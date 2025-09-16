Top Plataformas de Cassino Ao Vivo Para Experimentar em 2025

Ranking dos melhores sites de cassino ao vivo, recomendações de jogos nesta categoria, dicas de experts para te ajudar a ter a melhor experiência e mais.

Os cassinos ao vivo oferecem uma experiência elegante e interativa, com dealers reais conduzindo as rodadas em tempo real e a possibilidade de conversar com outros jogadores. Essa modalidade garante imersão e a sensação de estar em um cassino físico sem sair de casa.



Entre as opções confiáveis, a BetMGM se destaca como uma das melhores plataformas para jogar cassino ao vivo no Brasil, com mesas variadas e promoções atrativas. Outros sites renomados também oferecem partidas seguras e de alta qualidade para quem busca diversão com emoção.



Top 10 cassinos com jogos ao vivo - Atualizado 2025







Detalhes sobre as plataformas de cassinos para jogar ao vivo



BetMGM - Dezenas de mesas exclusivas para você testar hoje

Brazino777 - Até 12% de cashback no cassino ao vivo

Superbet - Acesse mais de 300 mesas ao vivo no app Superbet

Sportingbet - Top cassino online com bingo ao vivo

Estrela Bet - Vasta seleção de mesas brasileiras com limites acessíveis

Onabet - As melhores mesas VIP de blackjack e roleta

Hiperbet - Mais de 600 mesas de pôquer, roleta e jogos televisivos

Esportivabet - mesas asiáticas e game shows de qualidade

bet365 - Cassino com Roleta Brasileira ao vivo e outros jogos renomados

Novibet - Ofertas diárias nos melhores jogos de cassino ao vivo

Veja abaixo mais detalhes sobre cada um dos cassinos, os melhores jogos ao vivo, bônus e outras ofertas. Confira:



1. BetMGM - Mesas exclusivas de cassino ao vivo



A BetMGM é referência quando o assunto é live casino porque oferece mais de 400 mesas em tempo real, incluindo mesas exclusivas como BetMGM Roleta Brasileira, lançamentos populares de provedores como Evolution Gaming e mesas VIP para jogadores de alto nível.



>> Jogar cassino ao vivo BetMGM



Pontos positivos



Tem salas de bingo ao vivo;



Super Jackpot Diário no BetMGM do Milhão;



Mesas com limites a partir de R$ 0,05.



Ponto negativo



Não tem seção exclusiva de pôquer.







2. Brazino777 - Cassino ao vivo com cashback



A Brazino777 é uma ótima alternativa para fãs de cassino ao vivo porque oferece mais de 300 live games com cashback semanal de até 12% nas perdas. A seleção de jogos ao vivo em português da Brazino777 é enorme e inclui títulos como Roleta Relâmpago.



>> Jogar cassino ao vivo Brazino



Pontos positivos



Saque em menos de 5 minutos;



Ampla oferta de roleta brasileira;



Atendimento humanizado 24h por dia.



Ponto negativo



Não aceita depósito mínimo de R$ 1.







3. Superbet - Melhor app de cassino ao vivo do mercado



Quer apostar em tempo real pelo celular? No app Superbet para Android, você encontra mais de 350 mesas de roleta, bacará, blackjack e game shows. O app também tem um chat social onde você pode compartilhar experiências com outros apostadores.



>> Jogar cassino ao vivo Superbet



Pontos positivos



Depósito mínimo de R$ 1;



Prêmios diários na Roleta SuperSpin;



Interface amigável para iniciantes.



Ponto negativo



Não oferece bingo ao vivo.







4. Sportingbet - Salas de bingo ao vivo e mesas exclusivas



A Sportingbet é uma das poucas plataformas de cassino ao vivo com uma seleção extensa de salas de bingo em tempo real. Além de oferecer versões de bingo com 90, 80, 75 e até 30 bolas, a Sportingbet tem mais de 30 mesas exclusivas e mais de 20 mesas brasileiras.



>> Jogar cassino ao vivo Sportingbet



Pontos positivos



Vasta oferta de mesas brasileiras;



Variantes exclusivas de blackjack e roleta;



App Android de qualidade.



Ponto negativo



Não tem suporte no WhatsApp.







5. Estrela Bet - Mais de 30 mesas brasileiras acessíveis



A Estrela Bet tem depósito mínimo de apenas R$ 1 e oferece dezenas de mesas brasileiras com limites a partir de R$ 0,10 – como Mega Roleta Brasileira e Blackjack Ilimitado Ao Vivo. E o melhor: você pode acessar todo o catálogo sem complicações no Estrela Bet app Android.



>> Jogar cassino ao vivo Estrela Bet



Pontos positivos



Limites baixos nas mesas brasileiras;



Seleção abrangente de game shows;



Depósitos e saques acessíveis.



Ponto negativo



Sem cashback ao vivo.







