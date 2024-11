Separei as melhores opções para quem quer fazer palpites no Brazino. Como essa casa de apostas é relativamente popular entre os brasileiros e aplicou para a licença de apostas esportivas, dediquei meu tempo a analisá-la para descobrir os diferenciais que ela oferece.



O que posso adiantar para você é que as apostas no Brazino777 podem ser feitas na modalidade simples, combinada ou sistema. Fora que existem 17 modalidades esportivas para você escolher onde quer apostar.



Sugiro que você leia todo o meu conteúdo para poder avaliar melhor se o Brazino é a melhor casa de apostas para você se cadastrar e apostar em seu esporte favorito.







Melhores odds no Brazino - como encontrar?



As melhores odds do Brazino aparecem quando você compara as cotações dessa casa de apostas com alguns sites concorrentes. Na minha opinião, essa é a melhor alternativa, dado que esse site não tem odds aumentadas e nem Super Odds como outras das melhores casas de aposta do mundo que já revisei.



A minha recomendação é de que você compare as odds do Brazino com outras casas de apostas quando decidir apostar. Em alguns casos, a cotação pode estar acima do concorrente e representar uma oportunidade de ganho em potencial maior para você.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Abri um jogo do Brasileirão Série B no Brazino para testar os mercados disponíveis e encontrei opções de apostas que passavam por resultado, dupla chance, entre outras possibilidades. Isso para o pré-jogo, no caso.



As apostas ao vivo no Brazino, por sua vez, contam com outros mercados que são mais focados para os eventos que acontecem em tempo real no jogo. Explicando assim, talvez não fique tão claro. Por isso, selecionei alguns mercados de cada tipo de aposta para que você entenda melhor como eles funcionam.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Mercados pré-jogo são aqueles em que você aposta antes do confronto começar. Para exemplificar, selecionei três opções que, na minha análise, são muito recomendadas para quem quer apostar no Brazino.



Resultado final



Esse mercado de aposta é um dos mais populares entre os apostadores brasileiros. Basicamente, ele permite que você aposte no possível resultado de um jogo entre equipes. Nesse caso, os resultados podem ser 1, sendo vitória da equipe mandante, 2, sendo resultado positivo para a equipe visitante, ou x, representando o empate.



Dupla chance



A aposta em dupla chance é uma combinação de possíveis resultados que podem acontecer no jogo. O próprio Brasino apresenta dois resultados em uma única aposta. Por exemplo, vitória do time 1 ou do time 2, empate ou resultado positivo para a equipe 1, ou empate e resultado favorável ao time 2.



Totais



Totais representam o total de pontos ou número de gols que uma equipe ou atleta pode marcar em determinado evento esportivo. No futebol, por exemplo, são definidos patamares para apostar, como mais de 3.5 gols, por exemplo. Para que a aposta seja vencedora, é preciso que os times, juntos, marquem um número de gols referente à sua aposta.







Principais mercados para apostar ao vivo



Apostas ao vivo são feitas quando você faz o palpite enquanto o jogo acontece. A vantagem desse tipo de palpite é já ter uma noção melhor do que está acontecendo na partida. Para esse tipo de aposta, a variedade de mercados costuma ser diferente do pré-jogo.



Próximo gol



O mercado de próximo gol fica disponível nas apostas ao vivo em futebol no Brazino. Esse tipo de aposta aparecerá no pré-jogo como o palpite do 1º gol. Já todos os outros aparecerão na modalidade ao vivo, com o objetivo de adivinhar qual equipe balançará as redes pela próxima vez.



Tiebreak no set



Essa é uma aposta no tênis do Brazino e que tem como proposta permitir que você dê o seu palpite se acha que haverá tiebreak no set ou não. Caso não saiba, o tiebreak no tênis funciona como um desempate para ver qual jogador é o vencedor do set em questão.



Quem vai marcar o ponto



As apostas no vôlei podem ser feitas ao vivo ou pré-jogo. No caso do ao vivo, o mais interessante é apostar em quem vai marcar o próximo ponto. A meta aqui é similar ao próximo gol no futebol, só que com enfoque no vôlei, nesse caso.







