Entenda o que é e como funcionam as apostas VIPs. Descubra as melhores casas de apostas com serviço e promoções exclusivas para apostadores VIP.

Recentemente, as apostas esportivas VIP têm se tornado bastante populares. Eu sempre gostei muito do recurso de fidelidade, conhecido como Clube ou VIP, dependendo do site. Vou falar sobre algumas das casas de apostas que oferecem esse recurso, bem como outros serviços de extrema qualidade que garantem uma experiência de aposta exclusiva.



As apostas VIP nada mais são do que promoções e serviços de alta qualidade, pensados principalmente para apostadores fiéis. Esses recursos incentivam os apostadores a permanecerem no site, apostando e ganhando mais vantagens, dependendo do número de palpites realizados.



Preparei abaixo um ranking com as melhores casas de apostas VIP para 2024. Todos os sites dessa lista são plataformas confiáveis e muito seguras, com ótimas opções de entretenimento. Confira:



Ranking das melhores casas de apostas VIP em 2024



Bet77 - Aproveite as ofertas exclusivas do clube VIP e acumule pontos

BC.Game - Aproveite os benefícios com bônus exclusivos e cashback semanais

Brazino - Ofertas exclusivas para membros via Telegram

Betmotion - Promocode exclusivo “OPOVO150” com bônus até o terceiro depósito

Bet7k - Participe dos torneios e missões da Bet7k e ganhe prêmios

BetWinner - Sua lealdade é recompensada com bônus até o 10º depósito

MMABet - Odds acima da média e ofertas exclusivas

F12.Bet - Aproveite ofertas exclusivas e ganhe até R$ 12.000

PagBet - Aposte ao vivo com as melhores Odds do Brasil

Betnacional - Aproveite a maior seleção de mercados do país



Detalhes sobre as melhores casas de apostas VIP

Os detalhes que abordarei são as características principais dos sites que os tornam VIPs, além dos pontos positivos e negativos. É importante deixar isso bem claro para entender como eles funcionam e quais são as vantagens de cada um. Caso ainda haja alguma dúvida sobre qualquer uma dessas plataformas, recomendo conversar com o SAC delas.



1. Bet77 - Aproveite as ofertas exclusivas do clube VIP e acumule pontos



O grande diferencial dessa plataforma é a abordagem voltada para a experiência do usuário, com promoções exclusivas para usuários VIPs. A Bet77 é bem fácil de utilizar, o que torna esse site uma das opções que mais gosto de aproveitar quando estou me divertindo.



Pontos positivos



As promoções do site são bem atrativas, trazendo vantagens para depósitos e apostas múltiplas.



O acesso móvel do site é bem prático e funciona perfeitamente em qualquer dispositivo.



Ponto negativo



O site é um pouco lento para carregar algumas páginas, principalmente a de promoções e ofertas.







2. BC.Game - Aproveite os benefícios com bônus exclusivos e cashback semanais



Essa é uma plataforma de apostas bem moderna, que se destaca pelas apostas esportivas e pelos recursos inovadores, com bônus exclusivos para usuários fiéis. Adorei utilizar os serviços da plataforma, pois eles me trouxeram muitas vantagens na hora da diversão.



Pontos positivos



A plataforma oferece uma boa variedade de métodos de pagamento, incluindo ótimas opções de criptomoedas.



A interface do site é moderna e fácil de navegar, proporcionando uma boa experiência ao usuário.



Ponto negativo



O catálogo de modalidades esportivas é um pouco menor do que o de outras opções disponíveis no mercado.







3. Brazino - Ofertas exclusivas para membros via Telegram



Essa é uma plataforma de apostas que gosto muito por ser um site bem brasileiro. Nessa plataforma, encontrei apostas esportivas ótimas, com uma ampla cobertura de eventos do mundo inteiro. Além disso, há ofertas e torneios exclusivos para impulsionar ainda mais as apostas.



Pontos positivos



Ótimas opções de apostas esportivas em modalidades como futebol, basquete e mais.



Palpites ao vivo em muitos eventos disponíveis todos os dias, com ótimos mercados de apostas.



Ponto negativo



Requerimento de apostas alto para algumas das promoções disponíveis no momento.







