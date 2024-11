modalidades esportivas. As opções passam pelas principais competições mundiais e brasileiras, incluindo o Brasileirão Série A, Copa do Brasil e muito mais.



A casa de apostas Esportes da Sorte é conhecida por ser uma plataforma com depósito acessível, bônus de aposta grátis, oferta de boas-vindas e muito mais. Por isso, vale a pena aprender a realizar os seus palpites nesse site para aproveitar todas essas vantagens.



Este texto traz tudo o que você precisa saber sobre os palpites na Esportes da Sorte. Ao final da leitura deste guia, será possível fazer a sua aposta utilizando várias dicas que preparei especialmente para o apostador brasileiro.



Melhores odds na Esportes da Sorte - como encontrar?



Você encontra as melhores odds na Esportes da Sorte navegando pelo jogo que quer apostar. Descobri isso acessando essa plataforma e percebendo que ela não tem odds em destaque ou SuperOdds como outros sites que revisei.



No caso da Esportes da Sorte, minha sugestão é de que você procure as odds comparando com outros sites concorrentes. Com isso, saberá qual site oferece a melhor cotação para o jogo que quer apostar.



Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



As melhores casas de aposta do Brasil costumam contar com um catálogo diversificado para apostar. Em teoria, quanto mais mercados, melhor para você fazer a sua aposta e aplicar a estratégia ideal em seus palpites.



Foi pensando nisso que separei algumas dicas de mercados de palpites no Esportes da Sorte. Preparei uma explicação por pré-jogo e ao vivo, com o objetivo de facilitar a sua compreensão de cada opção.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Os principais mercados para apostar no pré-jogo na Esportes da Sorte variam de esporte para esporte. No caso do futebol, algumas das principais opções são estas:



Resultado: qual equipe vencerá a partida em que você está apostando;



qual equipe vencerá a partida em que você está apostando; Ambas as equipes marcam: se os dois times do jogo marcarão gols ou não;



se os dois times do jogo marcarão gols ou não; Dupla chance: combinação de possíveis resultados em uma única aposta;



combinação de possíveis resultados em uma única aposta; Empate devolve aposta: o palpite é reembolsado caso o jogo acabe empatado;



o palpite é reembolsado caso o jogo acabe empatado; Gols: total de gols marcados no jogo ou por tempo.



Principais mercados para apostar ao vivo



A Esportes da Sorte oferece apostas ao vivo e, nesse caso, os mercados são um pouco diferentes. Algumas opções que você encontra nesse tipo de aposta são estas:



Marcar: como será marcado o próximo gol da partida;



como será marcado o próximo gol da partida; E scanteio: qual equipe conseguirá o próximo escanteio do jogo;



qual equipe conseguirá o próximo escanteio do jogo; Corrida aos cantos: patamares a serem alcançados com base no número de escanteios;



patamares a serem alcançados com base no número de escanteios; Que equipe vence o resto da partida: palpite em qual time conseguirá vencer o confronto a partir da sua aposta.



Melhores odds e palpites nas apostas de longo prazo



Você encontra a possibilidade de fazer palpites de longo prazo na Esportes da Sorte. Para ajudar a entender melhor as oportunidades desse tipo de aposta, separei uma tabela que reúne algumas das odds e prognósticos para as principais competições do cenário esportivo. Note que as odds mudam conforme as rodadas das competições acontecem.

Competição

Mercado

Palpite

Odds

Brasileiro Série A Top 6 São Paulo 1.61 Copa do Brasil Campeão Flamengo 2.20 Premier League Despromoção Southampton 1.40 NBA Vencedor da Conferência Oeste Oklahoma City Thunder 4.55 Wimbledon Vencedor Carlos Alcaraz 2.25

Palpite 1 - Brasileiro Série A

É dentro do Brasileirão Série A da Esportes da Sorte que aparecem os mercados de longo prazo para apostar nessa competição. Uma das opções disponíveis para apostas é de que o São Paulo acabará entre os 6 primeiros times ao final do Campeonato Brasileiro.



Palpite 2 - Copa do Brasil



Outro dos palpites Esportes da Sorte é em quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. De acordo com as odds da casa de apostas, o Flamengo aparece como favorito ao título com odds de 2.20, principalmente devido ao seu bom retrospecto nesse torneio.



Palpite 3 - Premier League



Os palpites Esportes da Sorte também podem ser feitos na Premier League. A aposta que separei aqui foi a de rebaixamento. Conforme as odds desse site apontam, há uma probabilidade grande de que o Southampton seja rebaixado na edição atual.



Palpite 4 - NBA



Verifiquei as odds da NBA na Esportes da Sorte e encontrei a mais alta probabilidade de que o Oklahoma City Thunder vença a conferência oeste. No momento desta, as odds eram de 1.40. Isso significa que uma aposta de R$ 100 bem sucedida nesse mercado rende R$ 140 de ganho.



Palpite 5 - Wimbledon



Todos os Grand Slams costumam ser disponibilizados para apostas na Esportes da Sorte. Em Wimbledon, por exemplo, Carlos Alcaraz aparecia como favorito para ser campeão da competição, com odds de 2.25.



Palpites no app Esportes da Sorte - suas apostas na palma da mão.



As oportunidades de apostas na Esportes da Sorte podem ser aproveitadas pelo computador ou celular. No caso dos dispositivos móveis, você consegue baixar o app no Android, ou então apostar pelo navegador.



