Acompanhe a lista com as 10 melhores casas de apostas que aceitam PayPal em 2024. Veja como se cadastrar e apostar sem dificuldades

Descobrir as melhores plataformas de apostas que aceitam PayPal exige um pouco de pesquisa, mas estou aqui para ajudar! No artigo de hoje, compartilho 10 sites de apostas incríveis que aceitam esse método de pagamento através do Pix.



Esses sites são as melhores opções que encontrei no mercado dentre mais de 50 opções que visitei. Para garantir a qualidade, testei cada uma delas pessoalmente. Agora vamos explorar juntos essas opções e encontrar a melhor para as suas apostas!



Top casas de apostas que aceitam Pix via PayPal



SuperBet - SuperCombinada com bônus de até 100% para múltiplas

bet365 - Melhores cotações para apostar com PayPal em futebol

Betmotion - Clube de Fidelidade para apostas esportivas

Sportingbet - Casa de apostas com saque rápido via PayPal

Rivalo - Aproveite o Combi Booster nas múltiplas

Brazino - Boa para apostar com PayPal pelo Android

Betnacional - Depósito mínimo de apenas R$ 1 com PayPal

Betboo - Acesso rápido aos combos mais apostados

Estrela Bet - Odds Boost para apostas com cotas aumentadas

Aposta Ganha - Odd Suprema em um site muito seguro



Estas não são as únicas casas de apostas que aceitam PayPal, mas são as melhores do mercado. No artigo, destaco as vantagens únicas de cada uma dessas plataformas, assim como algumas considerações sobre os possíveis pontos negativos.

Qual a melhor plataforma para apostar com Pix via PayPal?



A melhor plataforma para quem quer fazer depósitos com PayPal é a SuperBet. Gosto muito dessa plataforma pelo fato de que ela é completa, e tem tudo o que você precisa para se divertir com os seus palpites.



Nesse site encontrei apostas esportivas, promoções, um ótimo atendimento ao cliente e uma experiência de usuário excelente. Fiquei muito satisfeito, pois encontrei tudo o que precisava para me divertir. Além disso, descobri vários recursos especiais, como o aplicativo exclusivo da plataforma, que tornaram minha experiência ainda melhor!



É por isso que a minha indicação como melhor plataforma para quem vai fazer pagamentos com PayPal é a SuperBet. Tenho certeza de que você vai adorar esse site! No entanto, recomendo que dê uma olhada atenta no artigo para conhecer também outras plataformas que testei.



Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Pix PayPal no Brasil

Vou comparar agora as melhores opções de casas de apostas que aceitam PayPal disponíveis no Brasil. Vou fazer uma análise rápida de cada um desses sites, trazendo o que eles têm de melhor, e também os seus pontos negativos, para você poder conhecê-los mais a fundo.



Ressalto que essa é uma análise bem dinâmica. Para mais detalhes sobre cada uma dessas plataformas, eu recomendo que você acesse o próprio site. Assim, conseguirá testar a experiência de apostas da plataforma.



1. SuperBet - SuperCombinada com bônus de até 100% para múltiplas



Recomendo que você se cadastre na SuperBet se quiser bônus de até 100% para apostas combinadas. Foi dentro desse site que identifiquei a possibilidade de depositar rapidamente e apostar com vantagens para múltiplas.



Pontos positivos



Ampla cobertura para as principais opções de apostas esportivas do mercado;



Experiência de usuário extremamente agradável dentro da plataforma.



Ponto negativo



A plataforma não oferece um aplicativo para dispositivos iOS no momento.







2. bet365 - Melhores cotações para apostar com PayPal em futebol



A bet365 aceita PayPal e, pessoalmente, considero este site a melhor opção para quem deseja fazer palpites em futebol usando o PayPal. Além disso, a plataforma é extremamente segura e tem uma excelente reputação em território nacional e internacional. Saiba mais sobre a plataforma bet365 e veja como depositar e sacar no site.



Pontos positivos



O site tem cobertura para todos os campeonatos de futebol do mundo;



O site é completo e oferece uma ótima navegação.



Ponto negativo



A plataforma possui uma quantidade considerável de informações, o que pode tornar a navegação um pouco complicada, especialmente para aqueles que estão começando.