4. Betmotion - Promocode exclusivo “OPOVO150” com bônus até o terceiro depósito



Esse site ficou muito famoso por conta dos serviços acessíveis, trazendo ótimas oportunidades para quem quer se divertir. Gosto muito desse site porque ele tem um excelente renome no mercado, tanto no setor de apostas nacional quanto internacional, proporcionando muita segurança para a minha diversão.



>> Saiba mais sobre os bônus Betmotion



Pontos positivos



Todas as promoções e ofertas disponíveis na Betmotion são bem atrativas para todos os níveis de apostadores.



O site é extremamente confiável, com um licenciamento reconhecido internacionalmente e um bom renome.



Ponto negativo



O site pode ser um pouco confuso para apostadores que nunca estiveram em uma casa de apostas.







5. Bet7k - Participe dos torneios e missões da Bet7k e ganhe prêmios



A Bet7k é uma plataforma feita para quem quer apostar com segurança. O site é atrativo, com um design moderno, que fez muita diferença enquanto eu estava navegando pela casa de apostas online.



Pontos positivos



Muitas opções de promoções e torneios estão disponíveis para os apostadores cadastrados no site.



O acesso móvel é prático e rápido por meio dos aplicativos disponíveis na Bet7k.



Ponto negativo



Nem todas as informações disponíveis no site estão traduzidas para o português brasileiro.







6. BetWinner - Sua lealdade é recompensada com bônus até o 10º depósito



Para quem gosta de um site bem completo, minha sugestão é a BetWinner. Eu gosto muito do design do site e o considero uma escolha ótima para apostadores de todos os níveis, seja para veteranos ou iniciantes.



Pontos positivos



Uma das melhores casas de apostas para apostar em futebol.



As apostas ao vivo têm cotações atualizadas em tempo real, com dezenas de eventos disponíveis todos os dias.



Ponto negativo



O atendimento ao cliente deixa um pouco a desejar, com respostas incompletas durante a comunicação.







7. MMABet - Odds acima da média e ofertas exclusivas



O que é mais divertido na MMABet é que este é um site voltado especialmente para competições de MMA e outras lutas. Eu adoro assistir a esses eventos, o que me fez aproveitar muito os recursos e oportunidades de diversão que a casa de apostas oferece aos usuários.



Pontos positivos



A variedade de opções de apostas em torneios e lutas é muito grande, sendo um dos principais destaques do site.



As cotações disponíveis na MMABet são muito competitivas, oferecendo boas oportunidades para o apostador.



Ponto negativo



O atendimento ao cliente do site é um pouco lento, demorando a resolver dúvidas importantes.



8. F12.Bet - Aproveite ofertas exclusivas e ganhe até R$ 12.000



Quem é fã de futsal provavelmente já conhece este site, já que o maior garoto-propaganda é o Falcão. O site trabalha com métodos de pagamento localizados para o Brasil e oferece promoções diferenciadas.



Pontos positivos



Promoções únicas, com ofertas semanais para os cadastrados nesta plataforma de apostas.



Cotações atrativas, com muitas oportunidades em mercados de apostas populares entre os usuários.



Ponto negativo



As opções de apostas ao vivo disponíveis na F12.Bet são um pouco limitadas quando comparadas a outros sites.







9. PagBet - Aposte ao vivo com as melhores Odds do Brasil



Criada pensando no público brasileiro, esta é uma casa de apostas que me surpreendeu positivamente durante a minha diversão. O site é muito mais do que aparenta ser, com cotações ótimas para apostas esportivas, principalmente ao vivo, além de oferecer promoções sazonais com ótimas recompensas.



Pontos positivos



Essa é uma das casas de apostas que aceitam Pix, um dos melhores métodos de pagamento para brasileiros.



O site tem cotações que estão acima da média de alguns dos principais concorrentes no mercado de apostas.



Ponto negativo



O design dessa plataforma de apostas deixa bastante a desejar, e o site não é muito atrativo.







10. Betnacional - Aproveite a maior seleção de mercados do país



Este site é bem parecido com o PagBet, já que foi feito pensando no apostador brasileiro. A plataforma é bem dinâmica e tem uma variedade de mercados de apostas, com palpites interessantes.