6. Onabet - Mesas VIP luxuosas para fãs de bacará e roleta



Seu objetivo é ter uma experiência imersiva digna dos cassinos opulentos de Las Vegas? O catálogo da Onabet é o que você procura. Por lá, há uma seção só para mesas VIP, com dezenas de opções de blackjack e roleta. Com 1 clique, você pode favoritar os top jogos.



>> Jogar cassino ao vivo Onabet



Pontos positivos



Mais de 200 mesas ao vivo;



Diversas variantes de blackjack;



Atendimento rápido no chat.



Ponto negativo



Não tem programa de fidelidade.







7. Hiperbet - Mais de 600 mesas ao vivo com gráficos imersivos



Para jogadores que priorizam variedade, o catálogo da Hiperbet é um prato cheio. Jogadores cadastrados podem experimentar centenas de variantes de roleta, pôquer, bacará, blackjack e lançamentos populares. Tudo isso com depósitos a partir de R$ 1 e fácil usabilidade em qualquer dispositivo.



>> Jogar cassino ao vivo Hiperbet



Pontos positivos



Fácil navegação em qualquer dispositivo;



Depósito mínimo de R$ 1;



Mesas em português.



Ponto negativo



Não tem salas ao vivo de bingo.







8. Esportivabet - Cassino n° 1 para mesas asiáticas e game shows



A Esportivabet é uma plataforma de cassino ao vivo licenciada com mais de 350 mesas em tempo real, aplicativo para Android e vantagens como missões e torneios premiados. Na seção ao vivo, há mesas asiáticas como Bac Bo e game shows famosos como Crazy Time.



>> Jogar cassino ao vivo Esportivabet



Pontos positivos



App completo para Android;



Missões e torneios exclusivos;



Atendimento ágil e humano no chat.



Ponto negativo



Suporte por e-mail pode demorar.







9. bet365 - A melhor plataforma com Roleta Brasileira



A bet365 é a melhor escolha para fãs de Roleta Brasileira ao vivo porque oferece uma versão exclusiva do jogo. Na bet365, os jogadores também podem usufruir de variantes exclusivas de blackjack. E o melhor: a maioria dos jogos ao vivo tem RTP superior a 97%.



>> Jogar cassino ao vivo bet365



Pontos positivos



Programa de fidelidade;



Pagamento na hora no Pix;



Mostra RTP e limites na página inicial.



Ponto negativo



Poucas versões de jogos de dados.







10. Novibet - Melhores ofertas de cassino ao vivo em 2025



Se você está procurando oportunidades de jogar no cassino ao vivo com bônus, a Novibet é a escolha perfeita! Por lá, você tem a chance de reivindicar fichas douradas na Roleta Brasileira, recompensas de fidelidade e presentes na Roleta de Prêmios grátis!



>> Jogar cassino ao vivo Novibet



Pontos positivos



Mais de 50 mesas brasileiras;



Botão de informações com RTP de cada mesa;



Seção completa de bingo ao vivo.



Ponto negativo



Não tem mesas originais.







Como Escolher o Melhor Site para Jogar Cassino ao Vivo?



Para escolher os melhores sites de cassino ao vivo, o segredo é observar questões como variedade de jogos, confiabilidade e licenciamento, qualidade do suporte, disponibilidade de pagamentos acessíveis com Pix e catálogo promocional.

Dica rápida: Prefira sites licenciados e com boas avaliações dos jogadores.



Tipos de cassino ao vivo que você vai encontrar



O mundo dos jogos de cassino ao vivo é vasto e oferece infinitas possibilidades para quem quer jogar em tempo real. Confira a seguir os tipos mais populares de jogos ao vivo:



Roleta ao vivo



A Roleta ao Vivo é um jogo clássico onde o objetivo é apostar em qual número a roleta vai parar. A maioria das variantes tem 37 números, exceto a roleta americana, que tem 38.

Roleta Brasileira;



XXXtreme Lightning Roulette;



Immersive Roulette.



>> Jogar na roleta ao vivo na BetMGM

Blackjack ao vivo



Também conhecido como 21, o blackjack é um jogo de cartas onde o objetivo é chegar o mais próximo do número 21 com as cartas em mãos sem ultrapassar esse valor.



Blackjack Brasileira;



Lightning Blackjack;



All Bets Blackjack.



>> Jogar blackjack ao vivo na Brazino



Bacará ao vivo



O bacará ao vivo tem regras simples. Você pode apostar no jogador, no banqueiro ou em empate. Vence quem tiver a mão mais próxima do número 9 com as cartas em mãos.



First Person Baccarat;



Mega Baccarat;



Baccarat Brasileira.



>> Jogar Bacará ao vivo na Luva Bet



Game shows ao vivo



Game shows são populares no Brasil porque tem uma jogabilidade descontraída e por vezes misturam elementos de jogos ao vivo com recursos de slots, como multiplicadores:



Monopoly Live;



Crazy time;



Sweet Bonanza Candyland.