Melhores odds e palpites nas apostas de longo prazo



Clicando em “Outrights”, dentro do site do Brazino, aparecem os mercados de longo prazo para você apostar nessa casa de apostas. Separei 5 seleções que funcionam como palpites para você ter uma ideia do que esse site oferece como opção de palpite no longo prazo.



Competição Mercado

Palpite

Odds

Copa Libertadores Vencedor Botafogo 2.50 La Liga Vencedor Real Madrid 1.57 Liga das Nações da UEFA Vencedor do Grupo 1 Portugal 1.40 NBA MVP Luka Doncic 4.58 Australian Opne Vencedor Novak Djokovic 2.75

Palpite 1 - Copa Libertadores



Um dos palpites de longo prazo do Brazino é de que o Botafogo será o vencedor da Copa Libertadores de 2024. O que reforça o favoritismo do time carioca é que ele vem em ótima fase no Brasileirão Série A e tem um retrospecto muito bom na edição atual da Libertadores.



Palpite 2 - La Liga



Separei as odds de longo prazo para o vencedor da La Liga e notei que o Real Madrid é o favorito, pelo que apontam as cotações desta casa de apostas. Para exemplificar melhor como um palpite nesse mercado funcionaria, se você apostar R$ 100 em uma odd de 1.57 e os Merengues forem campeões, o seu potencial de ganho bruto é de R$ 157.



Palpite 3 - Liga das Nações da UEFA



Saindo um pouco da aposta de vencedor, mas nem tanto, o palpite de longo prazo na Liga das Nações da UEFA no Brazino é uma opção que foge do vencedor do torneio. Aqui, a aposta pode ser no campeão, assim como na equipe que vai vencer o seu grupo. No caso do grupo 1, Portugal aparece como favorita com odds de 1.40.



Palpite 4 - NBA



O Most Valuable Player (MVP) na NBA é o atleta de maior valor da temporada e, para esse tipo de aposta, o Brazino não decepciona. Pelas minhas análises, essa casa de apostas esportivas tem a opção de apostar no melhor jogador do campeonato. Para a edição atual, Luka Doncic aparece como odds de 4.58 e como favorito nesse mercado.



Palpite 5 - Australian Open



Entrei nas apostas de longo prazo no tênis do Brazino e encontrei o Australian Open como uma das opções de aposta em destaque. Ao navegar por esse evento esportivo, vi que Novak Djokovic é o favorito para vencê-lo, com odds de 2.75 para a sua vitória, sendo mais uma opção de palpite de longo prazo.







Palpites no app Brazino - suas apostas na palma da mão



O aplicativo do Brasino é uma mão na roda para quem quer apostar pelo celular. Posso falar isso porque já testei, pessoalmente, esse app. Fiz o download dele no meu Android e a experiência via dispositivo móvel foi bem prática.



Conheço várias plataformas de aposta que aceitam Pix, mas não tem app de apostas. O Brazino tem aplicativo e ele pode ser baixado acessando o site móvel via navegador do celular, clicando nas 3 linhas no canto superior esquerdo da tela e depois em Android App.



Como fazer seu palpite pelo Brazino app



Ensinei a baixar o Brazino app em seu celular e agora compartilho o passo a passo para fazer a sua aposta pelo aplicativo:



Abra o aplicativo do Brazino que baixou em seu Android;

Faça o login em sua conta ou então cadastre-se no Brazino;

Recarregue sua conta fazendo um depósito;

Acesse a área de esportes e escolha a sua aposta;

Confirme o valor a ser apostado e clique no botão para apostar.



Modalidades no Brazino - confira os principais esportes disponíveis na casa



O Brazino tem 17 categorias de apostas para você explorar. Não preciso nem dizer que o futebol é uma delas, porque os principais campeonatos dessa modalidade esportiva já aparecem na parte superior esquerda logo que você acessa o site.



Competições como ligas brasileiras e estrangeiras aparecem no campo das principais ofertas do Brazino logo que você acessa esse site. Fora essas modalidades, separei outros 5 esportes que, na minha opinião, valem a pena você explorar nessa casa de apostas.



Palpite Brazino no tênis



Tênis é um dos esportes que o Brazino lista em sua plataforma. Durante a minha análise, identifiquei as seguintes competições como opções para você apostar nesse site:



WTA;



ITF;



Australian Open;



Aberto dos Estados Unidos;



ATP de Xangai.



