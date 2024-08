A LeoVegas tem se destacado no mercado brasileiro desde 2019 e se tornou rapidamente uma das plataformas de apostas esportivas mais populares do país. Mas será que a LeoVegas é realmente confiável? Se você é um apostador iniciante, provavelmente já se fez essa pergunta, assim como muitos outros antes de mergulharem nesse mundo.



Neste guia completo, vou te mostrar todos os aspectos que comprovam a segurança e a credibilidade da LeoVegas, para que você possa apostar com toda tranquilidade e apenas focar em seus palpites para ser o mais certeiro possível. Vamos explorar juntos o universo da LeoVegas e analisar cada detalhe que faz dela uma escolha segura para você.







A LeoVegas é confiável?



Sim, em nenhum momento tive alguma dúvida sobre a credibilidade do site. A reputação da LeoVegas é muito sólida, percebi isso através de alguns pontos bem importantes, como a avaliação de outros usuários em sites próprios para isso, como AskGamblers. Um dos pontos mais importantes que notei foi o compromisso com a segurança e a experiência do usuário.



Ao longo dos anos, a casa de apostas conquistou diversos prêmios e certificações internacionais, atestando a qualidade de seus serviços. Mas não se engane, a confiabilidade de uma plataforma vai muito além de prêmios e reconhecimento. Por isso, você pode conferir a segurança do site pela sua licença MGA/CRP/237/2013, regulamentada pela Malta Gaming Authority.



A LeoVegas paga de verdade?



Sim, a LeoVegas Brasil paga de verdade. Em minhas pesquisas, vi que uma grande quantidade de apostadores já realizou saques sem nenhum tipo de problema, comprovando a confiabilidade da plataforma. Particularmente, também não tive problemas ao realizar meus saques, especialmente usando o método que conheço bem, o Pix.



Por isso, uma dica que dou é sempre utilizar meios de pagamento com os quais você tenha mais prática, para evitar erros simples e trazer mais facilidade na hora de sacar seus lucros. A LeoVegas é, com certeza, uma plataforma segura e confiável para realizar suas apostas.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Não é difícil notar que essa é uma das melhores plataformas de apostas brasileiras, e demonstra um forte compromisso com o Jogo Responsável, oferecendo uma série de ferramentas e recursos para te ajudar a manter o controle sobre suas atividades de apostas, caso precise. Veja algumas ferramentas oferecidas na tabela a seguir:

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Sim Autoexclusão Sim

Bônus e promoções LeoVegas



Essa talvez seja a parte mais interessante da LeoVegas, por oferecer uma variedade de bônus e promoções atrativas para você, tanto para novos usuários quanto para os já cadastrados. Como são muitas opções, separei as melhores e vou te explicar em seguida. Acompanhe:



Lucros Turbinados - Até R$ 5.000 no primeiro depósito



Ao fazer seu primeiro depósito na LeoVegas sport, você começa ganhando com um bônus de até R$ 5.000. Essa oferta exclusiva te dá a chance de explorar uma variedade maior de apostas e aumentar suas chances de ganhar.



É claro que você precisa cumprir alguns termos e condições para usar o bônus. É preciso fazer um depósito mínimo de R$ 25 até 14 dias após seu cadastro e o bônus só pode ser usado pelo celular, em um evento pré-jogo e um ao vivo. Não há Odds mínimas, e os ganhos são calculados com base nas Odds originais do boletim de aposta.



Os Lucros Turbinados não podem ser usados em apostas de sistema, Each Way, ou combinados com outras promoções. Apostas feitas com Lucro Turbinado não são elegíveis para cash out.



Apostas grátis pelas redes sociais



A LeoVegas está sempre presente nas redes sociais, interagindo com seus seguidores e oferecendo promoções exclusivas. Uma das vantagens de seguir a LeoVegas é a possibilidade de ganhar apostas grátis.



A casa de apostas costuma realizar sorteios, quizzes e outras ações promocionais, que premiam seus seguidores com apostas gratuitas. Fique ligado nas redes sociais da LeoVegas para não perder nenhuma oportunidade de aumentar seus ganhos sem precisar depositar mais dinheiro.







