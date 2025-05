Multibet é Confiável? Guia Completo de Apostas 2025

Descubra por que a Multibet é confiável. Analisei e testei os mercados de apostas, as odds e as principais funcionalidades esportivas na Multibet Brasil

A Multibet é uma plataforma confiável, com medidas de segurança robustas. A marca é conhecida entre os brasileiros pelo design moderno e pelo catálogo esportivo que cobre mais de 25 modalidades. Por ser regulamentada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, a Multibet opera legalmente.



Apostadores cadastrados podem apostar na Multibet com vários recursos especiais, como criador de apostas, cash out em partidas selecionadas, transmissões ao vivo de qualidade e odds diárias impulsionadas nos melhores eventos.



Testei a Multibet na prática e conto tudo para você sobre a usabilidade, otimização e as ofertas esportivas no catálogo nesta análise completa. Vem comigo!







A Multibet é confiável?



Agora que as leis brasileiras foram atualizadas, apenas sites de apostas regulamentados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda podem operar legalmente no Brasil. A Multibet é confiável porque possui autorização do governo federal e atua conforme a legislação brasileira em vigor.



A marca é operada pela RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIO LTDA, uma empresa com CNPJ 23.159.703/0001-62 que possui licença sob o n.º 2090/2024 e tem sede em Belo Horizonte. Para obter o licenciamento, a Multibet teve que passar por diversas fiscalizações para comprovar que protege os apostadores.

A Multibet paga mesmo?



Pelo que observei durante semanas de testes, a Multibet paga mesmo. A marca é verificada no Reclame Aqui, tem licenciamento e realmente paga os apostadores que acertam os palpites, mas é importante manter em mente que existe a possibilidade de perder a aposta.



Para evitar problemas com o saque dos seus ganhos, complete a verificação da sua conta antes mesmo de fazer o primeiro depósito e sempre leia os termos e condições com cuidado para saber se os bônus ativos na sua conta têm requisitos de apostas.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Parte do motivo pelo qual a plataforma Multibet é confiável é sua política de jogo responsável. Por lá, você encontra uma lista de sinais de alerta, avisos sobre a possibilidade de dependência e um passo a passo de como ativar ferramentas como limites, alertas e bloqueios, autotestes e mecanismos de autoexclusão.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/Intervalo Sim Teste de autoavaliação Sim Autoexclusão Sim

Bônus e promoções Multibet



A Multibet é uma das melhores bets novas para quem quer apostar com bônus recorrentes porque oferece várias recompensas de fidelidade, incluindo missões premiadas, desafios diários e caixas misteriosas de prêmios que você pode comprar com pontos. Olha só as promoções que mais se destacaram para mim:

Pagamento antecipado aprimorado



O pagamento antecipado está disponível para membros VIP da Multibet. Com essa oferta, sua aposta é considerada vencedora antes do fim da partida se o time no qual você apostou abrir uma vantagem considerável.



A quantidade de pontos necessária para o pagamento antecipado depende do seu nível VIP, mas em esportes como basquete é possível obter o pagamento antecipado com uma vantagem a partir de 15 pontos em eventos e ligas selecionadas.



Combo Melhorado



O bônus de combo melhorado também é uma vantagem exclusiva para os membros VIP e funciona de forma simples. Em apostas múltiplas, você tem uma chance de obter um bônus extra de até 7% para continuar apostando.



O valor do bônus extra depende da quantidade de seleções e também do seu nível VIP. Nos níveis mais elevados do programa, você precisa de menos seleções inclusas para conseguir o bônus máximo, então vale a pena apostar com recorrência.







Cadastro na Multibet: Passo a passo para se registrar



Fazer o cadastro na Multibet não é complicado. Para mim, o processo não demorou nem 5 minutos e foi bastante intuitivo. Para criar a sua conta e começar a apostar em mais de 25 modalidades com bônus e outras vantagens, você só precisa fazer o seguinte:



Acesse o site oficial da Multibet no Brasil;

Toque em “Registre-se” no topo da página inicial;

Informe seu CPF e valide o número;

Insira seu e-mail, senha, telefone e endereço no formulário;

Confirme que concorda com as regras, clique em “Concluir Registro” e pronto!



5 passos para apostar na Multibet



Apostar na Multibet é rápido e fácil. Mesmo se você nunca apostou em esportes antes, pode começar por lá sem grandes complicações. Olha só o passo a passo detalhado de como fazer sua primeira aposta depois de cadastrar e verificar a sua conta na Multibet:

1. Efetue o primeiro depósito



A primeira coisa que você precisa fazer para começar a apostar na Multibet é inserir fundos na sua conta. A Multibet aceita pagamentos com Pix a partir de R$ 1.