>> Jogar game show ao vivo na Estrela Bet



Melhores bônus para jogar cassino ao vivo



Se o seu objetivo é jogar com mais vantagens, os bônus da Novibet são ideais para testar jogos ao vivo e multiplicar suas chances. Confira as melhores ofertas dos cassino ao vivo de 2025:

Cassino Oferta Depósito mínimo Ganho máximo Brazino Cashback semanal R$ 10 Não especificado Superbet Cashback de domingo R$ 1 R$ 10.000 bet365 Programa de fidelidade R$ 5 Sem limite Novibet Fichas Douradas na Roleta Brasileira R$ 10 70 fichas semanais

Sportingbet Trinca na Roleta R$ 5 R$ 100.000

Jogue os melhores live games na Brazino e receba até 12% de cashback nas suas perdas semanais. O valor do cashback varia de acordo com o seu nível VIP na casa.







Receba 5% até R$ 10.000 de reembolso nas suas perdas da semana. O cashback é pago todo domingo e vale em jogos como Roleta Brasileira e Immersive Roulette.







Ao jogar os melhores jogos de cassino ao vivo na bet365, você tem a chance de receber recompensas recorrentes no clube de fidelidade.







Jogue a partir de R$ 40 na Roleta Brasileira e receba 10 fichas douradas todos os dias para curtir o jogo sem usar seu saldo real. As fichas valem por 3 dias.







Jogue 3 rodadas consecutivas na Roleta Brasil da Sportingbet e concorra a uma parte do super jackpot de até R$ 100.000!







Como jogar jogos ao vivo em cassinos online?



Tudo o que você precisa fazer para acessar os melhores jogos ao vivo em cassinos brasileiros é criar uma conta e fazer o primeiro depósito!

. Crédito: Divulgação

Jogar ao vivo na Luva Bet



Regras do cassino ao vivo



As regras dos jogos de cassino ao vivo são simples. Basta ter uma conta registrada para entrar na mesa e fazer uma aposta, respeitando os limites de cada jogo.



Tabela com detalhes do cassino ao vivo



Confira a tabela detalhada de um dos jogos ao vivo mais populares do momento: a Roleta Brasileira da Playtech.

Desenvolvedora Playtech Lançamento 2020 Aposta mínima R$ 0.50 Aposta máxima R$ 50.000 Multiplicador 35x Ganho máximo 35:1 Compatibilidade Android e iOS Modo Demo Não RTP 97.30%

Maiores ganhos no cassino ao vivo



O prêmio máximo nos jogos de cassino ao vivo vai depender do jogo que você escolher. Em game shows como Crazy Time, por exemplo, dá para conquistar até 20.000x a aposta.



Melhor horário para jogar cassino ao vivo



É possível vencer no cassino ao vivo em qualquer horário. Portanto, a escolha de quando jogar vai depender das suas preferências. Em horários de pico, as salas ficam mais cheias.



Vale a pena jogar cassino ao vivo online?



Vale a pena experimentar os melhores jogos de cassino ao vivo se você aprecia experiências imersivas e interativas com qualidade gráfica e bônus que aumentam suas chances de vitória. Escolha o jogo ideal para você e confira em primeira mão.



Dicas para aumentar suas chances no cassino ao vivo



Nenhuma estratégia consegue garantir resultados em jogos ao vivo, mas essas dicas simples te ajudam a maximizar a sua experiência:

Entenda o jogo: Leia as regras e teste antes.



Use bônus com sabedoria: Ative promoções, mas leia os T&Cs antes de jogar.



Aposte com limites: Defina um orçamento e não o ultrapasse.



Prefira jogos com RTP alto: busque jogos ao vivo com RTP acima de 96%.

Conclusão: vale a pena jogar cassino ao vivo?



Jogar no cassino ao vivo permite que você mergulhe no mundo do cassino online de outra forma, com dealers de verdade e possibilidade de interação com outros apostadores.



Existem diversas variantes de jogos como roleta ao vivo e blackjack ao vivo, então dá para adaptar os limites de mesas e estilos de jogo à sua preferência.



Cadastre-se em cassinos ao vivo regulamentados como BetMGM e Novibet para experimentar os melhores jogos em tempo real do momento com segurança.

FAQ – Perguntas frequentes sobre cassino ao vivo



Quais os melhores sites para jogar cassino ao vivo?



Sites como BetMGM, Superbet e bet365 oferecem variedade, bônus e saque rápido.



Posso jogar cassino ao vivo no celular?



Sim! Todos os sites listados funcionam perfeitamente no mobile.



Preciso baixar algum app para jogar cassino ao vivo?



Não necessariamente. Muitos funcionam direto no navegador do celular.



Tem como jogar cassino ao vivo grátis?



Alguns sites oferecem versões demo, mas isso não é tão comum em jogos ao vivo.



Os jogos de cassino ao vivo são confiáveis?



Sim, todos os sites recomendados na nossa lista são licenciados e auditados.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



