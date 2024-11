Aposte nos melhores apps de apostas e saiba quais são as melhores plataformas de apostas do Brasil para seus palpites de futebol em 2024

Num mundo cada vez mais conectado e com inúmeras ofertas de entretenimento de fácil acesso, a liberdade e a praticidade se tornaram peças fundamentais na tomada de decisão das pessoas sobre onde investir seu tempo, dinheiro e atenção.



Neste cenário, o app de apostas vem ganhando cada vez mais espaço, e as operadoras entenderam que, se não desenvolverem bons aplicativos para seus clientes, irão ficar para trás neste universo tão competitivo.



Neste artigo, vou falar sobre a minha experiência avaliando as melhores plataformas de apostas do Brasil. Colocarei em destaque as vantagens de cada uma delas para que você possa tomar uma decisão embasada sobre onde colocar seus palpites.

Melhores aplicativos de apostas em futebol 2024



SuperBet - SuperOdds + R$ 500 em bônus pelo app

Betano - O app de apostas mais premiado

Brazino - Excelente kit de boas-vindas de até R$ 4.000 também no app

bet365 - Exclusividade e liderança nas apostas esportivas via app

Betnacional - Depósitos no app a partir de R$ 1

Estrela Bet - Até R$ 500 de bônus para apostar no futebol

Parimatch - Apostas com 0% de margem de comissão também no app

1xBet - Maior variedade de promoções e bônus de cadastro de até R$ 1.200

KTO - Primeira aposta sem risco até R$ 200

Novibet - Bônus de até R$ 500 e pagamentos antecipados

Qual é o melhor app de apostas em futebol de 2024?



O melhor aplicativo de aposta de futebol no momento é o da SuperBet. O app da operadora consegue entregar uma experiência superior ao site, tanto do ponto de vista de design e usabilidade, quanto nas funcionalidades e na velocidade de acesso a cada seção.



Através do SuperBet app, você terá acesso a centenas de eventos de futebol com transmissão ao vivo toda semana, além de muitas promoções e odds acima da média do mercado, tanto no pré-jogo quanto nas apostas ao vivo.



Lista dos melhores apps de aposta de 2024



Detalhes sobre os melhores apps para apostar em futebol



1. SuperBet - SuperOdds + R$ 500 em bônus pelo app



A SuperBet é uma das gigantes europeias que chegou ao Brasil fazendo barulho ao patrocinar o São Paulo e, posteriormente, o Fluminense. A plataforma disponibiliza um bônus de boas-vindas atrativo de R$ 100% até R$ 500 para que você tenha tranquilidade para conhecer todos os serviços que a operadora tem para oferecer.



Por que apostar no SuperBet App?



Além de poder utilizar todos os recursos presentes na versão mobile de maneira mais ágil e otimizada, a SuperBet oferece R$ 5 grátis para você apostar depois que baixar o aplicativo. Além disso, a operadora mantém aplicativos distintos para apostas esportivas e jogos online e, desta maneira, consegue focar em gerar benefícios customizados para cada perfil de cliente.



2. Betano - O app de apostas mais premiado



Reconhecido internacionalmente como um dos melhores apps de apostas do mundo, o app Betano já ganhou diversos prêmios de melhor versão mobile na EGR AWARDS, que é extremamente relevante na indústria de iGaming. Os grandes destaques do app estão no atendimento, cash out, criar apostas e as missões que distribuem prêmios para os clientes.



Por que apostar no app da Betano?



Além das excelentes entregas citadas anteriormente, o app Betano é um excelente aplicativo para aposta de futebol porque lá você tem acesso a diversas promoções. Uma delas é o bônus de boas-vindas, que te entrega 100% até R$ 1.000, e a maior variedade de mercados para apostar no pré-jogo, ao vivo, e no longo prazo.



3. Brazino - Excelente kit de boas-vindas de até R$ 4.000 também no app



A Brazino é uma das operadoras que mais cresce no Brasil, com quase 50 milhões de acessos todos os meses. Parte deste sucesso se dá por conta do excelente app que tem um design atrativo, intuitivo e fácil de navegar, além de ser um dos melhores sites para apostar com Pix.



