece como favorito para avançar, embora o Mali tenha mostrado que sabe competir sob pressão. O cenário aponta para um duelo equilibrado, com chances de gols dos dois lados e margem curta no placar.
Mali x Senegal palpite - Perguntas Frequentes
Mali x Senegal é um bom jogo para apostas ao vivo?
Sim. O confronto tende a ser equilibrado e a leitura em tempo real pode trazer boas oportunidades, especialmente ao observar intensidade, número de faltas, cartões e possíveis mudanças de postura após o intervalo.
Qual seleção chega com sistema defensivo mais confiável?
O Senegal costuma demonstrar maior consistência defensiva, apoiado por atletas experientes que atuam em alto nível no futebol europeu. Ainda assim, o Mali também se destaca pela organização e costuma ceder poucos espaços em partidas decisivas.
Quem aparece como favorito em Mali x Senegal?
Pelo histórico recente e pela regularidade em torneios internacionais, o Senegal geralmente surge com leve favoritismo. Mesmo assim, o Mali é competitivo e tem capacidade para equilibrar o duelo, tornando o prognóstico mais aberto do que parece.
Recado do Autor
