Chance Dupla Sportingbet: Guia Completo de Aposta 2025

Saiba tudo sobre como apostar em chance dupla no Sportingbet. Aprenda o mercado de apostas 1X, X2 e 12. Dupla hipótese em futebol na prática

As apostas esportivas, principalmente as bets em futebol, têm os mais variados mercados. Muitos iniciantes acham que só dá para apostar em quem vai vencer o jogo. No entanto, as plataformas oferecem diversas opções que podem ser bem mais rentáveis.



Então, se você quer saber como funciona e o que significa chance dupla, estou aqui para detalhar todo esse mercado. Vou lhe mostrar de maneira rápida e didática o que é o mercado DC, dicas para aproveitar as oportunidades e macetes para que você fique craque no tema.



Apostadores que manjam de todos os mercados, provavelmente, serão aqueles que terão mais sucesso no longo prazo nas melhores casas de apostas do Brasil. Por isso, é importante que você saiba como funciona a chance dupla no Sportingbet.







O que é dupla chance Sportingbet?



Se você é um novato neste meio, provavelmente ainda não sabe o que significa chance dupla Sportingbet (ou qualquer outra plataforma de apostas online). Essa é a opção de aposta que contempla duas possibilidades dentro de um evento. Abaixo deixo mais detalhado para você:



A vitória do time mandante ou empate, também conhecido por 1X;



O triunfo da equipe visitante ou empate, chamado por X2,



A vitória do time da casa ou do visitante, que é o 12.



A seguir adicionei uma tabela exemplificando melhor o mercado e também uma explicação da aplicabilidade desse tipo de aposta:





Corinthians (1X)

Flamengo (X2)

Sem empate (12)

Odds Dupla Chance Sporting

1.40 1.34 1.62

Botafogo (1X): se você der um palpite neste mercado, terá sua aposta acertada caso o Timão vença ou o jogo termine empatado nos 90 minutos;



se você der um palpite neste mercado, terá sua aposta acertada caso o Timão vença ou o jogo termine empatado nos 90 minutos; Flamengo (X2): caso você escolha essa opção, precisa torcer para que o Flamengo vença fora de casa ou até mesmo empate;



caso você escolha essa opção, precisa torcer para que o Flamengo vença fora de casa ou até mesmo empate; Sem empate (12): com essa escolha, é necessário que o Botafogo ou o Flamengo vençam o jogo. Ou seja, a partida não pode terminar com o placar igual.





Como funciona a chance dupla Sportingbet?



A dupla chance Sportingbet é fácil de entender. Neste mercado, você cobre duas possibilidades (entre três) em um evento esportivo. Essa opção é muito voltada para esportes que possuem chance de empate, como futebol, futsal, handebol, futebol americano e outros.



Para detalhar ainda mais, mostro de maneira exemplificada como funciona a chance dupla nas casas de apostas que pagam rápido.



1X



Nas apostas em futebol, por exemplo, o número 1 sempre irá representar o time mandante. Já o X identifica o empate, assim como funciona na loteria esportiva brasileira. Caso você aposte nessa possibilidade, está indicando que deu um palpite que o time da casa irá vencer ou que a partida terminará empatada.



Então, caso o time mandante vença o jogo ou o placar termine igual no final dos 90 minutos, você acertará seu prognóstico. Agora, se o clube visitante vencer, você erra a sua previsão e, consequentemente, o valor apostado.



X2



Como expliquei anteriormente, o X simboliza o empate. Já o 2 é a representação da equipe visitante. Com isso, apostando em X2, você acertará sua análise se o confronto terminar igual ou se a equipe de fora vencer.



Você só vai errar o seu palpite caso a equipe local leve o jogo (o que geralmente é mais provável quando é um clube mais forte). Portanto, tenha bastante atenção a essa opção de bet.



12



Como o 1 significa apostar no clube que manda o jogo e o 2 o time que está atuando fora de casa, logo aqui temos uma aposta que só é vencedora se algum dos envolvidos ganhar a disputa. Se o jogo ficar com placar igual, a aposta é errada. Não há segredos.







Como apostar na chance dupla Sportingbet?



Como já mencionei, essa é uma das opções mais populares e mais aproveitadas pelos apostadores - até mesmo pelos profissionais. Mas como apostar no Sportingbet aproveitando todas as opções da dupla hipótese?



Faça login na sua conta pelo site ou app Sportingbet. Se ainda não tiver uma conta, será necessário se registrar;



Vá até o esporte desejado (geralmente futebol) e selecione a liga e a partida na qual deseja apostar;



Nas opções de mercado para a partida, procure pela seção “Chance Dupla”;



Escolha a combinação desejada (1X, X2 ou 12);



Após selecionar a chance dupla, insira o valor que deseja apostar no cupom de apostas;



Verifique se todas as informações estão corretas e clique em “Confirmar Aposta”.

Onde apostar com chance dupla na Sportingbet



As modalidades esportivas mais populares que contemplam chance dupla são: futebol, futebol americano, futsal e handebol. Há mais esportes com a possibilidade de cobrir dois eventos, mas os mais conhecidos e utilizados são esses.



Além disso, você pode usar a dupla possibilidade mesclando outras alternativas interessantes. Desse modo, pode potencializar as odds e ter mais retorno com as suas previsões.



Total de gols



O total de gols é o número de bolas na rede que você acredita que terá em um jogo de futebol. As linhas podem ser maiores ou menores.



Se, por exemplo, você acha que em uma partida entre São Paulo x Botafogo vai haver 3 ou mais gols, você deve apostar na opção “Mais de 2.5 gols”. Agora, se acredita que esse mesmo confronto será de poucas oportunidades, pode utilizar o “Menos de 2.5 gols”.



