VBet e‑Sports: Guia de Apostas, Torneios e Melhores Mercados

Descubra a seção VBet e‑sports Brasil: veja como apostar, quais jogos e torneios estão disponíveis e mergulhe em esportes virtuais VBet

Os esports são um fenômeno global que reúne um mercado de apostas em plena expansão. Com essa popularidade, casas como a VBet Brasil passaram a investir em seções dedicadas a esports.

A VBet é uma operadora internacional que atua em mais de 120 países e, no Brasil, opera com licença emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF).

Este artigo explora como funciona a seção de esports da VBet, quais jogos estão disponíveis, como são os mercados de apostas, as promoções vigentes e muito mais.

Como acessar a área de e-sports na VBet

Confira onde encontrar os e-sports na VBet, uma das melhores casas de apostas do Brasil, e como explorar o melhor dos jogos virtuais na plataforma.

Navegação pelo menu principal

Quando naveguei pelo menu principal da VBet, percebi que tudo era pensado para ser rápido e intuitivo. Logo no topo, você pode encontrar a seção de e-Sports e ser direcionado para uma área totalmente dedicada às competições eletrônicas, com jogos organizados por categorias, ligas e horários.

É um menu simples, mas que facilita bastante: eu consegui localizar partidas ao vivo, mercados populares e próximos confrontos sem dificuldade. Essa navegação fluida tornou minhas apostas em e-Sports na VBet muito mais prática.

>> Apostar em e-Sports pela VBet

Versão desktop vs mobile

A VBet dispõe de um menu principal intuitivo em sua página inicial. Ao acessar o site, o usuário encontra categorias como Esportes, Casino, Poker e Esports. A aba de ESports fica em destaque no menu superior (versão desktop) ou no menu lateral (versão mobile).

Basta clicar nela para acessar a lista de jogos e competições disponíveis. Essa organização facilita a vida de quem procura especificamente apostas em esports na VBet.

Interface e filtros

Ao abrir a aba de esports, os jogos são organizados por título (CS2, LoL, Dota 2, Valorant, Rainbow Six Siege, Call of Duty, entre outros). Cada título possui subcategorias de campeonatos e partidas ao vivo.

Há filtros por liga, país, formato (melhor de 1, melhor de 3, etc.) e tipo de mercado, permitindo que o usuário encontre rapidamente a partida desejada. Uma barra de pesquisa facilita a localização de competições específicas.

Além disso, a VBet oferece estatísticas em tempo real, histórico de confrontos e, em alguns casos, transmissão ao vivo das partidas

Jogos de e-sports disponíveis

A VBet trabalha com os principais títulos de esports do mundo, oferecendo mercados para grandes torneios e ligas regionais.

Cada jogo tem características próprias e mercados específicos. A seguir, detalhamos os títulos mais importantes e a frequência de eventos oferecidos.

CS2

CounterStrike 2 (CS2) é a evolução de CS:GO. Tratase de um FPS tático 5x5 em que duas equipes - terroristas e contraterroristas - disputam rounds alternando ataque e defesa. O calendário de CS2 em 2025 está repleto de eventos de alto nível.

A temporada conta com diversos torneios organizados por ESL, PGL, BLAST e outros, com etapas que se estendem de fevereiro a dezembro.

>> Apostar em CS2 na VBet

Entre os destaques estão a ESL Pro League, os Majors da PGL e da BLAST, além de eventos como o Intel Extreme Masters Katowice e a BLAST Bounty. Com tantos torneios, a VBet oferece apostas em competições quase diariamente, incluindo préjogo e ao vivo.

Os mercados incluem vencedor do mapa, handicap de rounds, total de rounds e apostas especiais.

League of Legends

League of Legends (LoL) é um MOBA (arena de batalha online) 5x5. O jogo possui ligas regionais como LCK (Coreia), LPL (China), LEC (Europa) e CBLOL (Brasil), além de competições globais como o MSI e o Mundial.

>> Apostar em LoL na Vbet

A temporada começou com a First Stand Tournament, em Seul, que utilizou o sistema Fearless Draft. O MSI 2025 aconteceu em Vancouver entre junho e julho, e o Mundial foi realizado na China, passando por Pequim, Xangai e Chengdu.