Cadastro na LeoVegas - passo a passo para se registrar



Não tive nenhuma dificuldade para fazer o registro na plataforma e tenho certeza de que você não terá, principalmente porque fiz um passo a passo para simplificar ainda mais o seu cadastro e aproveitar melhor o site. Veja a seguir:



Acesse o site da LeoVegas: acesse o link oficial LeoVegas.



acesse o link oficial LeoVegas. Clique em “Registrar”: clique no botão verde, localizado no canto superior direito da página.



clique no botão verde, localizado no canto superior direito da página. Preencha o formulário: você precisará inserir seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha forte.



você precisará inserir seus dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha forte. Verifique seu e-mail: a LeoVegas enviará um e-mail de confirmação para o endereço que você cadastrou. Clique no link de verificação para ativar sua conta.



a LeoVegas enviará um e-mail de confirmação para o endereço que você cadastrou. Clique no link de verificação para ativar sua conta. Escolha um nome de usuário: escolha um nome de usuário único para acessar sua conta.



escolha um nome de usuário único para acessar sua conta. Defina suas preferências: você pode personalizar suas preferências de notificação, limites de depósito e outras configurações.



você pode personalizar suas preferências de notificação, limites de depósito e outras configurações. Faça seu primeiro depósito: escolha um dos métodos de pagamento disponíveis e deposite o valor desejado para começar a jogar.

5 passos para apostar na LeoVegas



Após criar sua conta na LeoVegas como te mostrei, você está pronto para dar seus primeiros passos para palpitar em diversos esportes no mundo das apostas online. Siga estes 5 passos simples e comece a aproveitar:



1. Efetue o primeiro depósito



O primeiro passo para começar a apostar é ter saldo em sua conta. A LeoVegas oferece diversas opções de pagamento seguras e eficientes.



Como depositar na LeoVegas



Acesse a seção de depósito: você vai encontrar essa opção no menu principal da sua conta, no local que tem o valor da sua banca. No caso, estará no canto superior direito.



você vai encontrar essa opção no menu principal da sua conta, no local que tem o valor da sua banca. No caso, estará no canto superior direito. Escolha o método de pagamento: a LeoVegas é um dos melhores sites para apostar com Pix e oferece diversas outras opções, como o Pay4Fun, transferência bancária, AstroPay, PicPay e boleto bancário.



a LeoVegas é um dos melhores sites para apostar com Pix e oferece diversas outras opções, como o Pay4Fun, transferência bancária, AstroPay, PicPay e boleto bancário. Informe os dados solicitados: preencha os dados do seu método de pagamento escolhido.



preencha os dados do seu método de pagamento escolhido. Confirme o depósito: revise as informações e confirme o valor que deseja depositar.



2. Escolha o esporte e o mercado



Com seu saldo carregado, é hora de escolher em qual esporte você deseja apostar. O site conta com uma ampla variedade de opções, desde os esportes mais populares como futebol e basquete até esportes mais nichados, como alguns e-sports.



Navegue pela seção “Esportes”: encontre o esporte de sua preferência.



encontre o esporte de sua preferência. Selecione o evento: escolha o jogo ou a competição em que você deseja apostar.



escolha o jogo ou a competição em que você deseja apostar. Escolha o mercado: os mercados representam os diferentes tipos de apostas disponíveis para um evento. Por exemplo, você pode apostar no vencedor da partida, no número de gols, no handicap, e muito mais.



3. Selecione as suas Odds



As Odds representam a probabilidade de um evento ocorrer e o valor do seu potencial prêmio. Odds mais altas significam um evento menos provável e um potencial prêmio maior.



Clique nas Odds: ao clicar nas Odds da sua escolha, a aposta será adicionada ao seu boletim.



ao clicar nas Odds da sua escolha, a aposta será adicionada ao seu boletim. Escolha bem suas Odds: sempre estude e veja qual cotação está mais atrativa, para ter uma margem maior de lucro ou mais chance de acerto.



4. Confira seu boletim de apostas



Antes de confirmar sua aposta, verifique cuidadosamente todas as informações do seu boletim. Certifique-se de que as apostas selecionadas estão corretas e que o valor da aposta está de acordo com o seu orçamento.



5. Confirme sua aposta



Após conferir todas as informações, clique no botão “Confirmar aposta” para finalizar o processo. Sua aposta será registrada e você poderá acompanhar o resultado do evento.



Uma dica extra: a LeoVegas oferece diversas ferramentas para te ajudar a tomar decisões mais informadas, como estatísticas, análises e transmissões ao vivo. Faça bom uso delas.

Apostas esportivas na LeoVegas



Há muitas opções de apostas esportivas na plataforma, como já comentei. No entanto, o que sempre atrai novos jogadores e pode atrair você também são os esportes mais populares.



A seguir, listei os esportes que considero mais importantes e com a maior variedade de mercados. A seguir, um resumo sobre cada um



Futebol



O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do Brasil e a LeoVegas oferece uma cobertura completa de campeonatos nacionais e internacionais. Você pode apostar em uma variedade de mercados, como resultado final, handicap, número de gols, artilheiro, entre muitos outros. Os campeonatos que mais chamam a atenção são o nosso Brasileirão Série A e a tão famosa Premier League.



