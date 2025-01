Quer saber tudo sobre Sportingbet e Pix em 2025? Então fique neste guia em que eu vou explicar passo a passo dessa parceria. Esse método de pagamento é um dos mais requeridos pelos apostadores brasileiros. E é por isso que a Sportingbet é uma das plataformas de apostas que pagam no Pix dentro do país.



Nesse sentido, vou apresentar algumas respostas para alguns dos cenários que podem acontecer eventualmente se você é um cliente iniciante. Por exemplo, vou comentar o que acontece se o Pix Sportingbet não caiu ou ainda qual o valor mínimo de depósito na Sportingbet.



Essas perguntas e muitas outras valem a pena serem respondidas e vou usar esse guia atualizado para isso. A operadora é uma das que estão licenciadas pelo Governo Federal, portanto a confiabilidade é o ponto de partida inicial, agora falta ver o restante.







Como apostar com Pix Sportingbet? - faça seus palpites sem dificuldade



Depositar na Sportingbet por Pix é fácil, rápido e seguro, além de não ter nenhuma taxa. É claro que isso são características que colocam a plataforma no rol das melhores casas de apostas do Brasil para depositar.



Vale a pena mencionar para quem ainda não sabe que a única forma de fazer seus palpites sem dificuldade é se registrando no site. Só com esse primeiro passo concluído é que o depósito será permitido e encontrar uma odd de valor será o objetivo final.



Para apostar, você precisa selecionar o seu esporte favorito e o evento desejado. Pesquise bem para ver as melhores oportunidades disponíveis, insira o valor da sua aposta e confirme no boletim de apostas antes de torcer para ganhar.







Informações importantes sobre o Pix Sportingbet



O Pix na Sportingbet é bastante efetivo, o que faz da operadora uma das casas de apostas que pagam rápido. No entanto, para usufruir desse instrumento da melhor forma possível é preciso conhecer os detalhes. Por isso, fiz uma tabela com o depósito mínimo na Sportingbet para Pix e o limite de saque na Sportingbet. Confira abaixo:





Depósito

Saque

Valor mínimo

R$ 5 R$ 10 Valor máximo

R$ 100.000.000 R$ 20.000 Tempo de processamento

Imediato 24 horas

Como depositar com Pix Sportingbet? - Depósito em poucos segundos com Pix



Chegou a hora de ver como depositar com Pix na Sportingbet de uma maneira descomplicada. Siga este resumo abaixo com os 5 passos para depositar na plataforma. Veja:



Faça o login na sua conta Sportingbet;

Acesse a seção “Depósito”;

Escolha como método de pagamento o Pix;

Insira o valor desejado, respeitando os limites mínimos e máximos da tabela acima.

Para finalizar, o código QR vai ser gerado do mesmo jeito que você está acostumado e você deve efetuar o pagamento, mas lembre-se de que este código tem validade de 3 horas.





Quanto tempo leva para aprovar o depósito com Pix Sportingbet?



O tempo máximo que o seu depósito pode levar para chegar na sua conta depois de aprovado é de até 15 minutos. E isso pode ser ainda mais rápido, caso você esteja com a sua conta em dia em relação aos seus documentos e boas práticas.



No entanto, caso você tenha algum documento que necessita ser atualizado na plataforma, fique atento às comunicações via e-mail. Outra maneira de averiguar se o seu Pix demora para cair é com a equipe de atendimento ao cliente da operadora.



Outra questão importante que envolve tempo de espera é quando você acaba pagando duas vezes o depósito com o mesmo código. Nesses casos, o tempo de espera para o estorno do seu dinheiro é de até 2 dias úteis.



O mesmo acontece se o dinheiro for enviado de uma conta empresarial ou de terceiros para a sua conta. Quem avisa amigo é, por isso fique atento a esses detalhes para não dizer que ninguém falou nada para você.



Qual o valor mínimo para depositar na Sportingbet?



O valor mínimo para depositar no Pix na Sportingbet é de R$ 5. Antes da regulamentação, por transferência bancária, o valor mínimo já era de R$ 20. Além disso, o limite máximo para as transferências bancárias era de R$ 45.000. Essa informação pode ser encontrada na parte de FAQ, porém está desatualizada. valor máximo para depositar no Pix é de R$ 100.000.000.