Como depositar na Multibet



Faça o seguinte:



Entre na sua conta e clique no botão de depósito;

Defina o valor que você quer inserir com Pix;

Copie o QR Code ou o código Pix para finalizar o pagamento;

Aguarde o dinheiro cair na conta.

2. Escolha uma modalidade



Acesse a página esportiva e navegue pelo menu lateral para encontrar uma modalidade na qual apostar. Depois disso, é só selecionar uma liga ou campeonato no esporte.



3. Selecione um mercado



Escolha uma partida dentro do evento ou torneio no qual você deseja apostar e clique em um dos mercados disponíveis para adicioná-lo ao boletim de apostas.



4. Defina o valor da aposta



Após adicionar uma ou mais seleções ao seu boletim de apostas, defina o valor que quer apostar e confira o ganho possível com as odds do evento;



5. Confirme e colete recompensas



Clique em “Fazer Aposta” para confirmar o seu palpite e aguarde o resultado. Se a sua aposta for vencedora, abra a aba de retiradas e solicite o saque.







Apostas esportivas na Multibet



A seleção de apostas esportivas da Multibet é vasta e cobre mais de 25 modalidades, incluindo esportes populares no Brasil, como futebol, tênis e basquete. Para quem gosta de opções mais inusitadas, é possível apostar em modalidades como lacrosse, netball, dardos e badminton, dentre outros. A Multibet também cobre E-Sports como LOL e CS2.



Para mim, os três maiores pontos positivos da seção esportiva da Multibet foram os mercados variados, as opções de odds aumentadas e a ampla oferta de recursos esportivos, como criador de apostas, live streaming, estatísticas e pagamento antecipado. A seguir, você encontra todos os detalhes da minha experiência apostando nos principais esportes.

Futebol - Odds aumentadas em eventos como a Libertadores



O futebol é o queridinho dos brasileiros e a Multibet está ciente disso, então a cobertura dessa modalidade é a mais completa da plataforma. Na Multibet Brasil, você consegue apostar em eventos e ligas nacionais e internacionais como o Brasileirão, a Copa Libertadores, a Liga dos Campeões e a Liga das Nações, dentre outras.



Na aba de futebol, há uma lista detalhada com as ligas e competições mais populares para te ajudar a filtrar as opções de apostas. Além disso, os torneios são segmentados por país, então fica fácil encontrar boas alternativas de palpites sem perder tempo navegando.



A variedade de mercados foi um dos pontos que mais gostei na experiência de apostas no futebol da Multibet. Nos principais eventos, é possível apostar no vencedor, em handicap, totais de cartões, gols, escanteios e em especiais de jogadores. Nos eventos ao vivo, por vezes, há opções de mercados rápidos como gols e escanteios nos próximos 5 minutos.



Por falar em apostas ao vivo, o futebol tem uma cobertura bem abrangente de eventos em tempo real. Várias partidas ao vivo contam com campinho, então fica fácil acompanhar insights sobre posse de bola, ataques e cartões direto no site.



Outro ponto que vale a pena mencionar são as odds de futebol, que geralmente ficam acima da média. Ao clicar direto nos eventos e abrir a aba de mercados, você consegue visualizar se há alguma opção de odds impulsionadas. Vale a pena conferir.

Basquete - Pagamento antecipado na NBA



A cobertura de basquete na Multibet abrange as maiores ligas e competições do esporte. Por lá, é possível apostar na NBA, na Bundesliga, na Copa PBA das Filipinas, na NBL, na NBB, na LBF Feminina e em vários outros torneios de renome.



Pelo que percebi durante essa análise, a variedade de mercados na maioria dos jogos de basquete é enorme. Em competições da NBA, por exemplo, você pode apostar em handicap, margem de vitória, totais de pontos, pontos do jogador, assistências, bloqueios, rebotes e até mesmo spreads alternativos. São centenas de mercados em um só lugar!



Analisei as odds do basquete em comparação com outras casas de apostas populares no Brasil em 2025 e achei que as cotações da Multibet muitas vezes ficaram acima da média para apostas no basquete. Ao abrir a página de mercados da partida, é possível conferir se há opções de odds impulsionadas. Elas só ficam disponíveis em eventos selecionados.



Um dos maiores diferenciais do basquete na Multibet é a promoção de pagamento antecipado na NBA. Em eventos selecionados, você recebe o pagamento da aposta antes do fim da partida se o seu time abrir uma vantagem. A quantidade de pontos necessários para receber o pagamento antecipado depende do seu nível VIP na plataforma.







