Prize Matcher Grátis na bet365: Guia Completo para Jogar

Descubra tudo sobre o jogo grátis bet365! Conheça o Prize Matcher, a promoção diária que oferece prêmios como giros e apostas grátis para usuários cadastrados

Os jogos de cassino online e as apostas esportivas se tornam cada vez mais populares no Brasil, e é por isso mesmo que as casas de apostas estão inovando continuamente para atrair e entreter os seus usuários, como o jogo grátis da bet365: Prize Matcher.



Isso mostra que além da sua ótima cobertura de apostas esportivas, a bet365 traz outras opções de entretenimento grátis, que garantem diversão e trazem a chance do apostador ganhar recompensas diárias. Você já conhece o Prize Matcher? Aqui neste guia vamos falar tudo como jogar de graça na bet365!







O que é o Prize Matcher da bet365?



O Prize Matcher é um jogo grátis da bet365 com combinações que dão prêmios e que está disponível somente para clientes cadastrados e que tenham realizado atividades anteriores na plataforma.



Isso significa que, em geral, você precisa já ter feito algum depósito na plataforma para ter direito a concorrer aos prêmios do jogo, mas pode haver exceções.



O principal objetivo do jogo grátis da bet365 Prize Matcher é encontrar símbolos iguais para desbloquear os diferentes prêmios disponíveis, como os créditos de apostas, os giros grátis ou as fichas douradas.







Como funciona o Prize Matcher na bet365?



O funcionamento do Prize Matcher é bastante simples, basta que você crie a sua conta para jogar de graça na bet365, faça um depósito inicial e tenha direito a jogar todos os dias. Diariamente, você tem direito a três jogadas.



Para jogar grátis na bet365, basta clicar sobre um dos quadrados da grade e assim revelar um dos 5 símbolos coloridos ou nenhum símbolo. O jogador ganha sempre que conseguir uma combinação de símbolos referentes a um determinado prêmio.



Os símbolos disponíveis e a quantidade que você precisa encontrar para ganhar os prêmios são os seguintes:



3 símbolos de cereja dão direito a 5 giros grátis;



3 símbolos de uva dão direito a 10 giros grátis:



5 símbolos de círculo amarelo dão direito a 5 fichas douradas;



6 símbolos do naipe espadas dão direito a 50 giros grátis;



7 símbolos de bola de futebol dão direito a créditos de aposta.

Como acessar o Prize Matcher?



E como acessar o Prize Matcher e jogar grátis na bet365? Na verdade, é muito simples, seguir esses passos:



Faça seu registro: crie uma conta na bet365;

Acesse sua conta: o próximo passo é fazer login na sua conta do operador;

Realize um depósito: apenas clientes que fizeram, no mínimo, um depósito podem acessar o jogo;

Abra o site ou app da bet365: cumpridas as regras acima, a partir das 17 horas o jogo estará disponível todos os dias e você pode tentar a sorte;

Aproveite os prêmios: caso você consiga alguma combinação vencedora, terá seus prêmios adicionados à conta e poderá usá-los na plataforma.



Como funcionam os prêmios da Prize Matcher bet365?



Você pode ganhar três tipos de prêmios com o Prize Matcher, o jogo grátis da bet365: giros grátis, rodadas grátis e créditos de apostas.



Os prêmios de giros grátis (5, 10 ou 50) e as 5 fichas douradas só podem ser usadas nos jogos de cassino específicos dentro dos termos e condições. No caso dos giros extras, você pode usá-los somente em slots, as fichas apenas em blackjack ou roleta europeia.



Já os créditos de apostas podem ser utilizados em apostas de qualquer esporte no momento de montar o seu bilhete.



Assim, caso você ganhe R$ 10 de créditos de apostas, poderá usá-lo em uma aposta com uma seleção de futebol e outra de um evento de basquete.



E ainda é possível realizar uma aposta usando os créditos de apostas como uma parte do valor total e o restante com o seu saldo em dinheiro real.







Quem pode jogar o Prize Matcher?



O Prize Matcher está disponível para todos aqueles jogadores que cumprirem com as condições do bônus e assim eles poderão jogar de graça na bet365. Os critérios básicos para participar são:



Ter uma conta ativa e verificada na bet365;



Residir em uma região elegível para o jogo, como o Brasil;



Ter realizado depósito anteriormente na bet365.



