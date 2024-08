Se você é fã de futebol e gosta de aumentar a emoção das partidas fazendo uma aposta, certamente já ouviu falar na Galera Bet. O fato de ser uma das pioneiras no patrocínio a grandes clubes do futebol brasileiro e até mesmo da CBF colocou a operadora de apostas em evidência nos últimos anos.



É claro que investimento em publicidade não garante a credibilidade, mas você quer conhecer os outros motivos que garantem que a Galera Bet é confiável? Me acompanhe neste artigo que vou passar todas as informações e minha experiência como apostador.







A Galera Bet é confiável?



Vamos direto ao ponto: Sim, a Galera Bet é confiável e vou te explicar os motivos.



Você que gosta do mundo das apostas esportivas provavelmente ouviu falar que o Brasil aprovou a regulamentação das casas de apostas, a chamada “Lei das Bets”. A Galera Bet é uma das operadoras que enviou toda a documentação e garantias financeiras exigidas pelo governo brasileiro. Isso garante um patamar elevadíssimo de segurança para os usuários.



Outro ponto fundamental é a existência de uma licença expedida pelo órgão regulador de Curaçao. A licença obtida garante a idoneidade da operadora e o respeito a diversas regras, que vão desde a segurança dos dados dos usuários até o compromisso com o jogo responsável.







A plataforma de apostas Galera Bet paga de verdade?



A maior preocupação de todo mundo que escolhe uma casa de apostas é o recebimento do dinheiro, afinal de contas, não existe nada mais frustrante do que fazer a sua “fezinha” para tornar um jogo mais emocionante, acertar o palpite e não receber o seu prêmio por algum motivo.



Na Galera Bet isso não acontece! Você recebe o seu prêmio, e melhor ainda, recebe de maneira rápida! Todas as minhas experiências com retiradas na operadora foram feitas por Pix e processadas com extrema facilidade e velocidade, em menos de duas horas o dinheiro estava na minha conta.



Pontos positivos



Agilidade nas transações: Sabe aquelas oportunidades urgentes que surgem nos jogos ao vivo? Você nunca perderá “a entrada”, pois consegue depositar instantaneamente através do Pix.



Sabe aquelas oportunidades urgentes que surgem nos jogos ao vivo? Você nunca perderá “a entrada”, pois consegue depositar instantaneamente através do Pix. Variedade de mercados: Além de disponibilizar eventos esportivos para todos os gostos, alguns esportes chegam a apresentar mais de 300 mercados dentro da mesma partida!



Além de disponibilizar eventos esportivos para todos os gostos, alguns esportes chegam a apresentar mais de 300 mercados dentro da mesma partida! Experiência do usuário: Mais de 30.000 eventos com a experiência completa. Você assiste ao jogo no streaming, faz aposta ao vivo e tem a opção de fazer cash out para diminuir a variância da sua aposta.



Pontos negativos



App: Não existe um app da Galera Bet app para smartphones e tablets.



Não existe um app da Galera Bet app para smartphones e tablets. Atendimento via chat: Apesar de possuir este canal de atendimento, ele não está disponível 24/7 e funciona por um bot.



Apesar de possuir este canal de atendimento, ele não está disponível 24/7 e funciona por um bot. Métodos de pagamento: Possui o Pix, o método mais eficaz para o público brasileiro, mas não disponibiliza outras opções.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Na Galera Bet oficial, o bem-estar do usuário é fundamental, e este compromisso com as pessoas e com o fortalecimento da indústria está no DNA da operadora. Ela disponibiliza diversas ferramentas para que a diversão não possa se tornar um problema para seus clientes.



Na minha jornada como apostador e avaliador de casas de apostas, eu sempre ativo controle de limite de perda.



Nesta ferramenta estipulo um valor saudável que posso utilizar em determinado período para me divertir com apostas esportivas, e se este limite for atingido, a Galera Bet só libera novas apostas quando passar o período definido por mim.



Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Bônus e promoções Galera Bet



O Galera Bet é um dos melhores sites com bônus no cadastro para apostar, pois ela sabe que bônus e promoções são fundamentais para ajudar os usuários a “aumentar sua banca”, seja para se divertir por mais tempo ou aumentar suas chances de fazer bons palpites ou comemorar as vitórias.



Por este motivo, ela investe em manter o site com diversas promoções sazonais, que não necessitam de um promocode Galera Bet. Uma coisa é certa: sempre que você procurar, encontrará diversas opções.



Abaixo eu irei descrever as principais promoções ativas no momento, entretanto, você deve sempre confirmar no site se elas ainda estão disponíveis ou se já foram substituídas por outras mais interessantes.



Bônus de boas-vindas até R$ 50 - oferta sem rollover



Na Galera Bet é possível aproveitar um bônus sem rollover no primeiro depósito. Como uma oferta de boas vindas, ao depositar até R$ 50 você ganha 100% do valor em bônus grátis e sem rollover, ou seja, não há um número de vezes ou valor que você deve apostar para conseguir sacar seus ganhos cursando a oferta.



Combo Turbinado



Faça uma aposta múltipla com pelo menos 3 combinações de jogos e ganhe até 70% na premiação. Esta promoção é excelente para mim, pois adoro combinar eventos para aumentar exponencialmente a Odds da aposta. Isso acontece, pois as Odds são multiplicadas entre si, e, além disso, a Galera Bet ainda adiciona o bônus do Combo Turbinado.



Por exemplo, se faço um bilhete de apostas de R$ 100 com 4 eventos de Odd 1.50, a minha Odd total será de 5.06 e o valor recebido se acertar os palpites será de R$ 506. Como a combinação de 4 eventos habilita o bônus de Combo turbinado em 10%, eu ainda recebo mais R$ 50 de bônus da Galera Bet.



Termos e condições



A aposta acumulada precisa ser realizada no pré-jogo e exclusivamente nos mercados “Resultado da Partida”, “Ambas as Equipes Marcam” ou “Resultado da Partida/Ambas as Equipes Marcam”.



Para estar elegível a esta promoção, todas as seleções dentro do bilhete de aposta devem possuir Odds mínimas de 1.20.



O valor máximo que pode ser recebido como bônus é de R$ 50.000 e o percentual de bônus varia entre 5% (para 3 seleções de apostas) e 70% (para 14 seleções de apostas). Verifique a tabela completa e atualizada no site da casa de apostas.



Cash Out



Se você é apostador assíduo como eu, conhece provavelmente o Cash Out, mas, para quem não conhece, a explicação é simples: trata-se da oportunidade de encerrar uma aposta enquanto o evento ainda não terminou.



Mas qual é a vantagem de utilizar o Cash Out? A resposta está na garantia de lucro quando a partida começa favorável para seu palpite, ou redução das perdas quando a partida começa desfavorável para seu palpite.



Vamos imaginar que você fez uma aposta na “equipe A”. Aos 70 minutos ela está à frente no placar, mas o jogo está perigoso e você não quer correr o risco de sofrer o empate e perder toda a sua aposta. Neste momento da partida, você pode encerrar a aposta para não correr mais riscos e irá receber a premiação proporcional às Odds daquele momento.



Termos e condições



O Cash Out está disponível em diversos esportes e mercados, tanto no pré-jogo quanto no evento ao vivo, porém a Galera Bet não pode garantir que estará disponível na sua sessão de apostas.

Se o cash out estiver disponível para seu bilhete de apostas, o valor oferecido no momento em que você solicitar este recurso será creditado na sua conta, independentemente do resultado final da partida.



Na Trave



Esta é mais uma promoção baseada nas apostas múltiplas. Se você fizer uma aposta contendo no mínimo 5 palpites combinados no mesmo bilhete e errar apenas um deles, a Galera Bet te dá uma freebet no mesmo valor apostado.

Se você gosta de alavancar a Odd total do seu bilhete combinando vários palpites, não pode perder esta oportunidade de ter uma segurança contra a famosa “zebra”.