Como adicionar o app Brazino?



No menu suspenso da página principal da Brazino, clique em “Android APP”;

Baixe o app no seu celular apontando para o QR Code que aparece no site;

Pronto! Após concluir a instalação, você pode fazer o login e começar a apostar.



4. bet365 - Exclusividade e liderança nas apostas esportivas via app



O bet365 app trata cada produto com exclusividade e por isso criou um app exclusivo para apostas esportivas. Vá até a página da plataforma e escolha por baixar o aplicativo de apostas para ter a melhor experiência ao utilizar os recursos como: apostas ao vivo, transmissões ao vivo, cash out, notificações via push, criar apostas e muito mais.



Como apostar no app da bet365?



No menu superior do app, escolha sua modalidade favorita e depois a competição;

Analise as opções de odds aumentadas e escolha uma das partidas disponíveis;

Escolha o mercado, clique sobre seu palpite, defina o valor e clique em “fazer aposta”.



5. Betnacional - Depósitos no app a partir de R$ 1



A Betnacional é uma das melhores casas de apostas para apostar com R$ 1 através do app. A casa é feita por brasileiros para brasileiros e teve uma ascensão meteórica desde sua criação. A operadora é amplamente conhecida por possuir uma enorme variedade de competições e eventos de futebol.



Por que apostar no app Betnacional?



Além de possuir o maior catálogo de competições de futebol, no Betnacional app você pode acompanhar várias das partidas transmitidas ao vivo na plataforma e fazer depósitos via Pix a partir de apenas R$ 1 para colocar seus palpites.



6. Estrela Bet - Até R$ 500 de bônus para apostar no futebol



A Estrela Bet possui um dos apps mais bem estruturados do mercado e oferece diversos recursos como cash out e streaming, além de te presentear com um bônus de 100% até R$ 500 para apostar no futebol, que é a modalidade preferida da operadora, assim como a da maioria dos brasileiros.



Como adicionar o app Estrela Bet no Android?



Acesse o site da operadora e, no final da página, clique em “App de apostas”;

Na página seguinte, clique em “Baixar para Android” e faça o download do APK;

Abra o arquivo e clique em instalar.



7. Parimatch - Apostas com 0% de margem de comissão também no app



Com 20 anos de existência, a Parimatch é uma sólida operadora com sede no Chipre e forte atuação na Europa. Seu grande destaque é a enorme oferta de apostas com margem zero. Isso significa que a operadora retira a comissão das odds, garantindo palpites mais atraentes para seus clientes.



Como apostar no app da Parimatch?



No menu lateral do site da Parimatch, clique na opção “APP ANDROID”;

Após realizar a instalação, faça o login pelo aplicativo do seu celular;

Navegue pelo app, analise as odds, defina o palpite, o valor e confirme a aposta.



8. 1xBet - Maior variedade de promoções e bônus de cadastro de até R$ 1.200



A 1xBet é uma das mais antigas operadoras no mercado brasileiro. Um dos principais atrativos da operadora é a enorme quantidade de promoções disponibilizadas para todos os clientes, além do excelente bônus de cadastro que oferece 100% até R$ 1.200 para novos apostadores.



Por que apostar no app da 1xBet?



A 1xBet está na lista de melhor aplicativo de aposta de futebol porque possui uma enorme variedade de competições e mercados desta modalidade para todos os países. As odds estão entre as melhores do mercado e o cash out apresenta propostas justas para o encerramento antecipado de apostas.



9. KTO - Primeira aposta sem risco até R$ 200



A KTO foi fundada em 2018 e, desde então, busca reconhecimento no cenário nacional das apostas esportivas. Preocupada com um ambiente seguro e responsável para oferecer o melhor jogo de aposta no Brasil, a plataforma é uma das fundadoras do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável.



Por que apostar no app da KTO?