Vale ressaltar que você precisa fazer login diariamente para poder utilizar as revelações das três casas da grade. As três revelações não utilizadas não serão acumuladas para o dia seguinte.



É importante deixar claro também que o jogo é totalmente gratuito e sem riscos, ou seja, você não precisa usar o saldo disponível na sua conta para abrir os três quadrados e revelar os símbolos.



Tipos de prêmios no Prize Matcher



Esses são os prêmios oferecidos ao jogar de graça na bet365 no Prize Matcher:



Giros grátis (free spins): você pode ganhar 5, 10 ou 50 free spins;



você pode ganhar 5, 10 ou 50 free spins; Fichas douradas: você pode receber 5 fichas para jogos de mesa;



você pode receber 5 fichas para jogos de mesa; Créditos de apostas: disponíveis para qualquer tipo de aposta.



Giros grátis ou free spins



Os giros grátis ganhos no Prize Matcher podem ser resgatados acessando a seção de cassino no site ou app, e clicando em “Aceitar” na mensagem pop-up, ou ainda na seção “Minhas ofertas”.



Eles têm valor de R$ 0,50 cada e poderão ser usados nos slots Book of Horus, Curse of the Bayou ou Sizzling 7s Fortune. Os free spins devem ser utilizados dentro de 7 dias, e não há requisito de apostas para os ganhos que você tiver no jogo de cassino grátis diariamente na bet365, que podem ser sacados imediatamente.







Fichas douradas



As fichas douradas que você ganhar no Prize Matcher, jogo grátis da bet365, também podem ser resgatados direto na seção de cassino do app ou do site, basta clicar em “Aceitar” na mensagem pop-up ou na seção “Minhas ofertas”.



Eles têm valor de R$ 5 cada um e só podem ser usados nos jogos blackjack e roleta europeia. Essas fichas têm validade de 7 dias e não existe requisito de apostas para os potenciais ganhos com elas.



Créditos de apostas



Os créditos de apostas são os prêmios do Prize Matcher direcionados para as apostas esportivas. É possível reivindicá-los tanto na seção de esportes na área “Minhas ofertas” quanto no próprio bilhete antes de finalizar o seu palpite.



Você pode usar também os créditos de apostas para uma parte do valor total da aposta e o saldo real para a outra metade. Os créditos são válidos para apostas em quaisquer esportes.



O valor do crédito de aposta não é adicionado ao seu saldo no caso de ganhar uma aposta, apenas o valor do lucro. Não há requisitos de apostas para sacar os ganhos com os bônus de créditos.







Dicas para aproveitar o Prize Matcher



Aqui estão algumas dicas para você aproveitar mais o Prize Matcher, a mais recente novidade grátis da bet365:



Faça login diário: as revelações não usadas em um dia não serão acumuladas para o dia anterior, então faça login todos os dias para não perder os horários gratuitos;



as revelações não usadas em um dia não serão acumuladas para o dia anterior, então faça login todos os dias para não perder os horários gratuitos; Use os prêmios de cassino em jogos com baixa volatilidade: aproveite os jogos de blackjack e roleta europeia com baixa volatilidade, que permitem ganhos constantes, para prolongar a sua diversão;



aproveite os jogos de blackjack e roleta europeia com baixa volatilidade, que permitem ganhos constantes, para prolongar a sua diversão; Utilize os créditos de apostas com consciência: use de maneira estratégica os créditos para apostar nos eventos que você domina e com mais chances de acertar;



use de maneira estratégica os créditos para apostar nos eventos que você domina e com mais chances de acertar; Tenha uma boa gestão de saldo: faça um bom gerenciamento do seu saldo, mas tenha atenção aos termos de uso dos bônus para não ultrapassar o prazo de validade e perder a chance de utilizá-los.







