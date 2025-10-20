Mãos de Poker: Ranking Completo e Onde Jogar Hoje (2025)

Ranking das melhores mãos de Poker, lista dos top cassinos com variantes de pôquer online e ao vivo e dicas para entender qual mão vence na rodada

Um dos pontos mais importantes para desenvolver uma estratégia eficiente ao jogar pôquer online é conhecer as mãos de Poker.



Neste guia completo, você fica por dentro do ranking de mãos Poker e ainda descobre quais são os melhores cassinos brasileiros licenciados com o jogo em 2025. Esperando o que para começar? Vamos lá!

Top 10 cassinos para jogar com estratégias de mãos de Poker em 2025



O primeiro passo para colocar as suas estratégias de mãos de pôquer à prova é escolher um cassino de qualidade que ofereça boas variantes do jogo.



O que são as mãos do Poker?



Conhecer as mãos de Poker é essencial, principalmente para quem joga Texas Hold’em. Na prática, as mãos de Poker são conjuntos de 5 cartas que determinam quem será o vencedor da rodada em jogos online e ao vivo.



As mãos do pôquer são formadas usando cartas pessoais e cartas comunitárias. O ranking de mãos Poker determina qual combinação vence o jogo. No Texas Hold’em, depois que os jogadores recebem duas cartas no pré-flop, há três etapas que você precisa conhecer:

Flop: o flop é a primeira rodada de apostas, onde as primeiras três cartas são reveladas na mesa e os jogadores decidem seus palpites.



Turn: a quarta carta comunitária virada é conhecida como turn. A carta no topo do baralho é descartada e a segunda carta é distribuída com a face para cima.



River: no river, os jogadores podem fazer suas apostas finais. A quinta e última carta comunitária é distribuída nesta etapa, geralmente virada para cima.

Nos próximos tópicos, fique por dentro de quais são as melhores mãos do Poker pré-flop e a ordem das mãos do Poker nas principais variantes.



Tabela Oficial das Mãos do Poker - Atualizado



Ao jogar em novos cassinos online, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que as mãos de pôquer tem uma hierarquia e algumas valem mais do que outras. Confira na tabela de mãos Poker abaixo a hierarquia das mãos de pôquer, da mais forte à mais fraca.



Mãos de pôquer Descrição Royal Flush Sequência do dez ao ás do mesmo naipe Straight Flush Sequência do mesmo naipe em qualquer ordem Quadra Quatro cartas iguais Full House Uma trinca e um par Flush Cinco cartas do mesmo naipe Straight Cinco cartas seguidas com diferentes naipes Trinca Três cartas iguais e duas aleatórias Dois pares Dois pares iguais e uma carta aleatória Par Duas cartas iguais e três cartas aleatórias Carta Alta A carta mais alta em relação a do adversário

Qual baralho é usado para jogar mãos do Poker?



O pôquer é jogado com um baralho tradicional de 52 cartas que não inclui curingas. Todas as mãos de pôquer são formadas com essas mesmas cartas do baralho clássico, como vimos no ranking de mãos Poker do tópico anterior.



Mãos do Poker por ordem – da mais forte à mais fraca



Ainda na dúvida sobre quais são as melhores mãos de Poker e como elas funcionam em plataformas legalizadas do Brasil? Não se preocupe! Confira a seguir o ranking completo das mãos de pôquer da mais forte à mais fraca e confira os detalhes de cada uma.

1. Royal Flush



O Royal Flush é a melhor mão de pôquer. Ele é composto por um Dez, Valete, Dama, Rei e Ás. Todas as cartas precisam ser do mesmo naipe para que um Royal Flush aconteça. Se mais de um jogador tiver essa mão, eles dividem o pote total.



2. Straight Flush



O Straight Flush é a segunda melhor mão de Poker. Para obter um Straight Flush, você precisa de cinco cartas consecutivas do mesmo naipe. Um bom exemplo de Straight Flush seria um 5, 6, 7, 8 e 9 de espadas.



3. Quadra



A quadra acontece quando você consegue quatro cartas do mesmo valor e uma carta de qualquer tipo, conhecida como kicker. Em jogos onde dois jogadores conseguem quadras, vence a mão que tiver o melhor kicker.



4. Full House



O Full House é composto por três cartas do mesmo valor e duas cartas diferentes que também tenham o mesmo valor. Um exemplo disso seria 3 cartas de 2 e duas cartas de 10. Se mais de um jogador tiver um Full House, vence quem tiver as 3 cartas mais valiosas.



5. Flush



Um flush é composto por cinco cartas do mesmo naipe, independentemente do valor das cartas. Se você conseguir um Q, 8, 6, 4 e 5 de ouro, por exemplo, isso valeria como um Flush. O valor das cartas pode ser utilizado como critério de desempate.



6. Sequência



Uma sequência é composta por cinco cartas com valor consecutivo, independentemente do naipe. Com um 2 de ouro, um 3 de espadas, um 4 de copas e um 5 e um 6 de ouro, por exemplo, você teria uma sequência.



7. Trinca



A trinca não é uma das mãos mais fortes de pôquer, mas ainda pode levar à vitória. Ela é composta por três cartas do mesmo valor e duas outras cartas não relacionadas. Se dois jogadores tiverem uma trinca, a maior carta kicker serve como desempate.



8. Dois Pares



Como o nome já sugere, uma mão de dois pares é composta por duas cartas do mesmo valor + duas cartas do mesmo valor e uma carta aleatória que é conhecida como kicker. O maior par vence se um desempate for necessário.