Apostar no app da KTO traz uma experiência excelente porque a plataforma oferece inúmeros recursos e promoções para aumentar sua diversão e suas oportunidades. Entre os destaques da plataforma estão o Oddão, os ganhos antecipados, combo boost, cash out total e cash out parcial das apostas.



10. Novibet - Bônus de até R$ 500 e pagamentos antecipados



A Novibet possui um app de aposta com futebol ou outras modalidades esportivas. Além do bônus de boas-vindas de até R$ 500, ela antecipa ou anula apostas em diversas situações para que você seja vencedor. Alguns exemplos são: Early over, dois gols de vantagem, empate anula 0x0 e 20 pontos de vantagem no basquete.



Como adicionar o app Novibet no Android?



Acesse o site da operadora e, no final da página, clique em “baixe o app hoje”;

Na página seguinte, clique em “Baixe o app” e faça o download do APK;

Autorize a instalação de fontes desconhecidas no seu celular e conclua o processo.



. Crédito: Divulgação

Como escolher o melhor app para apostar no celular?



As principais casas de apostas que atuam no Brasil sabem da importância que o público dá para o conforto e facilidade de fazer apostas da palma da mão e de onde estive. Por isso, têm investido muito para desenvolver aplicativos de apostas atraentes e que atendam aos desejos dos usuários. Saiba como avaliar cada recurso disponibilizado pelos apps das operadoras.



Segurança



A segurança é um fator primordial na avaliação dos apps das operadoras. Afinal de contas, ninguém quer ter dores de cabeça futuras em relação à divulgação de seus dados ou ao não recebimento de valores ganhos nas apostas.



A operadora em que você vai confiar seus dados e seu dinheiro deve ter mecanismos de segurança que garantem a proteção e sigilo de todas as informações vindas da sua conta. Protocolos de segurança com criptografia são fundamentais, bem como o atendimento aos critérios da LGPD. Outro fator importantíssimo é a existência da licença nacional e internacional para operação no mercado de apostas, que garante a capacidade financeira.



Layout e Navegação



O layout, design e navegação de um app de aposta de futebol são muito importantes e, apesar de parecer ter uma importância mais estética e de conforto, são quesitos que podem ter ligação direta com os seus resultados de curto e longo prazo nas apostas esportivas.



A qualidade de navegação e o tempo de resposta do app são fundamentais para que você não perca tempo e consiga fazer uma entrada urgente em algum mercado. O layout também ajuda neste quesito, pois ele traz facilidade para você encontrar os eventos ou jogos que pretende apostar de maneira ágil.



Recursos Especiais - Super Odds



Um aplicativo para aposta de futebol com recursos especiais como Super Odds possui grande relevância nos seus resultados de apostas porque eles retiram, de maneira parcial ou total, a comissão da casa de apostas. Isso faz com que as odds sejam aumentadas, te gerando maior lucro em caso de vitória.



Apostas Ao Vivo



Possuir uma boa seção de apostas ao vivo é muito importante para toda casa de apostas, principalmente porque a maior parte das apostas acontece durante os eventos esportivos. Encontrar uma operadora com um vasto catálogo de jogos ao vivo e que apresente odds justas para bets nesta seção é fundamental.



Fique atento! Alguns sites de apostas aproveitam o “calor do momento” para embutir odds maiores no momento do jogo, pois o usuário não tem tempo de fazer uma grande análise e comparação com a concorrência.



Estatísticas e Análises



Análises e estatísticas das equipes envolvidas no confronto são muito importantes para ajudar na tomada de decisão do apostador. Se a operadora disponibilizar análises e notícias sobre o evento, é um grande plus, mas o mínimo que deve ser disponibilizado são: histórico pré-jogo e as estatísticas do evento em tempo real.



Transmissão Ao Vivo



Assistir partidas ao vivo é a melhor maneira de encontrar boas oportunidades durante uma competição esportiva. Apesar das análises prévias serem muito importantes, vários fatores influenciam o desempenho das equipes no dia do jogo, e você precisa estar atento e dentro de um aplicativo de apostas com streaming para poder aproveitar estas oportunidades.