Vantagens de jogar o Prize Matcher da bet365



Será que vale a pena jogar o Prize Matcher, o jogo grátis da bet365? A resposta é sim, já que esse jogo traz muitas vantagens ao apostador. Acompanhe abaixo as principais:



Não é necessário gastar dinheiro para participar: o jogo é totalmente gratuito e não impacta no seu saldo real;



o jogo é totalmente gratuito e não impacta no seu saldo real; Possibilidade de ganhar prêmios reais diariamente: ao encontrar as combinações necessárias para ganhar, você vai receber os prêmios e eles estarão disponíveis para você usá-lo quando quiser;



ao encontrar as combinações necessárias para ganhar, você vai receber os prêmios e eles estarão disponíveis para você usá-lo quando quiser; Integração com outras promoções da bet365: o Prize Matcher da bet365 não limita os jogadores, podendo ser integrados com outras promoções da casa;



o Prize Matcher da bet365 não limita os jogadores, podendo ser integrados com outras promoções da casa; Interface simples e acessível a todos os perfis de usuários: o jogo Prize Matcher é muito fácil de acessar e jogar, seja você um apostador experiente ou iniciante;



o jogo Prize Matcher é muito fácil de acessar e jogar, seja você um apostador experiente ou iniciante; Ideal para novos usuários que querem conhecer as apostas em cassino sem riscos: você pode fazer um depósito e aproveitar os prêmios antes de usar seu saldo, para conhecer melhor o ambiente dos cassinos com segurança.







Como cadastrar-se na bet365 para jogar o Prize Matcher



O cadastro na bet365 é bem simples e leva menos do que três minutos. Veja abaixo o passo a passo completo;



Acesse a bet365: escolha o site ou o aplicativo móvel para se cadastrar;

Clique em “Registre-se”: na página inicial, toque no botão “Registre-se” para começar;

Preencha os dados pessoais e de login: comece inserindo seus dados como nome completo, CPF, data de nascimento e celular, além dos dados de login;

Verifique a sua conta: faça a verificação da sua conta enviando documento com foto e com a biometria facial;

Faça um depósito e acesse a área de promoções: por fim, faça seu 1º depósito e depois acesse a área das promoções para localizar o Prize Matcher.

Após concluir todos esses passos, você estará pronto para aproveitar o Jogo de cassino grátis diariamente na bet365.



Termos e condições gerais dos Bônus



Aqui estão os termos e condições gerais mais importantes dos bônus do Prize Matcher, novidade grátis da bet365:



A promoção está disponível apenas para aqueles com conta ativa e verificada na bet365, e que tenham realizado depósitos anteriormente;



O bônus funciona através de períodos semanais e a promoção é liberada todo dia às 17 horas;



O jogador pode revelar até três casas, por dia, na sua grade de jogo ao clicá-las;



As revelações não usadas em um dia não são transferidas para o dia seguinte;



Os prêmios ganhos são creditados automaticamente;



Os créditos de apostas, giros grátis e fichas douradas expiram em 7 dias após serem adicionados em sua conta;



Os giros grátis só podem ser usados nos jogos Sizzling 7s Fortune, Book of Horus ou Curse of the Bayou;



As fichas douradas podem ser usadas em blackjack e na roleta europeia.



Conclusão: Vale a pena jogar o Prize Matcher da bet365?



Sim, com certeza vale a pena aproveitar o Prize Matcher, o jogo grátis da bet365, já que ele é vantajoso, como ser totalmente gratuito, é divertido e ainda pode render recompensas reais.



E a bet365 é uma das plataformas de melhor reputação no mercado, o que garante a segurança e a confiabilidade para os jogadores, que têm a certeza de que vão receber os prêmios. Experimente o Prize Matcher e aproveite as oportunidades diárias sem custos!



Perguntas frequentes



Preciso depositar para jogar o Prize Matcher?



Um dos requisitos é que você já tenha feito pelo menos um depósito na bet365 para ter acesso ao jogo e concorrer aos prêmios.



O que posso ganhar com o Prize Matcher da Bet365?



Você pode ganhar os seguintes prêmios no jogo grátis da bet365: giros grátis, fichas douradas e créditos de apostas, conforme a combinação que encontrar na grade do jogo.



O Prize Matcher funciona no celular?



Sim, você pode baixar o aplicativo da bet365 em seu celular e aproveitar o Prize Matcher de qualquer lugar com acesso à internet para concorrer aos prêmios.



Como ativar o Prize Matcher na minha conta?



Você precisa ter uma conta verificada e já ter realizado um depósito, no mínimo, para ter acesso ao jogo. Ele estará ativo após isso, todos os dias às 17 horas para você de divertir.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