Como sacar na Sportingbet via Pix?



É momento de aprender coisa boa: como sacar na Sportingbet através do Pix. Lembre-se de que o número máximo de solicitações de saque é de 7 no período de 24 horas. Confira como sacar:



Entre no site da Sportingbet;

Acesse sua conta pessoal;

Clique em “Caixa”;

Selecione a opção “Retirada”;

Indique o valor desejado para o saque, o método pelo Pix e siga as instruções da plataforma.

Quanto tempo demora para cair o saque Pix Sportingbet?



A boa notícia para quem usa Pix como método de pagamento é que a Sportingbet paga na hora. Ou seja, normalmente o pagamento é instantâneo porque é a característica do método escolhido. O que pode demorar um pouco é a aprovação da sua solicitação, porém o pagamento depois de aprovado não leva mais de 2 dias.



Qual o valor mínimo para sacar na Sportingbet?



O saque mínimo na Sportingbet com o Pix é de R$ 10 por solicitação de pagamento. O número de vezes máximo para isso é 7, em um mesmo dia. Sendo assim, podemos dizer que o valor mínimo total em 1 dia é de R$ 70.

Dicas na hora de depositar e sacar com Pix na Sportingbet



Confira o seu saldo real na conta;



Utilize o código QR em até 3 horas;



A conta bancária para efetuar as transações deve ser a mesma do usuário da conta na Sportingbet;



Use a ferramenta de limite de depósito caso necessário.



Como resolver problemas sobre depósito e saques com Pix Sportingbet



Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente estava imaginando. Isso pode acontecer tanto para confirmar uma aposta, como para depositar ou sacar com Pix na Sportingbet. No entanto, o mais importante quando isso acontece é saber o que fazer. Por isso, veja onde encontrar ajuda caso seja necessário.



Como entrar em contato com o suporte - atendimento via Chat



Para entrar em contato com o atendimento ao cliente via chat, basta clicar no ícone correspondente no menu principal. O que vale a pena ressaltar é que o suporte está disponível todos os dias, 24 horas. Pintou a dúvida é só falar com eles. Usar o chatbot antes às vezes pode ajudar você a resolver sozinho o problema.



Outras alternativas para reclamar do site



Caso você queira prestar uma queixa ou avaliar a casa, pode entrar nas plataformas da AskGlambers ou Reclame Aqui e registrar seu comentário. Ainda não há reclamações sobre qualquer erro com depósitos ou saques na AskGlambers. Já no Reclame Aqui a empresa é avaliada como “Boa” com nota geral de 7.6, respondendo 100% das solicitações recebidas.



Avaliação de jogadores sobre saques e depósitos com Pix Sportingbet:



Outros métodos de pagamento aceitos na Sportingbet



As transferências bancárias eram aceitas pela Sportingbet antes da regulamentação do Governo Federal. Depois disso, o único método de pagamento disponível no momento é o Pix. Por isso, o cliente deve conhecer os passos básicos do Pix para saber como sacar dinheiro do Sportingbet.







Recomendo apostar com Pix Sportingbet?



Sim, a minha recomendação se dá por alguns motivos. O primeiro deles é que a Sportingbet é uma casa de apostas esportivas online regulada e com credibilidade. Depois, é preciso dizer que o Pix é a única maneira de depositar e, portanto, jogar na operadora. Além disso, esse é o método mais rápido do mercado atualmente.



Dúvidas frequentes sobre a Sportingbet apostas esportivas



Depois disso tudo, ainda ficou com dúvida? Não tem problema, veja as principais dúvidas sobre a Sportingbet.



A Sportingbet cobra taxas de saque e depósito?



A Sportingbet não cobra nada. Isso é assim porque o método disponível no momento é o Pix que não possui taxas de nenhuma espécie.



Quais as moedas disponíveis para apostar na Sportingbet?



Para os jogadores brasileiros, nada melhor do que o Real. Com isso, mandar um Pix sem precisar pensar em conversão é mais fácil.



É seguro apostar com Pix na Sportingbet?



Sim, porque a Sportingbet é confiável. Além do mais, o Pix é a maneira mais rápida e segura de fazer essas transações bancárias.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