Termos e condições



A aposta múltipla deve ter o valor mínimo de R$ 10, deve ter sido criada no pré-jogo e somente no mercado “Resultado da partida” em eventos de futebol. Todas as seleções devem ter Odds mínimas de 1.50 por evento.



Você receberá uma freebet no mesmo valor apostado, caso tenha errado apenas uma das seleções de jogos, e poderá usá-la em qualquer evento de futebol com Odds mínimas de 2.0.



O limite máximo da freebet será de R$ 2500 e deverá ser utilizado no prazo máximo de 3 dias após o crédito.







Como se cadastrar na Galera Bet? - passo a passo do registro



Acesse o site oficial: Abra o seu navegador e vá ao site da Galera Bet oficial e clique no botão “criar conta”, situado no canto superior direito da página.

Preencha seus dados pessoais: Insira seu CPF, nome completo e data de nascimento nos campos indicados.

Informe os dados de contato e senha: Insira o seu número de telefone, e-mail e defina uma senha segura.

Aceite os bônus e T&C: Informe se você aceita os bônus e promoções, e se está de acordo com os termos e condições.

Valide sua conta: Vá até seu e-mail e valide a conta para ficar apto a realizar o primeiro depósito e começar a apostar.

App Galera Bet

5 passos para apostar na Galera Bet



Agora que você já criou a conta, chegou o momento de fazer sua primeira aposta. Siga os passos abaixo para apostar sem perder tempo:



1. Faça o primeiro depósito



Para começar as apostas, faça seu primeiro depósito na plataforma.



Como depositar na Galera Bet



Após fazer o cadastro e realizar o login na conta, localize a seção de depósito.



Defina o método de depósito (no momento apenas Pix está liberado).



Insira o valor que deseja depositar.



Copie o código ou QR code do Pix.



Vá ao site do seu banco e efetue o Pix.



2. Analise o menu de esportes



Na barra situada ao lado esquerdo da página você deve verificar todos os esportes disponíveis e escolher um deles para fazer seu palpite.



3. Defina o seu palpite



Após escolher a modalidade, chegou a hora de escolher a competição, a partida e o mercado que você quer apostar.



4. Defina o valor



Insira o valor no boletim de apostas e confirme.



5. Acompanhe o jogo ao vivo



Pronto! Agora é só acompanhar o jogo e torcer pelo seu palpite! Não esqueça de verificar se o streaming da Galera Bet está transmitindo a partida.

App Galera Bet

Apostas esportivas na Galera Bet



A plataforma está repleta de opções para todos os gostos! A minha preferência tem sido apostar no futebol, pois a Galera Bet sempre tem uma infinidade de jogos ao vivo e eu gosto de palpitar durante os jogos.



Se você não gosta de futebol, não se preocupe, pois certamente encontrará o seu esporte do coração para fazer uma bet. Do tênis de mesa ao críquete, do hóquei no gelo aos dardos, até os esportes menos praticados no Brasil estão presentes no menu de apostas.



Futebol - Campeonatos nacionais é com a Galera



O esporte que é nossa paixão é obviamente o grande protagonista do site. No menu de futebol você encontrará todas as divisões do campeonato nacional, desde a Série A do Brasileirão até a Série D. Todos os estaduais também são cobertos nos primeiros meses do ano.

Mas não é apenas o futebol brasileiro que aparece por lá! Competições de dezenas de países mundo afora estão disponíveis diariamente. Então me diga: Ligue 1, La Liga, Bundesliga ou Série A, qual é a sua preferida?



E-Sports – Todos os tipos de jogos



Sem dúvida, estamos falando de uma das operadoras com mais variações de E-Sports no momento. A plataforma está atenta ao crescimento mundial das modalidades e por este motivo tem aumentado sua oferta de jogos constantemente.



No momento em que escrevo este artigo posso encontrar mercados nos seguintes jogos: Fifa, NBA2K, League of Legends, Valorant, Counter Strike, Overwatch e Starcraft.



Basquete - NBA com as melhores Odds do mercado



Na plataforma, é comum encontrar Odds mais altas que as Odds da concorrência para ambas equipes de uma partida da NBA! É normal que existam diferenças nas Odds entre uma operadora e outra, mas geralmente quando a Odd da “equipe A” está mais alta em uma operadora, a Odd da “equipe B” está maior na outra.