Tênis - Match Tracker em Grand Slams e Challengers



A categoria de tênis na Multibet é segmentada por país. Portanto, você pode clicar no ícone da bandeira brasileira, por exemplo, para acessar torneios como o Challengers Porto Alegre. A casa também cobre competições internacionais de peso como Roland Garros, Wimbledon, Australian Open, US Open e os ITFs.



Os mercados de tênis na Multibet também não decepcionam. Para alguns, a Multibet é uma das melhores casas de apostas do mundo quando se trata de tênis porque oferece opções de apostas como placar exato, handicap de sets, total de jogos no primeiro set e alternativas mais específicas como “algum set será vencido de zero?”.



Em alguns dos principais eventos de tênis, você recebe pontos duplos para o programa de fidelidade. É possível conferir essas alternativas na página de mercados. De modo geral, achei que as odds de tênis na Multibet são bem competitivas.



Se você gosta de acompanhar cada detalhe da partida em tempo real, a Multibet tem recurso de Match Tracker nas apostas ao vivo. Com o campo simulado, você consegue acompanhar dados sobre sets, games e pontos direto no site. Outra vantagem de apostar em tênis ao vivo na Multibet são as opções de mercado rápido.







E-Sports - Valorant, League of Legends e mais



Os E-Sports são uma das maiores tendências no mundo de bets em 2025 e a Multibet é uma boa plataforma para entrar nesta onda e fazer palpites em torneios de modalidades como League of Legends, Valorant, Dota 2 e Counter-Strike 2, dentre outras.



No site e no app Multibet, é possível apostar em competições como Counter-Strike 2 - ESL Challenger League, Dota 2 Liga Pro Europeia, Call of Duty CDL Major, Mobile Legends Indonesia, League of Legends LEC Spring e Valorant VCT Game Changers.



Os mercados variam bastante de acordo com o E-Sport no qual você decide apostar. Em partidas de League of Legends, por exemplo, é possível apostar em alternativas como número de mapas, placar correto, primeiro sangue, primeiro barão, primeiro inibidor por mapa e até mesmo resultado da corrida para 5 mortes.



Não posso dizer que a Multibet tem as melhores odds de E-Sports sempre, mas você pode encontrar cotações bastante vantajosas em torneios populares ao vivo e pré-jogo. Na seção ao vivo, várias partidas contam com transmissões de qualidade em tempo real para você acompanhar cada momento da partida e assim fazer suas apostas com mais agilidade.







Os métodos de pagamento da Multibet são confiáveis?



A Multibet é uma das principais casas de apostas que aceitam Pix no Brasil em 2025. Considerando que o Pix é um método regulamentado pelo Banco Central, os pagamentos na Multibet são seguros e seguem as normas de métodos permitidos pela lei brasileira.



Qual o valor mínimo de depósito na Multibet?



O depósito mínimo na Multibet é R$ 5. No momento, apenas o Pix é aceito como método de depósito na plataforma. Felizmente, os depósitos via Pix são processados imediatamente sem nenhuma tarifa e com total segurança. O valor máximo de depósito na Multibet em 2025 é R$ 19.999, mas você pode estabelecer limites menores se preferir.



Qual o valor mínimo de saque Multibet?



O saque mínimo na Multibet é R$ 30. Você pode fazer um saque por hora, e o valor máximo de retirada é R$ 10.000. A melhor forma de conferir o valor exato de saque mínimo é acessar a sua carteira no perfil logado. Lá, você pode verificar os limites atualizados.



Quanto tempo demora o saque da Multibet?



Geralmente, os saques na Multibet com Pix são processados em apenas alguns instantes. Contudo, pode haver atrasos se a sua conta não estiver em conformidade com as regras, se faltar algum dado de verificação ou se houver alguma pendência de bônus. Para evitar atrasos e dores de cabeça, sempre verifique qualquer pendência no seu perfil.



Como sacar na Multibet?



Fazer o saque na Multibet é rápido e fácil. Na minha experiência, o processo é intuitivo e não demora nem 5 minutos. Depois de solicitar a retirada, o dinheiro cai na conta informada rapidamente, mas vale manter em mente que a Multibet só faz transferências para contas registradas no mesmo CPF que você usou no cadastro, então fique atento.

Entre na sua conta da Multibet Brasil;

Toque no ícone de perfil no canto da tela;

Escolha a opção “Carteira”;

Defina o valor que deseja retirar;

Confirme a transação e aguarde o dinheiro cair na conta.