Pontos positivos



As opções de aposta esportiva VIP disponíveis são ótimas, independentemente do nível do apostador.



O site é fácil de navegar, oferecendo uma experiência de usuário bem intuitiva na hora da aposta.



Ponto negativo



Há poucas opções de promoções e ofertas disponíveis para os usuários do site Betnacional.



O que são apostas VIP?



As apostas esportivas VIP são apostas que aumentam o nível do apostador no sistema de fidelidade da plataforma. Cada sistema funciona de uma forma diferente, então eu recomendo ler com atenção as regras do sistema para saber o que deve ser feito para ganhar as recompensas.



As informações que trarei abaixo são apenas um exemplo de como uma aposta VIP pode funcionar. No entanto, são opções de entretenimento muito atrativas para apostadores de todos os níveis.



Diferenças entre apostas comuns e VIP



Não existe uma diferença real entre uma aposta comum e uma aposta VIP. A diferença está nos recursos aos quais tenho acesso na conta, conforme o meu nível no sistema VIP da plataforma que escolhi.



Benefícios das apostas VIP para os apostadores



Os benefícios que esse recurso traz são variados. Eles vão desde promoções específicas até um gerente de conta. Por isso, essa ferramenta faz tanta diferença quando estou apostando, já que recebo mais vantagens conforme aposto mais.



Por que escolher apostas VIP?



Escolher uma plataforma de apostas com um sistema VIP é algo que sempre me traz muito mais recursos a longo prazo. Abaixo, explico um pouco mais sobre as vantagens que esse sistema pode oferecer.



Vantagens e desvantagens



A única desvantagem que encontrei em todos os sistemas de fidelidade que já utilizei é que, para alcançar os níveis mais altos, é preciso apostar muito. Em outras palavras, é necessário investir um grande valor na casa de apostas que escolhi.



As vantagens, por outro lado, são diversas. Gosto principalmente de benefícios como promoções extras e até mesmo convites para eventos, além de outras vantagens. Algumas plataformas oferecem até mesmo cashback em sistemas VIP de apostas.



Perfil do apostador VIP



Todas as vantagens do sistema de fidelidade estão diretamente relacionadas ao perfil do apostador no site. Ou seja, os recursos ficam gravados no meu cadastro na plataforma. Não importa quanto tempo eu fico sem apostar; esses recursos são permanentes, algo que gosto muito e que me motiva a continuar apostando no site.

. Crédito: Divulgação

Critérios para avaliar casas de apostas VIP



Como mencionei, existem muitas vantagens em utilizar uma casa de apostas com um sistema de fidelidade. No entanto, para aproveitar as apostas VIP da melhor forma, é preciso escolher o site de apostas ideal.



Abaixo, trouxe algumas dicas importantes que sempre levo em consideração quando decido se me cadastrarei em um site ou não. Elas garantem que a plataforma que estou selecionando realmente é de qualidade e atende ao que procuro.



Segurança e regulamentação



A segurança é essencial quando pretendo me divertir com apostas. Faço questão de conferir todos os dados do licenciamento do site, seu renome e se a plataforma possui alguma forma de proteção. Assim, consigo ter muito mais tranquilidade e conforto ao fazer meus palpites online.



Variedade de mercados de apostas



Quanto maior for a variedade de mercados de apostas, mais opções de entretenimento terei a meu favor. Por isso, sempre faço questão de escolher sites que tenham um bom catálogo, com tudo o que realmente preciso para me divertir com meus palpites online.



Qualidade do atendimento ao cliente



Gosto de testar a qualidade do atendimento ao cliente do site em que estou interessada para me certificar de que serei bem atendida. Afinal, quando encontrar algum problema, quero ter certeza de que o site resolverá a situação rapidamente e de forma justa.



Aplicativos e layout



Aplicativos para apostas através do meu smartphone são sempre um grande diferencial na hora de fazer a minha escolha. Eles me permitem apostar no celular com mais conforto, proporcionando uma experiência de usuário melhor.



Levo em consideração se o layout do aplicativo e do site oferece uma navegação intuitiva. Quando estou me divertindo, sou bastante exigente com relação às plataformas que escolho.