Basquete



Se você é um amante do basquete também encontra no site uma ótima opção para apostar. A plataforma oferece cobertura de grandes campeonatos como a NBA, Euroliga e Liga das Américas. As Odds para basquete na LeoVegas são atualizadas em tempo real, permitindo que você aproveite as melhores oportunidades de apostas. Achei elas muito interessantes e com valores realmente bem justos.



Tênis



O tênis é outro esporte muito popular entre os apostadores. Na LeoVegas, você pode apostar em torneios de Grand Slam, Masters 1000 e outros eventos importantes do circuito profissional. Os mercados mais comuns no tênis incluem vencedor da partida, número de sets, handicap e over/under.



E-Sports



Os e-Sports são uma das categorias que mais admiro na plataforma, principalmente por estar acompanhando as tendências do mercado. O site não deixa faltar no seu catálogo e oferece uma ampla variedade de opções de apostas. Você pode apostar em jogos como League of Legends, Dota 2, CS2 e muitos outros. Alguns podem ser acompanhados ao vivo e assim ter mais precisão nos palpites.







Os métodos de pagamento da LeoVegas são confiáveis?



São oferecidos alguns dos principais métodos de pagamento, principalmente o Pix, conhecido por ser um meio muito mais rápido que os demais e por sua alta segurança. Entre os outros métodos de pagamento disponíveis na LeoVegas estão o Pay4Fun, transferência bancária, AstroPay, PicPay e boleto bancário.



Todas essas são boas opções, dependendo da sua necessidade, especialmente quando consideramos o tempo de processamento, tanto para depósitos quanto para saques. O Pix é, sem dúvida, o método mais rápido e eficiente. Recomendo o uso do dele, pois é algo com o qual nós, brasileiros, estamos mais familiarizados no dia a dia, o que diminui a chance de algum erro durante o uso na plataforma.



Quanto tempo demora o saque da LeoVegas?



Como comentei anteriormente, os depósitos que fiz usando o Pix foram praticamente instantâneos. Já os saques por transferência bancária podem levar de 1 a 2 dias úteis para serem creditados em sua conta. É importante lembrar que é preciso validar a sua conta e cumprir os requisitos de apostas, isso também pode influenciar o tempo de processamento do saque



Como fazer saques na LeoVegas Brasil?



Assim como no depósito, sacar também é extremamente fácil. Os passos são bem parecidos, acompanhe:



Faça login na sua conta LeoVegas: acesse o site ou aplicativo e entre com suas credenciais. É possível também acessar com sua conta Google.



acesse o site ou aplicativo e entre com suas credenciais. É possível também acessar com sua conta Google. Acesse a seção de saques: vá para a área pessoal e procure o mesmo local onde você fez o depósito, mas desta vez selecione a opção “Retirar”.



vá para a área pessoal e procure o mesmo local onde você fez o depósito, mas desta vez selecione a opção “Retirar”. Escolha o método de pagamento: selecione a opção desejada, transferência bancária ou o AstroPay.



selecione a opção desejada, transferência bancária ou o AstroPay. Informe o valor do saque: digite o valor que deseja retirar, respeitando os limites estabelecidos.



digite o valor que deseja retirar, respeitando os limites estabelecidos. Confirme os dados: revise as informações, como valor e método de pagamento, antes de confirmar.



revise as informações, como valor e método de pagamento, antes de confirmar. Aguarde o processamento: após confirmar, aguarde o crédito na sua conta externa dentro do prazo estipulado.

Serviços da LeoVegas Brasil



Não senti falta de nenhum recurso que se espera de uma casa de apostas completa, principalmente na área de apostas ao vivo em jogos ou esportes mais procurados.



Apostas ao vivo



Uma das principais atrações da LeoVegas é a possibilidade de realizar apostas ao vivo em uma grande variedade de esportes. Com as apostas ao vivo, você pode acompanhar os jogos em tempo real e realizar apostas enquanto a ação acontece.



Senti que a plataforma oferece Odds dinâmicas que se ajustam constantemente aos acontecimentos da partida. Esse recurso é especialmente aprimorado em E-Sports e jogos de futebol, tornando as apostas mais precisas e proporcionando uma experiência de apostas superior.



Transmissões ao vivo



Para tornar a experiência de apostas ao vivo ainda mais imersiva, são oferecidas transmissões ao vivo de diversos eventos esportivos, mas não em todos. Assim, você pode acompanhar cada lance, cada gol e cada ponto, enquanto realiza suas apostas. Encontrei transmissões ao vivo em esportes como futebol, basquete, tênis e outros.



Boletim de aposta com Cash Out



O boletim é bem claro na hora de visualizar suas apostas e sim, é oferecida a funcionalidade de Cash Out, que permite que você encerre suas apostas antes do término do evento. Com o Cash Out, você pode garantir um lucro antecipado ou minimizar suas perdas, caso o resultado da partida não esteja indo como esperado.