Cash Out



O cash out é uma ferramenta indispensável para quem quer reduzir um pouco a variância das apostas esportivas. Ao acompanhar um jogo ao vivo ou o desenrolar de uma competição, muitas vezes o apostador consegue ter uma visão melhor sobre o resultado do evento estar indo de encontro ou contra o palpite depositado nos sites de apostas.



Com o cash out, você pode garantir um lucro, mesmo que reduzido, em casos de começar acertando um prognóstico, ou reduzir as perdas em caso de começar errando uma previsão e encerrá-la antes do término da partida.



Promoções e bônus



Bônus e promoções são as melhores ferramentas de marketing para atrair apostadores para as operadoras, mas de nada adianta oferecer um mega bônus e não possuir uma plataforma boa, com diversas vantagens e benefícios para fidelizar o cliente.



Muitos usuários se preocupam apenas com um bônus de boas-vindas atraente, mas é importante que você busque uma casa de apostas que tenha promoções diversificadas e contínuas. Afinal de contas, você será iniciante nesta operadora uma vez na vida, porém, as demais promoções poderão te acompanhar durante todo o ciclo de vida na plataforma.



Melhores Bônus Para Ativar Via App



Conforme dito anteriormente, o bônus de boas-vindas é o melhor caminho para acumular um valor extra para conhecer as operadoras, mas é muito importante ficar atento às condições do rollover e outros requisitos para não cair em pegadinhas que dificilmente irão se transformar em dinheiro real. Confira abaixo os melhores bônus do momento.

Casas de apostas

Bônus oferecido

Odds mínimas

Quero o bônus

Betano 100% até R$ 1.000 1.65 Bônus Betano SuperBet 100% até R$ 500 1.60 Bônus superbet 1xBet 100% até R$ 1.200 1.40 em cada palpite com no mínimo 3 seleções por bilhete Bônus 1xBet bet365 50% até R$ 500 1.20 Bônus bet365 Brazino 225% até R$ 4.000 1.35 em cada palpite com no mínimo 3 seleções por bilhet Bônus Brazino

Concluindo: Qual app de apostas paga mais?



O melhor aplicativo de aposta de futebol hoje em dia é o da Betano, apesar de ele ter ficado na segunda posição na análise global de apps de apostas de futebol, atrás do app SuperBet.



De maneira geral, cada aplicativo retratado nesta análise possui vantagens em algum ponto em relação aos concorrentes. Mas, quando o fator “ganhar dinheiro” é o principal requisito, a Betano é superior porque disponibiliza diversos bônus e promoções com excelentes condições de rollover, e principalmente, porque as odds da casa e as ofertas de cash out são imbatíveis.

Perguntas Frequentes



Qual app de apostas paga mais?



O valor que você pode ganhar em um app de apostas depende totalmente do seu perfil de jogador e dos riscos que você está disposto a correr. Uma questão muito importante nas apostas esportivas é a odd que a operadora oferece e neste quesito, a SuperBet e a Betano são excelentes opções.



Como baixar app de apostas?



Baixar um aplicativo de aposta é muito simples e geralmente tem o processo bem parecido, independente da operadora que você escolher apostar. O primeiro passo é fazer o login na operadora e, dentro do site, encontrar o link ou QR code de instalação do app. Depois disso, basta fazer a instalação no seu celular e começar a se divertir.



Qual aplicativo grátis de apostas?

Todo aplicativo de aposta de futebol ou outros jogos e esportes, é grátis para baixar. Você precisará colocar saldo apenas para fazer os palpites dentro da plataforma, entretanto, algumas casas de apostas possuem promoções que disponibilizam apostas grátis.



Qual app de apostas para iOS?



Muitas operadoras não possuem app no sistema operacional iOS, entretanto, a maior parte dos sites das plataformas são adaptados para a versão mobile. No momento, uma excelente opção de app iOS é o 1xBet App.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente