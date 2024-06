Saiba onde apostar na Copa América com as melhores odds + lista com os melhores bônus para apostar na Copa América 2024

A Copa América está se aproximando, e é importante você estar preparado para fazer as suas apostas nela. Para ajudá-lo, eu trouxe um guia completo de como você pode se programar para apostar no evento.

Irei abordar algumas das cotações para os primeiros jogos da competição, os principais mercados de apostas disponíveis, e também trazer algumas dicas importantes para você. Assim, você compreenderá como funciona a Copa América e aproveitará o campeonato se divertindo muito.

Melhores Odds para apostar na Copa América

Agora você verá a cotação para o jogo Brasil x Costa Rica que encontrei recentemente. Esse será o primeiro jogo do Brasil no campeonato, e as cotações abaixo estão em alguns dos melhores sites de apostas do mercado.

Lembrando que as cotações podem variar, já que se tratam de probabilidades que consideram diversos fatores e o campeonato ainda não começou.

Odds Brasil Vence Empate Costa Rica Vence F12.Bet 1.20 7.41 16.02 VBet 1.18 8.00 15.00 BC.Game 1.16 7.20 15.00

Como funcionam as Odds Copa América?

As odds da Copa América são definidas conforme a probabilidade de certo resultado acontecer. Quanto maior o valor da cotação, mais difícil é do resultado se concretizar; e quanto menor for o valor dela, mais fácil o resultado.

10 Melhores casas para apostar na Copa América

Quem são os favoritos a ganhar a Copa América 2024?

Os países favoritos para ganhar a competição são a Argentina, o Brasil e o Uruguai. Isso fica bem claro quando você confere as cotações dessas seleções para o mercado de apostas de vencedor final.

Especialmente o Brasil e a Argentina, são os mais cotados para conseguirem chegar à grande final e disputar pelo título. Claro que como as apostas dependem muito da sorte, tudo pode mudar de uma hora para outra.

Tanto a Seleção Brasileira quanto a Seleção Argentina estão muito bem preparadas para a Copa América. A Argentina é a atual campeã da Copa América, e o Brasil foi o país que manteve o título antes dela. Considero que essas são as melhores escolhas para quem fará apostas de longo prazo na competição.

Confira o calendário de jogos da Copa América 2024

As três primeiras rodadas do evento já têm data e hora para acontecer. Acompanhe as seleções e partidas da primeira rodada da fase de grupos:

Data Partida Data Partida 20/06 Argentina x Canadá 21/06 Peru x Chile 22/06 Equador x Venezuela 22/06 México x Jamaica 23/06 Estados Unidos x Bolívia 23/06 Uruguai x Panamá 24/06 Colômbia x Paraguai 24/06 Brasil x Costa Rica

Melhores bônus para apostar na Copa América

Gosto muito de aproveitar boas ofertas na hora de fazer os meus depósitos em sites de apostas, principalmente quando estou apostando em eventos como a Copa América. Abaixo, eu trouxe uma lista com três promoções de boas-vindas excelentes usar nesse evento.

Onwin365 - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500 + R$50 em freebets



A Onwin365 é uma ótima opção para aproveitar ofertas. Com o bônus de 100% no cadastro, ao realizar seu primeiro depósito você pode ganhar até R$ 500 sobre o valor + R$ 50 em freebets para apostar na plataforma.



Bet7K - Use o cupom bônus “Opovo24” e ganhe R$50 no primeiro depósito



A Bet7k vem se destacando muito no mercado esportivo e isso está totalmente associado às suas odds e ofertas para aproveitar na casa. São até R$ 7000 em bônus para os novos cadastrados e mais R$50 extras no primeiro depósito usando o cupom “Opovo24”.



Bet77 - Bônus de boas-vindas de até 300% até R$ 6000



É possível aproveitar um bônus de até R$ 6.000 para apostas esportivas, inclusive Copa América na Bet77. Para ativar a promoção você deve se cadastrar na plataforma e realizar um depósito mínimo de R$ 10.

