Palpite Camarões x Marrocos: Odds e Onde Assistir a Copa das Nações Africanas

Palpite Camarões x Marrocos, em quem apostar na Copa das Nações Africanas? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Camarões x Marrocos colocam frente a frente duas potências do continente em um duelo decisivo pelas quartas de final da Copa Africana. O confronto acontece nesta sexta-feira, 9 de janeiro, às 16h (de Brasília), em Rabat, com clima de decisão e margem mínima para erros.

Confira as melhores odds, análises rápidas e opções de aposta para um jogo que promete equilíbrio, intensidade e muita tensão até o apito final.

Jogo Camarões x Marrocos Palpite rápido Ambas equipes marcam sim Odds 2.40 na Br4bet Data e horário Sexta-feira - 09/01 - 16h (de Brasília) Estádio: Príncipe Moulay Abdellah - Marrocos Onde assistir: BandTV/ BandSports/ Esporte na Band (YouTube)/Band.com.br/Bandplay

Palpites Camarões x Marrocos: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa das Nações Africanas

Palpite 1: Ambas as equipes marcam – Sim, com odd 2.40 na Br4bet

Camarões e Marrocos vêm mostrando força ofensiva na competição. As duas seleções marcaram gols em todos os jogos do torneio até aqui, o que reforça o cenário para as redes balançando dos dois lados.

Em um confronto equilibrado e decisivo, a tendência é de jogo aberto, com chances reais para ambos marcarem.

Palpite 2: Brahim Díaz marca gol, com odd 3.30 na BetMGM

O meia-atacante de Marrocos vive grande fase na Copa Africana. Brahim Díaz marcou em todos os jogos do torneio, sendo a principal referência ofensiva da equipe.

Se o Marrocos balançar as redes, a chance de o gol sair dos pés do jogador do Real Madrid é alta.

Palpite 3: Total de gols do Camarões no 1º tempo – Mais de 0.5, com odd 3.60 na Multibet

O Camarões costuma começar bem as partidas. A seleção marcou ao menos um gol no primeiro tempo em 3 dos 4 jogos disputados na competição.

Com postura agressiva desde o início, esse mercado under ganha valor, especialmente em jogos eliminatórios.

Odds Camarões x Marrocos - Resultado final pela Copa das Nações Africanas:

Casas de Aposta Palpite Marrocos Empate Palpite Camarões Br4bet 6.50 3.50 1.58 BetMGM 6.50 3.70 1.57 Multibet 6.56 2.05 2.16

Mais mercados e odds Camarões x Marrocos

Camarões x Marrocos palpite Copa das Nações Africanas: Análise do confronto e prognóstico

O duelo entre Camarões x Marrocos desponta como um dos confrontos mais fortes desta edição da Copa das Nações Africanas. São duas seleções em bom momento, com números que explicam o favoritismo e a expectativa de equilíbrio.

Os Leões Indomáveis chegam em clara evolução. A equipe venceu 4 dos últimos 5 jogos, marcou gols em praticamente todas as partidas e apresenta média sólida de 1,23 gols marcados, além de bom volume ofensivo (13 chutes por jogo).

Do outro lado, o Marrocos joga em casa e sustenta o status de favorito com números ainda mais consistentes. A seleção tem média de 1,91 gols por jogo, xG elevado (1,94) e defesa muito segura, sofrendo apenas 0,5 gol por partida.

Além disso, leva vantagem recente no confronto direto, com duas vitórias consecutivas sobre Camarões, o que aumenta a pressão e a confiança para confirmar a vaga.

Palpite Camarões: Os Leões Indomáveis viraram a chave?

A caminhada de Camarões até aqui começou cercada de turbulência fora de campo, com indefinições no comando técnico e confusão na convocação. O cenário pré-torneio foi instável, mas isso não se refletiu no desempenho dentro das quatro linhas.

Em campo, Camarões respondeu com regularidade: segue invicto, marcou gols em todas as partidas e mostrou força coletiva.

O desafio agora é o mais pesado da competição, já que encara o anfitrião e principal favorito. Se conseguir surpreender, o resultado pode mudar completamente o patamar da equipe na briga pelo título.