A plataforma oferece tanto o Cash Out parcial quanto o total, dando a você ainda mais flexibilidade para gerenciar suas apostas. Mas tenha cuidado, pois não são todas as apostas que contam com essa opção.



Bet Builder LeoVegas



Com o Bet Builder da LeoVegas, você tem a liberdade de criar suas próprias apostas combinadas. Essa ferramenta, que particularmente acho muito inovadora, permite que você selecione diversos mercados dentro de uma mesma partida e combine-os em uma única aposta.



Por exemplo, você pode criar uma aposta combinada que inclua o vencedor da partida, o número total de gols e o jogador que vai marcar o primeiro gol. O Bet Builder oferece infinitas possibilidades de personalização.



Atendimento ao cliente na LeoVegas



Nesse quesito, o site me chamou a atenção positivamente, por ter um excelente atendimento ao cliente para auxiliar em qualquer dúvida ou problema. A plataforma disponibiliza diversos canais de atendimento, como chat ao vivo, e-mail e formulário de contato.



A equipe de suporte da LeoVegas pareceu ser altamente qualificada quando fiz algumas perguntas mais específicas, e parece que está pronta para te ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso você tenha dúvidas mais comuns, existe uma seção de perguntas frequentes (FAQ) com as respostas para as perguntas mais comuns.

Vale a pena apostar na LeoVegas?



Sem dúvidas, a resposta é sim. Na minha opinião, e com base em várias casas que já avaliei, com certeza essa é uma casa de apostas esportivas online que vale muito a pena pelo menos experimentar, por conter tudo que é necessário para apostar da melhor forma e focar apenas em seus palpites, sem nenhuma preocupação.



Em resumo, a LeoVegas é uma excelente opção para quem busca uma plataforma completa e confiável para realizar suas apostas esportivas. A dica é sempre ler os termos e condições, tanto o geral da casa de apostas quanto o dos seus bônus, para cumprir os requisitos e, assim, desfrutar da melhor maneira das suas apostas e do site em si.







Alternativas a LeoVegas



Caso a LeoVegas não lhe agrade, existem outras boas opções de plataformas seguras que oferecem boas ferramentas para você apostar, veja:



A BetPix é uma plataforma recomendada para quem utiliza o Pix, oferecendo facilidade, segurança e rapidez em depósitos e saques. Além disso, a casa conta com um programa de fidelidade que recompensa apostadores frequentes. Também disponibiliza apostas em campeonatos renomados, como a Champions League.



Se você procura flexibilidade para apostas, a Galera Bet é uma opção adequada, com um aplicativo eficiente que permite apostar a qualquer hora e lugar. Como uma das empresas mais tradicionais da América Latina, a Galera Bet foca em oferecer serviços de alta qualidade para o público brasileiro.



A BetWinner é uma plataforma segura e confiável, com certificação de órgãos reguladores e licença de Curaçao que garante a legalidade de suas operações. A interface intuitiva e a conexão com o Brasil proporcionam uma experiência acessível. Oferece um bônus de 100% no primeiro depósito, até R$ 700.



A Brazino tem ganhado destaque no Brasil por sua abordagem descontraída e identificação com a cultura local. A empresa opera sob licença de Curaçao e oferece uma ampla seleção de mercados com Odds atrativas. Além disso, o bônus de boas-vindas é de 100%, com limite de até R$ 4.000, atraindo novos apostadores.







App LeoVegas - posso apostar pelo celular?



Claro, a LeoVegas oferece um aplicativo completo e intuitivo. O aplicativo está disponível somente para Android, mas achei muito interessante a possibilidade de acessar o LeoVegas de forma mais rápida e a qualquer momento pelo app.



Com o LeoVegas app, você tem acesso a uma ampla variedade de esportes, mercados e odds competitivas, assim como às mesmas funcionalidades do site, como apostas ao vivo, Cash Out e transmissões de eventos.







Perguntas frequentes sobre a plataforma LeoVegas



Qual o valor mínimo para começar a apostar na LeoVegas?



O valor mínimo para começar a apostar na LeoVegas pode variar dependendo do método de pagamento escolhido e da promoção vigente, para o Pix o valor mínimo é de R$ 25.



Posso fazer apostas múltiplas na LeoVegas?



Com certeza, a LeoVegas permite que você faça apostas múltiplas. Essa modalidade de aposta consiste em combinar diversas seleções em um único bilhete, o que pode potencializar seus ganhos.



A LeoVegas oferece Cashback?



A oferta de Cashback na LeoVegas pode variar ao longo do tempo e está sujeita a termos e condições específicas. O Cashback é uma promoção na qual uma parte do valor perdido em apostas é reembolsada ao apostador. Para verificar se há alguma promoção de Cashback disponível no momento, consulte a seção de promoções.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