9. Um Par



O par de pôquer é composto por duas cartas do mesmo valor, independentemente do naipe, além de 3 outras cartas não relacionadas. Ele só vence uma carta alta.



10.Carta Alta



A carta alta é a pior mão de Poker porque não envolve uma combinação. Para vencer com uma carta alta, geralmente é necessário blefar.







Como jogar com as melhores mãos do Poker pré-flop



Ao jogar os melhores slots do Brasil ou até mesmo os melhores slots com jackpot, entender as regras é a chave para o sucesso. Com o pôquer não é diferente. Por isso, antes de tudo, o que é pré-flop? O pré-flop é a fase inicial de uma rodada de pôquer. Ela acontece antes que as cartas comunitárias sejam reveladas.



As melhores mãos de Poker no pré-flop são: AA (par de ases), KK (par de reis) e AKs (Ás e Rei do mesmo naipe). Elas são consideradas opções premium porque oferecem chances melhores de vitória. Com essas cartas, é possível até obter um Royal Flush. Por isso, geralmente quem consegue essas cartas no pré-flop segue uma estratégia agressiva.



Tabela de probabilidades das mãos do Poker



Escolher jogos com RTP alto é importante para conseguir bons resultados, mas também é importante entender quais as chances de obter cada mão de pôquer. Confira a tabela de probabilidades para as principais mãos de Poker:



Tipo de mão Probabilidade estimada Royal Flush 0.000154% Straight Flush 0.00139% Quadra 0.0240% Full House 0.1441% Flush 0.1965% Sequência 0.3925% Trinca 2.1128% Dois pares 4.7539% Um Par 42.2569% Carta Alta 50.1177%

Como Saber Quais Mãos Ganham no Poker?



Entenda quais mãos de pôquer vencem em um embate direto entre diferentes tipos de mãos.



Royal Flush vs. Straight Flush



O Royal Flush é a melhor mão de pôquer e vence de qualquer mão no jogo, incluindo um Straight Flush, que é a segunda melhor mão de pôquer.



Full House ou Flush – Qual vence?



O Full House vale mais do que um Flush. Portanto, se você tiver três cartas do mesmo valor e outras duas cartas do mesmo valor, isso vale mais do que 5 cartas do mesmo naipe.



Quadra vs. Quadra – Como desempatar?



Se dois jogadores na mesa tiverem uma quadra com quatro cartas do mesmo valor, a maior quadra vence. Se o valor da quadra for o mesmo, a carta extra define o vencedor.



Empate em Sequência – O que define o vencedor?



Se dois jogadores tiverem uma sequência de cinco cartas com valor consecutivo, a sequência mais alta vence a rodada.



Existe Naipe mais forte nas mãos do Poker?



Não existe um naipe mais forte nas mãos de pôquer. Os critérios de desempate variam em cada mesa, mas o naipe nunca é usado como forma de desempatar.







Valor Absoluto vs. Valor Relativo das Mãos do Poker



No pôquer, existem duas formas de avaliar o valor de uma mão. Existe o valor absoluto, que é medido pelo ranking de mãos e existe o valor relativo, que é medido de acordo com as mãos dos adversários e com a estratégia usada para vencer.



Nem sempre ter a mão mais forte do pôquer vai garantir uma vitória. O valor absoluto define o potencial inicial da sua mão, mas o valor relativo decide se ela realmente é vencedora na partida. Mesmo se você começar com um par de ases, por exemplo, ainda é possível não vencer depois do flop, turn e river.







Mãos do Poker – Classificação da Melhor à Pior



As mãos de Poker são um dos elementos mais importantes de uma partida de pôquer. Normalmente, a classificação das mãos de Poker é a mesma em qualquer variante, mas as regras específicas podem mudar em versões como Texas Hold’em ou Omaha.



Lembrando que a classificação da mão mais forte para a mais fraca é a seguinte:



Royal Flush

Straight Flush

Quadra (Four of a Kind)

Full House

Flush

Sequência (Straight)

Trinca (Three of a Kind)

Dois Pares (Two Pair)

Um Par (One Pair)

Carta Alta (High Card)



Agora que você já está por dentro de como funcionam as mãos de pôquer, é só escolher um dos cassinos online no ranking para começar a jogar pôquer online e pôquer ao vivo com dealers reais nas melhores plataformas licenciadas do Brasil.







FAQ – Tudo Sobre Mãos do Poker no Brasil



Quais são as mãos do Poker mais fortes?



As mãos mais fortes do Poker são o Royal Flush e o Straight Flush. As próximas mãos mais fortes na sequência são Quadra e Full House.



Existe uma ordem oficial das mãos do Poker?



Sim, existe um ranking de mãos Poker. A ordem oficial da mão mais forte para a mão mais fraca segue a seguinte lógica: royal flush, straight flush, quadra, full house, flush, sequência, trinca, dois pares, um par e carta alta.



Quais são as melhores mãos do Poker para iniciantes?



Mesmo para quem ainda é iniciante, as melhores mãos do pôquer são o Royal Flush e o Straight Flush. No entanto, a probabilidade de obter essas mãos é menor.



O que são mãos do Poker pré-flop?



O pré-flop é o momento inicial de uma partida de pôquer e acontece antes que as cartas comunitárias sejam reveladas. A melhor mão de pré-flop é um par de ases.



Como funcionam as mãos do Poker Texas Hold’em?



As mãos de Poker do Texas Hold’em funcionam de forma similar às de outras variantes. Ao todo, há 10 mãos vencedoras possíveis, incluindo royal flush, straight flush, quadra, full house, flush, sequência, trinca, dois pares, um par e carta alta.



Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware e o Instituo Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