Métodos de pagamento e saque



A plataforma de apostas que escolho precisa ter métodos de pagamento e de retirada que me agradem. Opções como carteiras virtuais e o Pix são essenciais, pois oferecem muito mais conforto e praticidade nas movimentações que realizo.



Promoções e bônus exclusivos



Além do sistema de fidelidade, levo em consideração as outras promoções e ofertas disponíveis. Os bônus não precisam ser necessariamente muito elevados, mas os termos e condições devem ser acessíveis, para que eu possa realmente aproveitar as ofertas sem preocupações.



Melhores bônus para aproveitar ao se cadastrar nas casas de apostas VIP



Casa de apostas Bônus oferecido Odds mínimas exigidas Link do bônus Brazino Até R$ 4.000 nos primeiros depósitos 1.35 Bônus Brazino BrazinoBet7k Até R$ 7.000 no primeiro depósito 3.0 (múltiplas) Bônus Bet7k Betmotion Até R$ 350 nos três primeiros depósitos 1.5 Bônus Betmotion

>> Veja outras casas de apostas com bônus grátis



Como escolher a casa de apostas VIP ideal para você



Os critérios acima se aplicam a muitas casas de apostas VIP que devem ser avaliadas. No entanto, é preciso saber o que você está procurando em um site antes de tomar qualquer decisão. Fique tranquilo, trouxe algumas dicas que podem esclarecer esse assunto.



Dicas para identificar suas necessidades como apostador



Uma das primeiras coisas a fazer é identificar o que é importante para a sua diversão. É fundamental saber quais são suas preferências, seja em apostas esportivas, promoções e ofertas, ou até mesmo em outros recursos, como apostas ao vivo.



Assim, fica muito mais fácil tomar uma decisão proveitosa, selecionando um site que tenha tudo o que você procura. Apenas lembre-se de tomar essa decisão de forma muito consciente.



Comparação entre diferentes casas de apostas



Recomendo comparar as plataformas nas quais você está mais interessado para ver qual delas é realmente mais vantajosa. No entanto, mantenha em mente que isso é uma preferência muito pessoal; a escolha deve ser sua.



Considerações finais sobre a escolha



Antes de fazer o cadastro, certifique-se de que escolheu o site que tem tudo o que você precisa. Afinal, as apostas são feitas com o seu dinheiro. Gosto de respeitar o dinheiro que utilizo para minhas apostas e só o utilizo em sites que realmente valem a pena.



Conclusão



Participar de um sistema de apostas VIP é algo que gosto muito, não só pelos recursos que recebo, mas também pela experiência diferenciada que uma promoção desse tipo oferece. Todas as plataformas que mencionei são ótimas escolhas para quem está procurando isso.



O processo de cadastro em cada um desses sites é rápido e leva apenas alguns minutos. Portanto, minha sugestão é que você acesse a plataforma que mais gostou, veja se ela atende às suas expectativas e faça o registro o quanto antes.



Lembre-se da importância de fazer palpites de forma consciente. O jogo responsável é fundamental, pois me trouxe muito mais consciência e segurança ao utilizar meu dinheiro para apostas, e por isso o recomendo a todos os tipos de apostadores.



Perguntas Frequentes



O que são casas de apostas VIP?



Casas de apostas VIP são plataformas de apostas que oferecem um programa de fidelidade para apostadores que fazem grandes volumes de apostas ou que permanecem ativos por um longo período. Esses programas geralmente incluem benefícios exclusivos, como promoções especiais, bônus personalizados e atendimento ao cliente dedicado.



O que são apostas VIP?



Apostas VIP são apostas realizadas por membros de um programa VIP, que podem ter acesso a mercados exclusivos, odds melhoradas e bônus adicionais. Essas apostas podem oferecer vantagens adicionais, como limites mais altos e atendimento personalizado.



Quais são os benefícios das apostas VIP?



Os benefícios podem incluir odds melhoradas, limites de apostas mais altos, e bônus personalizados. Além disso, apostas VIP vêm frequentemente com suporte dedicado e condições de apostas mais favoráveis. Isso pode resultar em uma experiência de apostas mais gratificante e potencialmente mais lucrativa.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.