A VBet cobre as partidas com mercados como primeiro dragão, primeiro barão, total de abates e mais torres. A frequência de eventos é alta, pois as ligas regionais possuem splits ao longo do ano.

Dota 2

Dota 2 é outro MOBA estratégico com partidas 5x5. O principal torneio é The International, que reúne 16 equipes de diversos países, classificadas via qualificatórias e convites, e premia com valores milionários.

Além do TI, a temporada 2025 conta com vários torneios organizados por ESL, PGL, BLAST e FISSURE.

>> Apostar em Dota2 na Vbet

Esse calendário intenso permite que a VBet ofereça apostas frequentes em campeonatos regionais e internacionais de Dota 2, com mercados como first blood, total de kills e vencedor do mapa.

Valorant

Valorant é um FPS tático 5x5 da Riot Games. O circuito competitivo é o Valorant Champions Tour (VCT), dividido em Kickoff, Stage 1, Masters, Stage 2 e o torneio Champions, culminando no título mundial.

Em 2025, o calendário oficial apresenta eventos como VCT Americas Stage 1 e Stage 2, Masters e o Valorant Champions 2025.

>> Apostar com handicap de mapas na Vbet

A VBet cobre os jogos das ligas Americas, EMEA, Pacific e China, oferecendo mercados como handicap de mapas, total de rounds e apostas ao vivo. A presença de uma liga brasileira (Latam/Américas) garante partidas de times conhecidos, elevando o volume de apostas.

Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege é um FPS estratégico em que duas equipes de operadores alternam ataque e defesa em ambientes destrutíveis. O calendário competitivo é organizado pela Ubisoft e pela BLAST.

>> Apostar em Rainbow Six na Vbet

Em 2025, o principal torneio é o Six Invitational, com 20 equipes disputando um prêmio de 3 milhões de dólares. Ao longo do ano, a Ubisoft promove splits regionais (Europa, Américas, Ásia e outros) que definem quem disputa os Majors, culminando com o Invitational.

Na VBet, os mercados populares incluem total de rounds, vencedor do mapa e apostas especiais, como qual equipe eliminará mais operadores. Eventos ao vivo e cobertura com estatísticas são frequentes.

Call of Duty

Call of Duty (CoD) é um FPS competitivo cuja liga oficial é a Call of Duty League (CDL). A temporada apresenta uma série de Majors: Major I em Madrid (anfitrião: Toronto Ultra), Major II em Dallas (OpTic Texas), Major III em Fort Lauderdale (Miami Heretics) e Major IV.

Cada major tem semanas de qualificatórias online e um torneio LAN de eliminação dupla. A liga também introduziu torneios menores online, eventos de eliminação simples para 12 equipes, que oferecem prêmios em dinheiro e pontos de classificação.

>> Ver ofertas do COD na Vbet

A VBet disponibiliza apostas nas partidas de cada major e nos torneios menores, com mercados como resultado da série, primeiro mapa e mais eliminações.

Outros títulos

Além dos jogos acima, a VBet inclui ofertas para títulos que ganham destaque conforme o calendário, como StarCraft 2, Overwatch 2, Rocket League e PUBG Battlegrounds.

Esses eventos podem aparecer no menu quando há competições relevantes, permitindo aos apostadores explorar mercados menos tradicionais.

>> Ver todos os games na Vbet

Compare os principais games

Jogo Gênero / Estilo Principais Torneios / Ligas Mercados Indicados CS2 (Counter-Strike) FPS tático 5x5 Majors da PGL/BLAST, ESL Pro League, BLAST Premier, IEM Handicap de rounds, Total de rounds, Vencedor do mapa League of Legends MOBA 5x5 Worlds, MSI, LCK, LEC, CBLOL, LPL Primeiro Dragão, Primeiro Barão, Mais torres Dota 2 MOBA 5x5 The International, DreamLeague, PGL, Majors Regionais First Blood, Total de kills, Vencedor de mapa Valorant FPS tático 5x5 Valorant Champions, Masters, VCT Americas/EMEA/Pacific Handicap de mapas, Total de rounds, Apostas ao vivo Rainbow Six Siege FPS estratégico Six Invitational, Majors Internacionais Total de rounds, Vencedor do mapa, Prop bets Call of Duty FPS competitivo Call of Duty League (Majors I-IV) Resultado da série, Primeiro mapa, Mais kills

Torneios e competições

Veja abaixo sobre os torneios e competições de e-sports na VBet Brasil.