Serviços da Multibet



Os recursos e serviços da Multibet são grande parte do motivo pelo qual a plataforma oferece uma experiência tão completa. Além de poder fazer palpites tradicionais, você ainda pode acessar recursos extras. Avaliei os serviços da plataforma e te conto todas as minhas impressões nos próximos tópicos.

Apostas ao vivo



A seção de apostas ao vivo na Multibet é uma das maiores vantagens da plataforma. Lá, é possível acompanhar várias partidas em tempo real. A cobertura é maior em esportes como futebol, basquete, tênis e tênis de mesa. Outras modalidades, como E-Sports, futebol americano e hóquei no gelo, também oferecem cobertura ao vivo.



Transmissões ao vivo



Vários dos eventos no catálogo da Multibet contam apenas com apostas ao vivo sem transmissões. No entanto, em modalidades como E-Sports, você consegue acompanhar tudo em tempo real com o recurso de live streaming. As transmissões são detalhadas, não costumam travar com frequência e oferecem mais praticidade para acompanhar partidas.



Boletim de apostas com Cash Out



A Multibet oferece cash out total em partidas selecionadas. Quando essa opção fica disponível, você consegue encerrar a sua aposta antes do fim da partida, o que pode ser uma mão na roda. Para conferir se a opção de cash out está disponível em determinado evento, basta observar o boletim e a seção de apostas no seu perfil.



Atendimento ao cliente na Multibet



O atendimento na Multibet é eficiente. O canal mais utilizado pelos jogadores é o chat ao vivo. Porém, se você quiser conversar com a equipe humanizada da casa em português, é possível enviar mensagens por e-mail ou contatar o time por telefone. A Multibet também tem uma Central de Ajuda com respostas para perguntas frequentes dos usuários.

Alternativas à Multibet - Conheça outras casas para apostar







App Multibet: Posso apostar pelo celular?



É possível apostar pelo celular na Multibet de duas formas. A mais vantajosa é através do app Multibet, que está disponível para download no Android direto no site oficial. O app é fácil de usar e oferece um catálogo tão completo quanto o do site. Além disso, conta com promoções exclusivas e notificações push sobre novidades.



Para aqueles que não possuem dispositivos Android, é possível fazer apostas através da versão mobile otimizada. Testei a versão mobile da Multibet e não tive nenhum problema com carregamento, travamentos ou pop-ups irritantes.



Para acessar a versão responsiva, é só entrar no site oficial pelo navegador do seu dispositivo móvel. Se preferir, você pode criar um atalho no seu smartphone com sistema iOS para acessar a plataforma sempre que quiser com apenas um clique.



Vale mencionar que o app da Multibet é confiável. Porém, é importante baixá-lo apenas em sites oficiais. Não faça o download em plataformas de terceiros para evitar problemas.







Visão geral da plataforma de apostas Multibet



Na minha opinião, as principais vantagens e desvantagens da plataforma, após mais de duas semanas apostando, são as seguintes:



Pontos positivos



Vasta seleção de mercados;



Odds impulsionadas em eventos selecionados;



Pagamento antecipado para apostadores VIP.



Pontos negativos



Não tem app iOS;



A etapa inicial do chat é automatizada;



Nem todos os eventos têm live streaming.



Conclusão: Vale a pena apostar na Multibet?



Vale a pena apostar na Multibet Brasil e até mesmo participar de programas como a Multibet afiliados. Isso porque a marca é confiável, tem licença brasileira, oferece várias promoções recorrentes exclusivas para apostas em esportes e ainda conta com mercados variados e odds impulsionadas todos os dias.



A Multibet pode ser acessada de qualquer dispositivo, já que a plataforma é responsiva e fácil de navegar. A meu ver, a Multibet é adequada para jogadores de qualquer nível, do iniciante ao expert. Ainda não conhece? Você pode se registrar e conferir por si mesmo!







Perguntas frequentes sobre a plataforma Multibet



Quem é o dono da Multibet?



A Multibet pertence ao grupo mineiro de capitalização Multicap. No Brasil, ela é operada pela RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIO LTDA, uma empresa com CNPJ 23.159.703/0001-62 e autorização da SPA/MF para operar no Brasil.



Quais times a Multibet patrocina??



No momento, a Multibet ainda não anunciou parcerias ativas e acordos de patrocínio com times brasileiros. No entanto, a marca já fez movimentos para comprar outras bets e está se encaminhando para se tornar uma gigante no mercado nacional.



Como apostar na Multibet?



Para fazer uma aposta na Multibet, tudo o que você precisa fazer é criar uma conta e fazer um depósito. Depois disso, acesse a seção esportiva, escolha uma modalidade e um campeonato e adicione uma seleção ao boletim de apostas antes de confirmar o palpite.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