Essas promoções têm termos e condições que são estabelecidas pelos próprios sites. Recomendo que você leia essas regras com atenção para entender como o bônus selecionado funciona. Isso permitirá que você possa se preparar para o requerimento de apostas, e também para utilizar o bônus no prazo estabelecido.

Um dos maiores campeonatos americanos está chegando, saiba onde apostar com as melhores odds na Copa América 2024 Crédito: Divulgação

Tipos de apostas na Copa América

Para as apostas na Copa América, você pode optar entre muitos mercados disponíveis. Abaixo, confira algumas das opções existentes que eu gosto de utilizar para os meus palpites em jogos de futebol.



A disponibilidade desses mercados pode variar de acordo com o site de apostas que você escolheu para os seus palpites. Deixo claro que essas são apenas algumas das opções de mercado de apostas disponíveis para as suas apostas na Copa América. Existem muitas outras que você poderá aproveitar. Vamos lá!



Handicap

Gosto muito desse mercado, porque ele permite a você “manipular” as cotações. Handicap é uma vantagem concedida para um dos times, geralmente o azarão. Você pode fazer uma aposta em um jogo, por exemplo, entre Brasil e Argentina, utilizando um handicap de -2 gols para o Brasil.



Isso quer dizer que, para o resultado ser considerado empate, o Brasil teria que fazer pelo menos dois gols. É um mercado bem atrativo, mas que também requer um pouco mais de conhecimento técnico para aproveitar.



O handicap pode ser utilizado tanto para palpites com número de gols, quanto número de escanteios. As opções de handicap que você terá à sua disposição dependerão exclusivamente do site de apostas no qual você se cadastrou.



Número de gols

O mercado de número de gols é para os jogos individuais da competição, onde poderá apostar, também, na modalidade Over ou Under. Isso significa que você apostará que o resultado do número de gols do jogo seja maior ou menor do que determinado número.

As cotações são bem atrativas para esse mercado, já que ele é uma das opções mais comuns, com exceção da aposta direta, em quem você acha que ganhará o jogo. Existem muitas opções de apostas em número de gols. Podendo tanto apostar no número exato de gols da partida, quanto utilizando o mercado de apostas de Over/Under.

Artilheiro

Por mais que pareça um tipo de palpite complexo, a verdade é que os jogadores que podem ser os artilheiros da competição geralmente são poucos.

As cotações são atrativas, já que é esperado dos grandes craques que tenham um bom desempenho durante a competição.

Por desempenho exemplar, quero dizer um grande número de gols, principalmente para os jogadores que são atacantes. Volto a lembrar da importância de estudar o andamento dos times e jogadores, mas como as apostas esportivas dependem muito da sua sorte também, aposte apenas por diversão.

Finalistas



Apostar em quais são as seleções que você acredita que serão as finalistas é uma escolha de mercado interessante. A competição reunirá um total de 16 seleções, mas obviamente algumas delas têm uma probabilidade muito maior de conseguirem chegar até a grande final.



É muito importante ter um bom prognóstico, e fazer uma análise das equipes que entrarão na competição antes de apostar nesse mercado. Essa é uma boa opção para quem deseja apostas de longo prazo com valores baixos, principalmente por ser um dos mercados mais complexos, assim como a aposta no vencedor final.



Vencedor do campeonato

O mercado de vencedor do campeonato também é conhecido como MoneyLine. E considero este o mais complicado para palpites na Copa América.



O que torna o mercado complexo é que é extremamente difícil saber quem chegará na final do campeonato. Mais difícil ainda é descobrir quem ganhará a final. Recomendo que você faça apostas com valores baixos, em quem você acredita que será o vencedor do campeonato.



Lembrando que esse também é um mercado com cotações elevadas, resultantes da complexidade de adivinhar quem vencerá a competição. O Brasil tem chances de levar a taça, mas o evento terá outras 16 seleções competindo, fazendo com que as odds estejam bem atrativas, então avalie com cuidado em quem será o seu palpite.