3. Betmotion - Clube de Fidelidade para apostas esportivas



A Betmotion é realmente uma plataforma que se destaca bastante. Eu pessoalmente adoro o design do site, e as promoções oferecidas pela casa de apostas que aceita PayPal são simplesmente incríveis.



Pontos positivos



O site oferece um generoso clube de fidelidade;



Navegar dentro dessa plataforma é algo extremamente intuitivo e prático.



Ponto negativo



O requerimento de apostas para as ofertas disponíveis na plataforma é elevado.







4. Sportingbet - Casa de apostas com saque rápido via PayPal



Foi dentro da Sportingbet que encontrei o site de apostas com saque mais rápido. Bastam alguns segundos para que a retirada seja processada e o saldo disponibilizado em sua conta online.



Pontos positivos



O site tem muitas opções de apostas esportivas, com odds atrativas;



Saque em apenas alguns segundos.



Ponto negativo



O atendimento não é tão ágil em comparação com outros sites de apostas.







5. Rivalo - Aproveite o Combi Booster nas múltiplas



Encontrei o essencial para apostar na Rivalo. Esse site oferece uma plataforma simples e ainda conta com aposta premium com odds acima da média. Tudo isso com regras claras e transparentes, o que ajuda ainda mais na sua experiência.



Pontos positivos



Aposta Premium com odds acima da média para apostar;



Utilizar a casa de aposta que aceita PayPal através do seu smartphone é algo extremamente confortável.



Ponto negativo



O serviço de atendimento ao cliente da plataforma poderia ser mais rápido.







6. Brazino - Boa para apostar com PayPal pelo Android



Gosto de recomendar o Brazino para quem procura casas de apostas que aceitam PayPal pelo Android. O aplicativo é fácil de ser baixado e funciona muito bem para quem quer apostar nos diferentes mercados esportivos disponíveis pré jogo ou ao vivo.



Pontos positivos



Bom aplicativo para apostar pelo celular;



Enfoque nas principais ofertas de apostas.



Ponto negativo



Sem aplicativo para download no iPhone.







7. Betnacional - Depósito mínimo de apenas R$ 1 com PayPal



A melhor casa de aposta que aceita PayPal a partir de apenas R$ 1 é a Betnacional. Foi nesse site que percebi o depósito mínimo mais acessível para que você comece a apostar nas principais modalidades esportivas.



Pontos positivos



Valor mínimo de depósito muito acessível;



Pagamentos geralmente feitos em menos de 24 horas.



Ponto negativo



Pouca variedade de métodos de pagamento.







8. Betboo - Acesso rápido aos combos mais apostados



Um dos sites de apostas que aceitam PayPal e oferece recursos adicionais ao apostador brasileiro é a Betboo. É nesse site que você encontra os combos mais apostados, por exemplo, onde aparecem as apostas mais escolhidas pelos brasileiros.



Pontos positivos



Oferta dos combos mais apostados aos apostadores.



Site com fácil navegação para apostas esportivas.



Ponto negativo



Cobertura ao vivo poderia ser maior.







9. Estrela Bet - Odds Boost para apostas com cotas aumentadas



Procurei uma casa de aposta que aceita PayPal com odds aumentadas e encontrei essa funcionalidade na Estrela Bet. E esse site não para por aí, já que ele tem jackpots esportivos e Bet Mentor, fora outros recursos que ele tem.



Pontos positivos



Odds Boost para apostas esportivas;



Bet Mentor e jackpots esportivos.



Ponto negativo



Não tem clube de fidelidade para apostas.







10. Aposta Ganha - Odd Suprema em um site muito seguro



Quem procura um site seguro para fazer apostas com PayPal encontra na Aposta Ganha a melhor opção. Posso dizer isso porque verifiquei que essa operadora tem selos de confiabilidade no rodapé da tela inicial, sem falar na Odd Surpema com cotações aumentadas.



Pontos positivos



Muitos selos de confiabilidade para a segurança do site;



Odd Suprema para alguns eventos esportivos.



Ponto negativo



Não tem atendimento pelo telefone.