Eventos internacionais

Os grandes eventos internacionais são responsáveis por atrair o maior volume de apostas. No CS2, os Majors e a ESL Pro League concentram equipes do mundo todo e movimentam milhões em premiações.

Em Dota 2, o The International é o ápice, com premiação recorde e cobertura global. Para League of Legends, o MSI em Vancouver e o Mundial na China marcam momentos decisivos.

O Six Invitational de Rainbow Six Siege ocorre em Boston e reúne 20 times em busca do título. Em Call of Duty, os majors da CDL em cidades como Madrid, Dallas e Fort Lauderdale definem a disputa pelo troféu.

Esses torneios costumam gerar odds atrativas na VBet graças ao alto volume de apostas.

Ligas regionais e nacionais

Além das competições globais, a VBet cobre ligas regionais e nacionais. No LoL, há ligas regionais como CBLOL (Brasil) e LLA (América Latina).

No Rainbow Six, os splits regionais incluem Europa, América do Norte, Ásia e América Latina, sendo o Brasil representado por equipes como w7m e FURIA. A CDL também conta com novos times, como G2 (Minnesota ROKKR), Falcons (Vegas Falcons) e Cloud9 New York.

Esses campeonatos regionais são essenciais para definir classificação aos eventos internacionais e geram partidas frequentes para quem gosta de apostar regularmente.

Foco em partidas ao vivo

Os esports possuem ritmo dinâmico e momentos decisivos que mudam o rumo de uma partida em segundos. Por isso, as apostas ao vivo são extremamente populares.

Na VBet, as odds se atualizam em tempo real, permitindo ao apostador reagir ao desempenho das equipes. Em jogos como Valorant e CS2, um clutch ou uma jogada coordenada pode alterar as probabilidades instantaneamente.

Na Rainbow Six e no Dota 2, as reviravoltas em mapa fazem com que as odds oscilem durante toda a partida. As apostas ao vivo exigem rápida leitura do jogo e conhecimento das equipes, mas proporcionam emoções intensas.

Tipos de apostas e mercados

Saber os mercados de apostas para e-sports é fundamental para ter uma boa experiência online. Confira abaixo quais são.

Moneyline (resultado da partida)

A aposta moneyline é a mais simples: o apostador escolhe qual equipe vencerá a partida ou série. É indicada para iniciantes e pode ser aplicada em todos os jogos listados.

As odds refletem o favoritismo ou equilíbrio entre os times. Por exemplo, em uma melhor de 3 no LoL, basta acertar o vencedor final. A VBet oferece moneyline em préjogo e ao vivo.

>> Apostar com moneyline na VBet

Handicap de mapas/rounds

O handicap aplica uma vantagem ou desvantagem a uma equipe para nivelar as odds. Em CS2 e Valorant, é comum ver handicap de rounds (por exemplo, +2,5 ou 2,5 rounds).

Isso significa que, para que a aposta seja vencedora, a equipe precisa ganhar por uma margem maior ou menor de rounds.

Nos MOBAs, o handicap pode ser aplicado em mapas (vitórias por 2×0, 2×1 etc.). Este mercado é indicado para apostadores que acreditam em vitórias dominantes ou jogos equilibrados.

>> Apostar em handicap na VBet

Totais (over/under)

Os mercados totais (over/under) permitem apostar se uma partida terá mais ou menos mapas/rounds do que a linha proposta pela casa. Em CS2, por exemplo, o apostador pode escolher se o total de rounds em um mapa será superior a 26,5.

Em Dota 2 e LoL, é possível apostar no número de kills, torres ou mapas jogados. Esse mercado é atraente para quem prefere analisar o estilo de jogo das equipes ao invés de escolher vencedores.

>> Fazer apostas totais na VBet

Apostas especiais (prop bets)

As prop bets oferecem apostas específicas relacionadas a eventos internos das partidas. No LoL, podem ser primeiro dragão, primeiro barão ou primeira torre. Em Dota 2, first blood (primeiro abate) é popular.