Dicas e estratégias para apostar na Copa América 2024

Para que você consiga ter uma taxa de sucesso maior em suas apostas na Copa América, trouxe algumas dicas que podem ajudá-lo em seus palpites. É importante deixar claro que não existe uma maneira de sempre acertar as suas apostas, já que dependerá muito da sua sorte.

Qualquer aposta que você realizar na Copa América deve ser sempre feita a partir de um prognóstico no jogo em questão; É essencial utilizar os hábitos e técnicas do Jogo Responsável sempre que você fizer um palpite; Você deve selecionar o valor da sua aposta de acordo com o gerenciamento de banca que fez; É necessário saber o momento de parar tanto quando você estiver perdendo quanto ganhando; Nunca faça apostas influenciadas unicamente por suas emoções - os seus palpites devem ter fundamentos técnicos; As apostas que você fizer na Copa América devem ser vistas sempre como uma forma de entretenimento.

Deixo claro que as dicas acima servem tanto para quem apostará na Copa América quanto para qualquer outro tipo de aposta. Sempre considero esses fatores quando faço algum tipo de palpite, e é exatamente essa consciência que permitirá que você consiga proteger a sua saúde financeira e mental quando estiver apostando.

Qual é o valor mínimo para apostar na Copa América?

O valor mínimo para você fazer as suas apostas na Copa América depende do site que escolheu para apostar. Algumas plataformas aceitam apostas a partir de 1 real, o que pode ser uma vantagem para quem prefere depósitos mais baixos. Sugiro que você realize as suas apostas conforme o seu gerenciamento de banca.

O gerenciamento de banca também permitirá que você consiga ter um proveito muito maior em cima do saldo que tem disponível para as suas apostas. Ele também abrirá oportunidade para você aplicar boas estratégias de apostas na hora de fazer os seus palpites.

Perguntas frequentes



Para que você não fique com dúvidas sobre as apostas na Copa América, respondi às perguntas frequentes sobre esse evento. A Copa América é um campeonato com algumas das seleções mais “fortes” do mundo e certamente será um evento muito divertido de acompanhar, com muitas oportunidades de apostas ótimas.

Quem é o atual campeão da Copa América?



A seleção campeã atual da Copa América é a Argentina. A última Copa América foi disputada em território brasileiro, depois de dois países se recusarem a sediar o evento. A seleção argentina venceu a seleção brasileira no Maracanã. Esse foi o seu primeiro título Continental desde 1993.

Onde será a Copa América 2024?



O país que sediará a Copa América é os Estados Unidos. Inclusive, já existe uma lista com todos os estádios que irão sediar os jogos da Copa América, e você pode conferi-los abaixo:

Allegiant Stadium: Las Vegas, Nevada



AT&T Stadium: Arlington, Texas



Bank of America Stadium: Charlotte, North Carolina



Children’s Mercy Park: Kansas City, Kansas



Exploria Stadium: Orlando, Flórida



GEHA Field at Arrowhead Stadium: Kansas City, Missouri



Hard Rock Stadium: Miami Gardens, Flórida



Levi’s Stadium: Santa Clara, Califórnia



Mercedes-Benz Stadium: Atlanta, Georgia



MetLife Stadium: East Rutherford, New Jersey



NRG Stadium: Houston, Texas



Q2 Stadium: Austin, Texas



SoFi Stadium: Inglewood, Califórnia



State Farm Stadium: Glendale, Arizona



Quando começa a Copa América 2024?



A Copa América 2024 será disputada nos Estados Unidos, a partir do dia 20 de junho, até o dia 14 de julho. Essa edição da Copa América contará com um total de 16 seleções participando do evento.

Quem vai ganhar a Copa América 2024?

Difícil saber com certeza, mas Brasil, Argentina e Uruguai são os candidatos com maior probabilidade. Ambas as seleções estão com times preparados e focados em levar a taça. Pesquise bem os times e escalações, estenda como está a preparação das equipes antes de fazer sua aposta final, isso aumentará as chances de acertar o palpite.

*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