Como fazer seu palpite pelo Esportes da Sorte app



As apostas pelo app da Esportes da Sorte exigem que você baixe o aplicativo em seu celular. O download pode ser feito acessando essa casa de apostas e entrando em contato com o suporte para obter o link para baixar o app. O melhor passo a passo para fazer a sua aposta pelo aplicativo da Esportes da Sorte é este:



Entre neste guia dos palpites da Esportes da Sorte pelo navegador do seu celular;

Clique nos botões para acessar o site da Esportes da Sorte;

Cadastre-se na Esportes da Sorte pelo navegador do celular;

Abra um chamado com o suporte e peça o link de download do app Esportes da Sorte;

Baixe e instale o aplicativo em seu celular;

Abra o app, entre na sua conta e aposte.



Modalidades na Esportes da Sorte - confira os principais esportes disponíveis na casa



As mais de 30 modalidades esportivas que a Esportes da Sorte oferece fazem com que esse site seja excelente para quem busca uma plataforma com muitas opções para apostar. O futebol é uma das opções e está entre as mais populares.



Além do futebol na Esportes da Sorte, tênis, basquete, handebol e e-Sports também se destacam como modalidades esportivas que contam com uma boa variedade de eventos para apostar.



Palpite Esportes da Sorte no tênis



O tênis na Esportes da Sorte aparece no canto esquerdo da tela inicial como uma das modalidades esportivas em destaque. Conforme esta análise, algumas das competições dessa modalidade que estão disponíveis para apostar são:



ATP;



WTA;



Challenger;



ITF.



Palpites em basquete na Esportes da Sorte



O basquete também merece destaque na Esportes da Sorte. O principal aqui é a presença de ligas muito populares, assim como competições menos conhecidas dos brasileiros. Alguns exemplos de campeonatos que você pode apostar são:



NBA;



WNBA;



Euroleague;



Liga dos Campeões;



Pro A.



Apostas em handebol na Esportes da Sorte



O handebol está disponível para ligas de aproximadamente 10 países, fora as competições internacionais. No geral, você encontrará as seguintes opções ao decidir fazer a sua aposta em handebol nesse site:



Liga dos campeões;



Super Globe;



Campeonato do Mundo;



European Championship.



Apostas em e-Sports na Esportes da Sorte



A última modalidade de destaque na Esportes da Sorte são os e-Sports. Eles aparecem lá na barra superior da casa de apostas. No total, contei aproximadamente 10 jogos diferentes para você apostar, passando por partidas de:



Counter-Strike;



League of Legends;



Dota 2;



Rainbow Six.



Como funciona a Esportes da Sorte - conhecendo a casa de apostas



As apostas na Esportes da Sorte funcionam como palpites em que você define onde vai apostar e depois informe o valor da aposta. Para isso, é preciso se cadastrar e depositar. Afinal, o seu depósito será utilizado para a aposta.



Já posso adiantar que a Esportes da Sorte faz parte das plataformas de aposta que aceitam Pix e depósitos a partir de apenas R$ 1. Logo, por mais que a sua banca seja reduzida, já é possível depositar 1 real e apostar nesse site.



Bônus para apostas esportivas - aposta grátis e muitas outras promoções



A Esportes da Sorte tem algumas das melhores ofertas de aposta grátis. Todos os bônus desse site podem ser encontrados em Promoções, na parte superior da barra de navegação.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



O site da Esportes da Sorte só aceita depósitos via Pix. O valor mínimo que pode ser depositado é de R$ 1 e o máximo pode chegar a até R$ 50.000. As retiradas também só podem ser realizadas utilizando esse método de pagamento.



A plataforma da Esportes da Sorte é considerada, por alguns, como um dos melhores sites para apostar a partir de 1 real por aceitar depósitos bem acessíveis. Já o saque pode ser feito para valores de R$ 10 ou mais.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



O atendimento ao cliente da Esportes da Sorte é via chat ao vivo, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Os agentes podem ser contatados clicando no ícone de chat que aparece no canto inferior direito da tela.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



A confiabilidade da Esportes da Sorte é confirmada pelo fato desse site ter aplicado para a licença brasileira de casas de apostas. Fora que a empresa responsável pela gestão da plataforma tem acordos de patrocínio com grandes equipes do futebol nacional.



Dentro do site da Esportes da Sorte, ainda é possível definir a verificação em dois passos para proteger ainda mais o acesso à sua conta. Como se tudo isso não bastasse, políticas e regras estão acessíveis na parte inferior da casa de apostas.



Perguntas frequentes



Onde encontrar os melhores palpites de futebol?



Os melhores palpites de futebol podem ser encontrados aqui neste texto. Isso porque foi aqui que organizei os melhores prognósticos e previsões para apostar em jogos desse esporte.



É rápido fazer um palpite na Esportes da Sorte?



É rápido e fácil fazer um palpite na Esportes da Sorte. Basta se cadastrar, depositar em sua conta e depois escolher a sua aposta dentro do menu esportivo desse site.



Os palpites Esportes da Sorte têm boas odds?



Você consegue encontrar boas odds para apostar na Esportes da Sorte. Entretanto, esse site não tem promoção de odds aumentadas como outros sites de apostas oferecem.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

