Palpites Betboo: Como Fazer Apostas Com As Melhores Odds

Se há uma plataforma de apostas esportivas que está despontando entre as melhores casas de apostas do mundo é a Betboo. Como uma ótima novidade, a operadora passou a atuar no mercado brasileiro com a proposta de se destacar.

Neste artigo, farei uma análise das principais opções disponíveis na plataforma. Para quem deseja encontrar odds atrativas no site da operadora, explicarei as estratégias recomendadas.

Além disso, vou destacar quais são os principais mercados dentro do catálogo de ofertas diversificado que o site apresenta. Se você gosta de fazer suas apostas em futebol, este texto foi feito especialmente para você.

Isso porque também vou apontar os melhores mercados para apostar no pré-jogo e das melhores linhas de apostas ao vivo. No entanto, se você prefere apostar em outros esportes, como basquete, tênis, e-Sports ou handebol, fique tranquilo. Eu também dou algumas dicas de mercados para essas modalidades esportivas.

Melhores odds na Betboo - como encontrar?



A Betboo é uma plataforma de apostas online muito interessante especialmente por conta das odds disponibilizadas. Além de possuir uma ótima quantidade de mercados de apostas para esportes, a operadora disponibiliza algumas Cotas Aumentadas.

As Cotas Aumentadas funcionam da seguinte maneira: essas odds melhoradas não estão acessíveis em uma única página principal. Ao contrário, você poderá achá-las diretamente nas páginas dos eventos esportivos ou nas páginas das competições correspondentes.

Por exemplo, você pode selecionar o futebol na aba de modalidades esportivas disponíveis para apostar. Ao acessar a página de futebol, você escolhe a competição na qual deseja realizar sua jogada.

Na lista de competições de futebol disponíveis, ao lado do nome do torneio, há um número que indica a quantidade de odds melhoradas que podem ser usadas no momento. Basta clicar no torneio e depois clicar na aba “Cotas Aumentadas”.

Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Você pode escolher a Betboo porque a empresa é uma das operadoras de bets que pagam rápido. Além disso, você pode ter escolhido a plataforma porque seus mercados para futebol são completos e diversificados.

Nesse sentido, para facilitar sua experiência com a operadora, vou explicar um pouco mais sobre os mercados para apostar no pré-jogo. Além disso, falarei dos mercados para apostar ao vivo. Desta forma, você terá um panorama completo dos principais mercados disponíveis na casa de apostas.

Principais mercados para apostar no pré-jogo



As apostas em futebol no pré-jogo são interessantes porque permitem que o apostador com melhores informações consiga bons resultados. Por exemplo, se você acompanha uma equipe, sabe com antecipação que determinado jogador não entrará em campo ou que o time vem de uma sequência cansativa.

Essas informações, que talvez pareçam pouco relevantes, podem esconder a chave da partida. E isso pode facilitar a sua entrada em algum mercado que pode ser vantajoso para você.

Nesse sentido, na minha opinião, os melhores mercados para apostar no pré-jogo são os seguintes:



Resultado 1x2;



Mais/Menos;



Chance Dupla;



Resultado Correto.

Principais mercados para apostar ao vivo



Se o seu método de apostas é para os mercados ao vivo, a Betboo também oferece uma quantidade grande de oportunidades. Por isso, vale a pena estudar como é o comportamento das equipes envolvidas no evento esportivo para poder fazer a sua análise.

A boa notícia é que, para os grandes eventos, a Betboo faz a transmissão ao vivo através da plataforma. Com isso, você pode assistir à partida com todos os mercados disponíveis na mesma tela.

Se a sua praia são as apostas ao vivo, essa é uma ótima opção para você. No entanto, se ainda falta conhecer alguns mercados para poder fazer sua jogada, não se preocupe porque eu vou indicar alguns:

Ambas equipes marcam;



Próximo gol;



Total de gols em um determinado intervalo de tempo;



Resultado 1º tempo.



Compare as odds da Betboo com outras casas de apostas



Para saber em qual casa de apostas online jogar, uma boa estratégia é comparar as plataformas. Entre aquela casa de aposta de 1 real ou aquela outra com melhores promoções, vale a pena ver como funcionam os mercados em futebol. Confira abaixo uma comparação entre diferentes operadoras e a Betboo.



Casa de Apostas

Competição/Partida

Mercado

Palpite

Odds

Betboo Brasileirão A: Flamengo x Internacional 2.5 - Mais/Menos Mais 2.25 Betano Brasileirão A: Flamengo x Internacional 2.5 - Mais/Menos Mais 2.27 Sportingbet Brasileirão A: Flamengo x Internacional 2.5 - Mais/Menos Mais 2.25

Palpites no app Betboo - suas apostas na palma da mão



A Betboo tem um aplicativo para dispositivos móveis que está disponível somente para o Android. Os usuários que usam o sistema operacional iOS podem entrar na plataforma através da versão mobile do site. Veja mais detalhes sobre o app da Betboo abaixo.

Como fazer seu palpite pelo Betboo app



Acesse a página do aplicativo no site da operadora;

Clique no botão “Baixar Agora”;

Abra as configurações de segurança do seu dispositivo;

Permita a instalação de “Fontes Desconhecidas” para completar o download;

Modalidades na Betboo - confira os principais esportes disponíveis na casa



Já comentei bastante sobre a variedade de mercados de apostas na Betboo. Agora, é hora de conhecer os principais esportes disponíveis na operadora. Abaixo, você encontrará minhas sugestões de palpites para começar a apostar em algumas dessas modalidades esportivas.