Já em FPS como CS2 e Valorant, surgem mercados como primeiro a atingir 5 rounds, total de headshots ou mais eliminações por um jogador. Essas apostas exigem maior conhecimento do jogo, mas pagam odds mais altas.

>> Aproveitar prop bets na VBet

Apostas ao vivo (Live)

Durante partidas ao vivo, as odds mudam constantemente de acordo com a situação da partida. A VBet disponibiliza gráficos e estatísticas em tempo real que ajudam o apostador a tomar decisões informadas.

É possível apostar nos mesmos mercados de préjogo (vencedor, handicap, totais), porém ajustados à realidade daquele momento.

A volatilidade é alta, então recomenda-se atenção às viradas e pausas do jogo. A transmissão ao vivo dentro da plataforma facilita acompanhar as partidas sem sair do site.

>> Como funciona as apostas ao vivo na VBet

Exemplo prático de odd

Suponha que uma equipe de Valorant esteja cotada a 1,80 para vencer uma partida. A odd 1,80 significa que, a cada R$ 10 apostados, o retorno potencial é de R$ 18 (R$ 8 de lucro).

Se a odd for 2,50, a cada R$ 10 apostados, o retorno potencial será de R$ 25. No modelo decimal usado pela VBet, basta multiplicar o valor pela odd para obter o retorno total.

Bônus e promoções aplicáveis a e-sports

Conheça os bônus da VBet, uma das melhores plataformas com bônus para apostar em e-sports virtuais.

VODD

A VODD oferece odds turbinadas em eventos selecionados. Basta apostar na seleção marcada para receber uma cotação superior a padrão.

Regras de rollover

Na VBet, as promoções de odds turbinadas e múltipla segura normalmente exigem rollover de 1 vez do valor do bônus em apostas com odds mínimas de 1,30.

Odds mínimas

As promoções também estipulam odds mínimas. A maioria das ofertas da VBet exige odds iguais ou superiores a 1,30 (em algumas promoções, a exigência sobe para 1,50).

Essa regra visa evitar que o bônus seja usado em apostas de favoritismo extremo e incentiva escolhas mais equilibradas. Sempre verifique as regras específicas de cada promoção no site.

Como localizar promoções

Para encontrar as ofertas disponíveis, basta acessar a aba Promoções ou Bônus no menu principal da VBet. Elas podem ser filtradas por esportes, cassino ou esports.

Cada promoção possui uma descrição completa, termos e condições, requisitos de rollover e datas de validade. É recomendável ativar as notificações do aplicativo para ser avisado quando novas ofertas forem liberadas.

Métodos de pagamento

Descubra os métodos de pagamento aceitos pela VBet e os valores mínimos de depósito e saque disponíveis na plataforma.

Depósitos

Os depósitos na VBet podem ser feitos por Pix. O valor mínimo de depósito é de R$ 1. Os depósitos via Pix são creditados quase instantaneamente, permitindo aproveitar promoções sem demora.

Saques e prazos

Os saques também podem ser solicitados via Pix. O valor mínimo segue o depósito, portanto, de R$ 1. Já o prazo de processamento varia de algumas horas a até 5 dias úteis, mas por ser via Pix, quase sempre o saque é rápido.

Verificação de conta

Por motivos de segurança e cumprimento de normas da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), a VBet exige verificação de identidade (KYC). O usuário precisa enviar foto de documento oficial e selfie, e a conta só é liberada para saque após análise.

Esse procedimento garante que apenas maiores de idade participem e ajuda a manter a plataforma segura.

>> Ver o review completo da VBet

Experiência no mobile

A Vbet oferece app para Android, mas não tem aplicativo para iOS. Ainda assim, é possível fazer apostas pelo celular. Veja como.

Site responsivo

O site da VBet é responsivo e adapta menus e odds às telas de smartphones e tablets, mantendo clareza e usabilidade. Os banners e filtros de esports são otimizados para toque, e a transição entre mercados é suave.

A navegação pelo navegador móvel é recomendada para usuários iOS, visto que o app oficial está disponível apenas para Android

App

Usuários Android podem baixar o aplicativo VBet Apostas e Casino na Google Play. O app é licenciado no Brasil, oferece as mesmas funcionalidades do site e inclui recursos exclusivos como odds turbinadas, cash out e suporte 24h.