3 Melhores bônus de apostas com depósitos via PayPal



Os sites de apostas que compartilho hoje são todos muito atraentes, mas cada um oferece promoções únicas. Algumas promoções se destacam mais do que outras. Abaixo, você pode conferir as melhores ofertas dos sites que aceitam PayPal.



bet365 - Pagamento antecipado para 2 gols de vantagem;

Betmotion - Clube de Fidelidade com benefícios para apostas;

Brazino - Bônus de até 125% para apostas acumuladas.



Os termos e condições para as ofertas são bem atrativos, mas é importante deixar claro que você deve lê-los com atenção. É essencial conhecer as promoções de uma plataforma antes de fazer o seu cadastro nela.



Comparando os 3 melhores bônus de apostas com Pix via PayPal

Casa de Apostas

Bônus via Pix

Min. Odds

Quero Bônus

bet365 Pagamento antecipado para 2 gols de vantagem Variável Bônus bet365 Betmotion

Clube de fidelidade Variável Bônus Betmotion Brazino

Até 125% em múltiplas

Variável Bônus Brazino

Termos e condições



Eu descobri que cada uma dessas plataformas de apostas possui regras bem específicas para os bônus que oferecem. Essas regras são essenciais para determinar se a oferta é realmente adequada para você ou não.



Minha principal dica é ficar atento a informações importantes, como os requisitos de apostas, o prazo para usar a oferta e quais jogos fazem parte do bônus. Dessa forma, você poderá planejar suas apostas de maneira mais eficaz.



Um bom planejamento financeiro ajuda bastante na hora de lidar com o requerimento dos palpites. Também sugiro que utilize boas técnicas de gerenciamento de banca para aproveitar o saldo do bônus da melhor forma.



Como apostar com Pix PayPal nas melhores casas de apostas do Brasil



Depois de testar a plataforma, fazendo algumas apostas e experimentando este método de pagamento, posso garantir que é bem fácil de usar. Para tornar tudo ainda mais simples, preparei um guia prático para você realizar seus depósitos e saques usando o PayPal.



E quanto às suas apostas, minha sugestão é que você faça uma análise cuidadosa. Ter uma previsão precisa sobre os palpites é fundamental, assim como usar estratégias eficazes a seu favor. Dê uma olhada no meu guia e esteja pronto para utilizar o PayPal nos sites.



Como depositar com Pix PayPal



Cadastre-se na plataforma: a primeira coisa a fazer é entrar no site que escolheu para fazer o seu cadastro;

Acesse a área de depósitos: após o seu registro, faça o seu login, e dentro do seu perfil acesse a área de depósitos do site de apostas que aceita PayPal escolhido;

Selecione a opção “PayPal” ou Pix: agora selecione o PayPal ou Pix como método de pagamento, verificando os valores mínimos de depósito para prosseguir;

Preencha os detalhes: é necessário preencher todo o formulário de depósito com os dados do seu PayPal ou chave Pix;

Insira o valor do depósito e confirme: defina o valor do seu pagamento conforme o seu gerenciamento de banca.



Dica do autor



Sempre que fizer um depósito na plataforma de apostas que escolheu, planeje bem. Tudo tem que estar conforme o seu planejamento financeiro, para você não ter problemas.



Apostar é realmente muito legal, mas recomendo fortemente que defina limites para utilizar. Esse é o primeiro passo para começar a apostar com mais responsabilidade. Esses limites envolvem o quanto você está disposto a gastar em seus palpites online.

Minha sugestão é que você reserve uma quantia específica apenas para esse tipo de diversão. Saiba definir quando é o momento certo de parar, mesmo se estiver ganhando. Tenha em mente que as apostas são uma forma de entretenimento, não uma aplicação financeira do seu dinheiro.

Como sacar usando Pix da PayPal



Acesse a página de saques: dentro da sua conta na plataforma, acesse o setor de retiradas para começar o processo;

Escolha o Pix PayPal para o saque: agora selecione o Pix como método de retirada para o saque que você está realizando;

Insira os dados: complete todo o formulário de saque com os dados da sua chave Pix PayPal, e escolha o valor da retirada.



Qual o valor mínimo de depósito com Pix PayPal?



O valor mínimo de depósito pode variar a depender do site de apostas. Mas, encontrei ótimas opções de plataformas para apostar a partir de R$ 1, como a SuperBet, Betmotion, Betboo, Betnacional e Aposta Ganha.