Palpites em basquete no Brazino



O basquete é outro dos 17 esportes que o Brazino tem na plataforma dele. Quando cliquei nessa seção, percebi que a NBA era o destaque. Mas, fora a principal competição norte-americana de basquetebol, estes outros campeonatos também apareceram:



Euroliga;



Serie A2;



LEB Oro;



Pro B;



LNB.







Apostas em hóquei no Brazino



A variedade de eventos esportivos para apostar em hóquei no gelo no Brazino me surpreendeu positivamente. Notei que havia 22 eventos esportivos desse esporte quando analisei a casa de apostas. Alguns exemplos de competições que posso citar são estas:



NHL;



AHL;



Liga Magnus;



Liga de Elite.



Apostas em e-Sports no Brazino



Sei da popularidade das apostas em eSports e fiz questão de clicar nesse menu, na barra de navegação do Brazino, para ver os eventos esportivos que estavam listados. Encontrei 14 jogos eletrônicos para apostar, com algumas opções sendo, por exemplo, estas:



League of Legends;



Dota 2;



Counter-Strike 2;



King of Glory;



Starcraft 2.







Como funciona o Brazino - conhecendo a casa de apostas



Entendi como funciona o Brazino testando tudo que esse site de apostas esportivas oferece. Fui desde o bônus de apostas esportivas até os métodos de pagamentos, suporte e analisei a segurança da plataforma.



Toda essa minha análise foi feita enquanto eu avaliava se esse é um dos melhores sites para apostar a partir de 5 reais ou não. Resumi o que descobri sobre cada item ao longo dos próximos tópicos, com o objetivo de ajudar você a entender como o Brazino funciona.



Bônus para apostas esportivas - kit de boas-vindas com valor acima da média



Cliquei em “Promoções”, no site do Brazino, para encontrar a oferta de boas-vindas. Percebi que o valor oferecido é de até R$ 4.000 e ele está dividido em 3 depósitos. Já posso adiantar que essa oferta é ativada sem código promocional e mediante um depósito de R$ 20 ou mais.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 20



Pix no Brazino somente para valores de R$ 20 ou mais. Esse é o depósito mínimo que você pode fazer com esse método de pagamento na casa de apostas. Além do Pix, Pay4Fun, AstroPay e transferência bancária são outras opções que você encontra no site.



Acessei a seção de perguntas frequentes do Brazino para perceber que os saques via Pix são imediatos. Já as retiradas com carteiras digitais ou transferência bancária podem levar até 6 dias úteis.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



O suporte do Brazino atende 24 horas por dia ao longo dos 7 dias da semana. Os operadores do atendimento trocam mensagens em português e existe uma seção de ajuda, caso você não queira contatar ninguém.



A central de ajuda do Brazino pode ser acessada clicando em Ajuda, na parte superior da casa de apostas. Após o clique, um menu aparecerá com uma série de esclarecimentos relacionados a 10 tópicos diferentes, tudo em português.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



O Brazino é confiável e seguro e cheguei a essa conclusão com base em alguns pontos que descobri quando revisei essa casa de apostas esportivas. O primeiro deles foi o fato de que esse site aplicou para a licença brasileira de apostas esportivas.



Além disso, o Brazino não tem uma reputação ruim no Reclame Aqui. Fora que essa casa de aposta faz parte do Conselho de Jogo Responsável e está presente no mercado desde 2011. Portanto, não faltam evidências de que esse site é confiável.







Perguntas frequentes



Onde encontrar os melhores palpites de futebol?



O Brazino pode ter os melhores palpites de futebol. Para encontrá-los, sugiro que você compare as odds desse site com sites concorrentes. Em alguns casos, as cotações dele estão acima dos outros sites.



É rápido fazer um palpite no Brazino?



É rápido fazer um palpite no Brazino pelo computador ou celular. No caso dos dispositivos móveis, você consegue fazer a aposta pelo app ou via site pelo navegador.



Os palpites Brazino têm boas odds?



Os palpites Brazino têm odds não tão altas quanto outras casas de apostas. Porém, caso você compare, pode ser que encontre algumas cotações acima da média nesse site.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e as apostas devem ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