Velocidade e estabilidade

Para apostas ao vivo, a velocidade é crucial. Tanto o site quanto o app exibem odds atualizadas praticamente em tempo real. Em testes independentes e análises de usuários, a plataforma demonstra estabilidade, com poucos relatos de travamentos.

O stream de partidas (quando disponível) é integrado de forma que o apostador pode assistir e apostar na mesma tela. A qualidade de vídeo depende da conexão do usuário, mas a experiência geral é fluida.

Segurança e confiabilidade

Saiba se a Vbet é segura e confiável para apostar em e-sports.

Licenciamento

A VBet Brasil atua sob a licença SPA/MF nº 254/2025. A empresa é operada pela SC Operating Brazil LTDA, o que garante conformidade com padrões internacionais de jogo justo e transparência.

Jogo responsável

O operador oferece diversas ferramentas para promover o jogo responsável. Entre elas estão limites de depósito e de sessões, autoexclusão temporária ou definitiva, e verificação de idade para impedir o cadastro de menores.

Proteção de dados

A VBet utiliza criptografia SSL/TLS 1.3 para proteger os dados pessoais e financeiros dos usuários. O processo de verificação (selfie e documento) é armazenado com protocolos de segurança robustos.

Além disso, a operadora segue normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), oferecendo um ambiente confiável para transações.

Visão geral

Confira abaixo uma visão geral com os principais jogos de e-sports da Vbet, os mercados principais, e outras funcionalidades da plataforma.

Item Detalhe Jogos principais CS2, League of Legends, Dota 2, Valorant, Rainbow Six Siege, Call of Duty, StarCraft 2. Mercados comuns Vencedor da partida, handicap por mapa/round, totais de rounds/kills, placar exato, prop bets. Apostas ao vivo Sim. Mercados por mapa/rodada com odds dinâmicas e streaming em eventos selecionados. Promoções Odds turbinadas (VODD) , múltipla segura, torneios semanais, cashback (odds mín. 1,30, rollover 1x). Pagamentos Depósitos e saques via Pix a partir de R$ 1. App Aplicativo para Android com odds ao vivo, cashout e suporte 24h; usuários iOS acessam via site mobile. Suporte Chat ao vivo em português, email e FAQ completo; atendimento 24/7. Segurança/licença Licença brasileira (SPA/MF 245/2025); criptografia SSL/TLS 1.3; verificação KYC. Ferramentas Estatísticas por mapa, calendário de jogos, histórico de confrontos, transmissões ao vivo.

Conclusão

A seção de esports da VBet Brasil combina variedade de jogos, mercados diversificados e experiência de navegação agradável. Com licenciamento nacional, a casa é uma das bets autorizadas que transmite confiança e segurança, oferecendo criptografia de dados e ferramentas de jogo responsável.

As apostas abrangem desde moneyline simples até prop bets detalhadas, atendendo tanto novatos quanto apostadores experientes.

Os principais torneios do calendário de 2025, como The International, Worlds, MSI, Six Invitational, BLAST R6 Munich e majors da CDL, estão cobertos com odds competitivas e promoções como VODD e múltipla segura.

Para quem procura uma plataforma confiável, com suporte em português, pagamentos via Pix e app, a VBet se mostra uma opção completa. Lembrese sempre de apostar com responsabilidade, sem exceder seu orçamento.

Perguntas frequentes

A VBet oferece bônus de boasvindas para esports?

Não. A legislação brasileira proibiu bônus de boasvindas com depósito, então a VBet aposta em promoções como odds turbinadas e cashback, sem necessidade de depósito extra.

É possível apostar em e-sports na VBet pelo celular?

Sim. A VBet possui um site responsivo acessível pelo navegador e um aplicativo para Android com todas as funções de apostas e ferramentas de jogo responsável. Usuários de iOS podem utilizar o site mobile.

Quais são os métodos de pagamento da VBet?

A Vbet e-sports aceita Pix como depósito e saque, com valores mínimos de R$ 1.

Como posso assistir e-sports ao vivo na VBet?

A VBet oferece streaming de eventos selecionados diretamente na plataforma. Para outras competições, a casa fornece links e estatísticas em tempo real.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