Neste ponto a Galera Bet se destaca muito! E isso significa que a comissão cobrada pela casa de apostas é menor do que a cobrada pela concorrência. Por se tratar de casas decimais, aparentemente a diferença não é tão grande, mas isso causa uma variação gigante a longo prazo.



A tabela abaixo mostra um exemplo real das Odds pré-jogo para uma partida das Olimpíadas entre Sérvia x EUA no dia

Casa de apostas Odds Sérvia vencedora

Odds EUA Vencedor

Galera Bet 8.00 1.11 Betano 8.25 1.09 BetPix 6.70 1.09

Tênis – Variedade de competições



O tênis é o esporte individual com a maior variedade de competições ofertadas no site. Desde os enormes ATPs e WTAs, que recebem os grandes astros do esporte, até os Challangers e ITFs que apresentam as jovens revelações ao público.



Passeie pelo menu de Tênis e encontre jogos de todos os níveis de competição para escolher os melhores palpites e colocar no seu bilhete de aposta.







Os métodos de pagamento na Galera Bet são confiáveis? - depósitos a partir de R$ 10



A Galera Bet não é uma das plataformas de aposta com depósito mínimo de R$ 1, entretanto, ela valoriza muito os apostadores que gostam de apostar valores baixos e, por isso, a aposta mínima é de R$ 0,10. O método de pagamento depósito aceito é o Pix e você pode fazer depósito a partir de R$ 10.



A exclusividade do Pix é uma decisão ousada, pois ela acaba abrindo mão de satisfazer os usuários que gostam de utilizar outros métodos de pagamento, entretanto, realizando todas as transações através do Pix, ela garante para você a máxima agilidade e praticidade sem incluir nenhum tipo de taxa extra.



Quanto tempo demora o saque da Galera Bet?



Por ter o Pix como único método de saque, as transações acontecem geralmente de maneira muito rápida e sem complicações. Apesar de ser divulgado o prazo máximo de 72 horas para a empresa se respaldar de qualquer problema sistêmico ou com no Banco Central, todos os saques que realizei foram efetuados em menos de 3 horas.



Como fazer saques na Galera Bet?



Faça o login na sua conta.



Entre na sua carteira e selecione “saque”.



Escolha o método de pagamento (apenas Pix no momento).



Informe o valor desejado sem passar do limite diário.



Confirme a operação.







Serviços da Galera Bet Brasil



Para melhorar a sua experiência de usuário, são constantemente implementadas novas ferramentas que te fazem sentir num ambiente completo, acolhedor e divertido. Navegando por um único site, você encontra todas as funcionalidades que precisa para decidir os melhores palpites e acompanhar o resultado das suas apostas.



Apostas ao vivo na Galera Bet



Um jogo ao vivo sempre traz diversas oportunidades para quem está atento. Na Galera Bet, você pode fazer apostas em diversos mercados enquanto os eventos estão acontecendo e isso sem dúvida aumenta sua chance de acertar um palpite



Transmissões ao vivo



O Streaming também é uma ferramenta fundamental para nós que gostamos de apostas. Afinal de contas, não há nada mais emocionante do que assistir a uma partida em que realizamos um palpite. Na Galera Bet você pode encontrar e assistir a mais de 30.000 eventos dos principais torneios esportivos do mundo!



Boletim de aposta com Cash Out



Também podemos aplicar o cash out ao nosso boletim de apostas. Além de disponibilizar esta ferramenta que pode te ajudar a aumentar seus lucros, a operadora aplica valores justos às ofertas de cash out, baseada nas Odds atuais do palpite.



Atendimento ao cliente na Galera Bet



Se tem um ponto que eu gostaria de ajustar na operadora é o atendimento ao cliente. Não pela eficiência e atenção dos profissionais, pois eles sempre resolvem minhas questões de maneira extremamente ágil. O único problema é que o atendimento não é 24/7 e é realizado por um bot inicialmente. Isso pode acabar frustrando quem precisa resolver algo com urgência.