Palpite Betboo no tênis



O tênis é o segundo esporte mais apostado no Brasil, atrás somente do futebol. Isso é um efeito da quantidade de mercados disponíveis na modalidade, mas também do fenômeno João Fonseca e Bia Haddad Maia. Veja alguns torneios fundamentais para apostar em tênis na Betboo:

Torneios Grand Slam;



ATP;



WTA;



ITF Masculino;



ITF Feminino;



Challenger;



E muito mais.



Palpites em basquete na Betboo



O basquete oferece muitas opções de mercados para apostar. Por ser um esporte dinâmico, os jogadores geram estatísticas em várias fases do jogo, criando boas oportunidades para apostas. Veja alguns torneios de basquete disponíveis na Betboo:

NBA;



Basquete Universitário;



NBB;



WNBA;



Liga de Basquete Feminino;



Bundesliga;



E mais.



Apostas em handebol na Betboo



O handebol é uma modalidade que oferece diversas opções para os apostadores, se você é bem informado e gosta da modalidade, aproveite. Na Betboo, você pode ter a chance de apostar em torneios de relevância no cenário nacional e internacional.

Liga dos Campeões;



Jogos Olímpicos;



Bundesliga;



Mundial de Handebol;



E muito mais.



Apostas em e-Sports na Betboo



A Betboo tem como principal competição de eSports o futebol eletrônico, também conhecido como eSoccer. Os jogos eletrônicos ganharam protagonismo nos sites de apostas esportivas online com uma nova geração de apostadores.

Nesse sentido, a operadora investiu na cobertura de campeonatos que atraem milhares de pessoas ao redor do mundo. Se você gosta da emoção dos eSoccer, a Betboo é uma plataforma altamente recomendada. Confira alguns dos torneios disponíveis no site:

Bundesliga 2x4 Minutos;



Champions League AFC;



Copa do Mundo de Clubes;



Internacional A 2x6 Minutos;



Volta Europa Cup 2x3 Minutos.



Como funciona a Betboo - conhecendo a casa de apostas



A plataforma de apostas online da Betboo funciona para esportes. A operadora oferece mercados de apostas diversificados para diferentes modalidades esportivas. Cada mercado tem uma cotação específica.

Essas cotas podem variar até o término da disputa ou do período estabelecido para o mercado. As odds representam a probabilidade atribuída pela casa de apostas para que determinado evento ocorra.

No entanto, para poder apostar nos mercados disponíveis, você precisa se cadastrar na plataforma. Esse processo é bastante rápido e simples, além de muito intuitivo. O mais importante é ter seus documentos pessoais atualizados.

Bônus para apostas esportivas - aposta grátis e muitas outras promoções



A Betboo tem uma página especialmente dedicada à parte de promoções da plataforma. Atualmente não há bônus de boas-vindas para novos jogadores cadastrados já que não é permitido pela lei, porém você encontra outras ofertas.



As Cotas Aumentadas são uma maneira de você conseguir melhorar sua posição diante de um evento. Em outras palavras, a Betboo faz questão de melhorar as odds de um mercado específico para um evento determinado.



Outra oferta que vale a pena estudar é para aumentar as suas odds com as apostas múltiplas. Com a Múltipla+, você terá a chance de conseguir um prêmio que valoriza ainda mais as odds. É importante mencionar que essa oferta está disponível para alguns mercados de determinados esportes.

Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



O método de pagamento aceito pela Betboo é o Pix. Isso significa que você poderá fazer suas operações financeiras de maneira rápida e descomplicada. Para depósitos e saques, um valor mínimo e máximo é exigido para que você possa completar seu processo.

No caso do depósito, os valores mínimos e máximos são R$ 1 e R$ 45.000. Já para os saques, você pode fazer até 5 saques diários com o seu CPF, independentemente de terem sido aprovados ou cancelados.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



A plataforma possui uma Central de Ajuda que reúne todas as principais dúvidas sobre a operadora. As respostas já estão todas resumidas e bem explicadas.

No entanto, há a possibilidade de falar com o suporte de atendimento ao cliente. O atendimento é feito em português, o que facilita a sua experiência e comunicação.

Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



A segurança ao apostar na Betboo está garantida pelo fato da operadora ser regulada conforme a nova legislação. Além disso, a plataforma adota todas as medidas necessárias para a verificação da identidade dos clientes e para a criptografia dos dados.







Perguntas frequentes



Betboo é confiável?



Sim, a casa de apostas esportivas online da Betboo é confiável porque segue à risca as determinações dispostas em lei. Além disso, a plataforma oferece um atendimento ao cliente em português.



Como sacar na Betboo?



Para sacar na plataforma, você precisa estar logado na sua conta pessoal. O saque precisa ser enviado à sua conta bancária registrada e respeitar os valores máximos e mínimos exigidos.



Quem é o dono da Betboo?



A empresa que possui a liberação para operar com a Betboo é a ElectraWorks Limited, licenciada pelo Governo de Gibraltar.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