Últimos jogos do Camarões

África do Sul 1 x 2 Camarões – Copa das Nações Africanas;

Moçambique 1 x 2 Camarões – Copa das Nações Africanas;

Costa do Marfim 1 x 1 Camarões – Copa das Nações Africanas;

Camarões 1 x 0 Gabão – Copa das Nações Africanas;

Camarões 0 x 1 RD Congo – Eliminatórias da Copa.

Palpite Marrocos: Será que vão confirmar o favoritismo?

O Marrocos entrou na Copa Africana carregando o rótulo de grande candidato ao título. Jogar em casa e o histórico recente, com destaque para a campanha na Copa do Mundo de 2022, aumentaram ainda mais a expectativa.

Apesar da invencibilidade, o desempenho ainda não empolgou totalmente. O Marrocos venceu, mas com dificuldades, inclusive em jogos teoricamente acessíveis.

A boa notícia é o protagonismo de Brahim Díaz, decisivo em todas as partidas. Se o time elevar o nível coletivo, tem tudo para confirmar o favoritismo diante da torcida.

Últimos jogos do Marrocos

Marrocos 1 x 0 Tanzânia – Copa das Nações Africanas;

Zâmbia 0 x 3 Marrocos – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 1 x 1 Mali – Copa das Nações Africanas;

Marrocos 2 x 0 Comores – Copa das Nações Africanas;

Jordânia 2 x 3 Marrocos – Copa Árabe da FIFA.

Escalações Camarões x Marrocos

Provável escalação do Camarões

Uma provável escalação do Camarões tem: Epassy, Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo, Junior Tchamadeu, Ebong, Carlos Baleba, Darlin Yongwa, Bryan Mbeumo, Christian Kofane, Danny Namaso.

Treinador: David Pagou;

Esquema tático mais usado: 3-4-2-1.

Provável escalação do Marrocos

Uma provável escalação do Marrocos tem: Bono, Hakimi, Adam Masina, Nayef Aguerd, Mazraoui, Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Ayoub Kaabi, Ezzalzouli.

Treinador: Walid Regragui;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Camarões x Marrocos onde assistir ao vivo

O duelo entre Camarões x Marrocos terá transmissão ao vivo na BandTV, BandSports, no Esporte na Band (YouTube), além das plataformas digitais Band.com.br e Bandplay, garantindo várias opções para acompanhar a partida em tempo real e apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Camarões x Marrocos

Marrocos 4 x 0 Camarões – Copa das Nações Africanas – 03/02/2021;

Marrocos 2 x 0 Camarões – Eliminatórias da Copa Africana – 16/11/2018;

Camarões 1 x 0 Marrocos – Eliminatórias da Copa Africana – 10/06/2017.

Palpite Camarões x Marrocos - Copa das Nações Africanas - Prognóstico final

O confronto entre Camarões x Marrocos promete equilíbrio e alto nível técnico, com duas seleções em bom momento na Copa das Nações Africanas. Camarões chega confiante pelo desempenho ofensivo, enquanto o Marrocos aposta no fator casa e na consistência defensiva.

Pelo contexto do jogo e pelos números recentes, o cenário aponta para uma partida disputada, com chances para os dois lados. Mercados como ambas marcam e jogo com poucos gols aparecem como boas alternativas para este duelo decisivo.

Camarões x Marrocos palpite - Perguntas Frequentes

Quantos títulos da Copa Africana tem o Camarões?

Camarões é uma das seleções mais vitoriosas do continente. Os Leões Indomáveis já conquistaram a Copa Africana cinco vezes: 1984, 1988, 2000, 2002 e 2017.

O Marrocos já foi campeão da Copa Africana?

Sim. O Marrocos levantou a taça uma vez, na edição de 1976, disputada em formato de quadrangular final.

Qual é o histórico de Camarões x Marrocos na Copa Africana?

Pela Copa Africana, as seleções se enfrentaram três vezes. O retrospecto mostra duas vitórias de Camarões e um empate, indicando leve vantagem dos camaronenses no torneio.