Obviamente, você pode apostar “casar” essa opção com a Chance Dupla. Desse modo, terá odds mais altas. Consequentemente, a chance de você ter um green cai, afinal de contas, é um palpite mais arriscado.



Handicap



As linhas de handicap, especialmente os handicaps asiáticos, são bem semelhantes ao mercado de dupla hipótese no futebol, pois também nivelam as forças das equipes e contemplam o empate.



Handicap, caso você não saiba, é uma forma de dar uma vantagem ou desvantagem a um certo clube antes mesmo da bola rolar. Aplicando as linhas certas, você consegue odds maiores e mais ajustadas.



Ambos os times marcam



Aqui, o que vale é que as duas equipes envolvidas em um jogo marque gols (como o próprio nome do mercado já diz). Mesclando essa possibilidade com a Dupla Chance, você também terá cotações mais elevadas.







Dicas para apostas na chance dupla Sportingbet



Você já sabe quase tudo sobre o assunto, certo? Mas que tal ler dicas e macetes para turbinar as suas chances? Separei aqui algumas boas ideias para que os seus prognósticos envolvendo a dupla possibilidade sejam melhor aproveitados.



Analise as estatísticas e tendências



Todo bom apostador precisa checar números antes de apostar em Chance Dupla. Analisando as estatísticas de desempenho dos clubes, você terá mais assertividade nos seus palpites de futebol. Então, consulte ferramentas atualizadas de dados e tendências. Desse modo, você sai na frente.



Utilize as ferramentas da Sportingbet



A própria operadora disponibiliza aos clientes uma base de dados interessante e que revela as chances reais da aposta em chance dupla ser green. Veja a tabela de classificação, informações de gols dentro e fora de casa e amplie seus recursos para fazer previsões.



Gerencie sua banca



Para ter sucesso nas apostas, você precisa fazer gestão de banca. Caso você não saiba, significa dividir seu saldo de apostas em unidades iguais. Dessa maneira, suas chances de sucesso aumentam consideravelmente. Então, não aposte qualquer valor em um determinado jogo. Divida seu saldo em partes iguais e aposte sempre com parcimônia.



Aposte com responsabilidade



Saiba o que está fazendo e jamais cometa excessos. Apostadores que colocam a emoção na frente da razão quase sempre quebram suas bancas. Tenha controle emocional, não fute seu teto de gastos e aposte apenas com o intuito de se divertir.



Aproveite as promoções da Sportingbet



A Sportingbet Brasil é uma plataforma conhecida por premiar seus clientes. Então, aproveite as ofertas da operadora para tentar alavancar seu saldo fazendo apostas de hipótese dupla ou outros mercados.







Vantagens e desvantagens de apostar no mercado dupla chance na Sportingbet



Para ser objetivo na resposta, posso afirmar que esse mercado oferece mais vantagens do que desvantagens, já que cobre das possibilidades de uma partida de futebol. Ou seja, suas chances de dar “green” aumentam consideravelmente. Separei em tópicos os prós e contras dessa possibilidade:



Vantagens



Maior probabilidade de acerto, já que as suas chances de ganhar são maiores justamente por cobrir duas seleções;



Traz redução de riscos, pois permite proteger sua aposta em caso de resultados imprevistos;



Ideal para encontrar a “zebra”. Se um time menos favorito tem certo potencial para surpreender, a chance dupla pode ser utilizada para cobrir vitória ou empate, aumentando a segurança da bet;



Aumenta as apostas múltiplas. Apostadores experientes fazem diversas bets combinadas usando a dupla chance. Assim sendo, conseguem odds maiores com mais segurança.



Desvantagem



Oferece odds menores justamente por trazer maior proteção ao usuário. Assim, você tem menos retorno potencial;



Menor rentabilidade no longo prazo. Com os retornos mais baixos, você terá, na soma dos meses, menos retorno do que quem aposta em odds maiores.



Outras casas de apostas com dupla chance







Qual a diferença entre dupla chance e aposta dupla?



Na dupla chance, como expliquei, você cobre dois dos três resultados prováveis de um jogo de futebol. Pode ser a vitória do mandante e o empate, vitória do time visitante e o empate e vitória de um dos dois clubes (excluindo o placar igual).



Já a aposta dupla é a combinação de duas apostas dentro do mesmo bilhete. Ou seja, é uma bet combinada. Isso acontece quando, por exemplo, você coloca em um bilhete que o Corinthians vai vencer um jogo e combina esse palpite também inserindo que o Arsenal vai vencer na Premier League.



Consegue perceber a diferença entre as duas opções? A aposta em chance dupla é cobrir duas possibilidades dentro de um jogo. Já a dupla é juntar dois palpites simples em um único cupom.



Perguntas frequentes sobre a dupla chance Sportingbet



O que é chance dupla Sportingbet?



É um mercado onde é possível cobrir duas possibilidades de um jogo de futebol, trazendo mais segurança ao apostador. É possível apostar em 1X, X2 e 12.



Como fazer uma aposta com chance dupla Sportingbet?



Para fazer uma aposta em dupla chance basta ter uma conta criada na Sportingbet. Depois, é preciso adicionar saldo, encontrar seu evento favorito e apostar no mercado correto.



Qualquer pessoa pode usar a dupla chance Sportingbet?



Qualquer cliente cadastrado e com saldo dentro da Sportingbet pode aproveitar as possibilidades oferecidas de dupla hipótese na plataforma.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!