App Galera Bet

É legal apostar na Galera Bet no Brasil?



Realizar apostas esportivas na Galera Bet é totalmente legal. A casa de apostas opera dentro das regras estabelecidas pela chamada “Lei das Bets” que foi sancionada e apresentou os recursos necessários para adquirir a licença para operar no Brasil.



Vale a pena apostar na Galera Bet?



Como apostador e especialista no mercado brasileiro há mais de 10 anos, eu posso te garantir que vale a pena apostar na Galera Bet. Trata-se de uma das melhores opções para quem busca segurança, diversão e uma ótima experiência no mundo das “bets”.

Desde o design simples e intuitivo, até as inúmeras ferramentas que te ajudam a tomar decisões e acompanhar a partida em tempo real, todos os atributos do site devem te convencer a fazer seu cadastro e utilizar a plataforma.







Alternativas a Galera Bet - conheça outras casas para apostar



Apesar da excelente experiência que tenho com a Galera Bet, acho importante que você tenha outras opções em mente para poder comparar Odds e encontrar eventos que, por ventura, não estejam sendo cobertos pela operadora. Confira abaixo algumas alternativas que poderão te surpreender positivamente.



A PagBet é conhecida por trazer ferramentas inovadoras para o dia a dia do apostador. A inovação do momento é a “aposta rápida”. Ela consiste na seleção das melhores apostas do momento e elas vão aparecendo em primeiro plano na tela do jogador, que tem a opção de selecionar e enviar diretamente para o bilhete de apostas. Vale a pena conferir!







Apesar de possuir diferentes modalidades esportivas no seu book de apostas, a operadora se destaca mesmo no futebol, esporte em que disponibiliza jogos de dezenas de países e todos eles com inúmeras opções de mercados distintos.







A Bet7 é uma operadora nova no mercado que vem conquistando e fidelizando bastantes usuários com uma política de bônus muito atrativa. Além do tradicional bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500, ela oferece também um bônus toda terça-feira de 100% até R$ 100, e o bônus de recarga toda sexta-feira que oferece 50% até R$ 1000.







Não são apenas as excelentes Odds que diferenciam a Novibet das demais concorrentes. Confiabilidade e segurança estão em seu DNA e a prova disso é que o CEO da companhia é também presidente do IBJR (Instituto Brasileiro do Jogo Responsável), e foi o principal interlocutor da comunidade de apostas com o governo brasileiro para a regulamentação das “bets” no Brasil.







App Galera Bet - apostas de onde e quando quiser



Não existe um app Galera Bet exclusivo, pois seu site é inteiramente responsivo para smartphones e tablets. Desta maneira você não perde nenhuma funcionalidade utilizando o site da operadora através do seu aparelho celular.



Se preferir, você tem a opção de criar um atalho, tanto no seu Android quanto no iOS, que irá te direcionar diretamente para o site da operadora.







Perguntas frequentes sobre o Galera Bet Brasil



Posso apostar com segurança na Galera Bet?



Sim, além de possuir a licença internacional que garante a execução dos principais dispositivos de segurança, a Galera Bet é uma das operadoras que enviou toda a documentação para aquisição da licença no Brasil. Este procedimento garante que a Galera Bet é confiável e atende às exigências impostas pela lei de apostas sancionada pelo governo brasileiro.



Qual o valor mínimo para apostar na Galera Bet?



O intuito da Galera Bet é que todo mundo tenha a oportunidade de se divertir apostando nos esportes que mais gosta e por isso ela trabalha com valores mínimos extremamente baixos. Ela não é uma das plataformas de aposta com depósito mínimo de R$ 1, entretanto, você pode realizar apostas a partir de R$ 0,10.



Posso fazer apostas múltiplas na Galera Bet?



Claro que pode! E melhor do que poder fazer uma aposta combinada é ganhar uma bonificação por isto. Faça combinadas entre 3 e 14 palpites e ganhe entre 5% e 70% se acertar os palpites.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