Sugiro que você escolha a plataforma que utilizará conforme as suas preferências. Verifique o valor mínimo de depósito com o Pix PayPal antes de fazer o seu cadastro, para não ter problemas.



Apostar com PayPal é seguro?



O PayPal é um dos métodos de pagamento mais seguros que estão disponíveis no mercado atualmente, além de ser muito fácil de utilizar. E o Pix é uma das formas mais seguras de transações financeiras atualmente.



Em plataformas de apostas novas, ele permite que você consiga ter acesso rápido ao seu dinheiro, tanto para depósitos quanto para retiradas, e na maioria das vezes, não são cobradas taxas relacionadas às movimentações.



PayPal Crédito: Divulgação

5 motivos para apostar online com PayPal



O PayPal é um método de pagamento extremamente prático e fácil de utilizar;



Trata-se de uma carteira virtual extremamente segura para quem quer fazer pagamentos;



Usando o Pix via PayPal você não paga taxas nas movimentações;



O Pix via PayPal é aceito em todos os principais sites de apostas do mercado;



O PayPal oferece muito mais conforto e tranquilidade para as suas movimentações em sites de apostas.



Desvantagens de escolher PayPal para apostar online



A principal desvantagem desse método de pagamento pode ser as restrições de valores e horários das transações. Sabemos que com o Pix tudo fica mais fácil e rápido, mas por questões de segurança alguns bancos e carteiras virtuais podem limitar os valores e o horário de transações.

Sugiro que acesse a sua plataforma da PayPal e confira os termos relacionados a estas restrições.



Escolha o melhor aplicativo para apostar com PayPal



Atualmente, todas as casas mencionadas têm app disponível. Entendo que escolher um bom aplicativo pode ser algo difícil, afinal requer esforço. Minha dica é listar os aplicativos que te interessam, instalá-los e experimentá-los para ver qual se adapta melhor ao seu estilo.



Estes são alguns dos que mais gostei de apostar via app:



Meios de pagamento alternativos ao PayPal



Sabemos que o PayPal é bem prático, mas há outras opções seguras também. Por isso, trouxe algumas sugestões de métodos alternativos para quem gosta de ter várias opções na hora de fazer seus depósitos.



Apostas com transferência bancária



Eu, particularmente, adoro usar o Pix como método de depósito. É super prático tanto para adicionar fundos quanto para sacar dinheiro. Por isso, eu recomendo o Pix para fazer suas apostas.



Outro método parecido com o Pix são as transferências bancárias. A diferença entre esses dois é que as transferências bancárias exigem mais dados e um maior tempo de processamento. A segurança é a mesma, mas o cuidado deve ser maior, devido ao maior número de informações que você precisa inserir.

Apostas com cartão de débito



Outra opção excelente para depósitos são os cartões de débito. Eles oferecem um jeito super prático de controlar seus gastos com apostas. No entanto, é importante lembrar que não é possível usar cartões de débito para sacar os ganhos.



Se você escolher esse método de depósito, lembre-se de que terá que selecionar outra opção para o seu saque. Dependendo do site que você escolher, terá a opção de sacar usando o PayPal.



Apostas com PicPay



Encontrei outra opção de carteira virtual interessante: o PicPay. Assim como o PayPal, é extremamente dinâmico e prático, sendo uma excelente escolha para quem pretende fazer apostas online.



Conclusão



Qualquer uma das plataformas que mencionei hoje será uma excelente escolha para suas apostas online. Eu mesmo testei e aprovei todos esses sites que aceitam PayPal como forma de pagamento. Durante minhas avaliações, descobri que cada um deles tem muitas vantagens, como você pode ver nos prós e contras que destaquei.



Indico que visite os sites de apostas pelos quais se interessou e teste pessoalmente a experiência de usuário que eles oferecem. Isso permite que você consiga conhecer um pouco mais da plataforma, verificando de perto os serviços e recursos que ela oferece para os apostadores.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Pix PayPal



Como escolher o melhor site de apostas com PayPal?



Para poder escolher o melhor site, você tem que saber o que está procurando para o seu momento de diversão. Assim, poderá avaliar as plataformas pelas quais tem interesse, conforme as suas próprias prioridades.



Qual casa de apostas paga mais rápido com PayPal?



O tempo de processamento para o pagamento com o Pix PayPal geralmente é bem similar entre as plataformas. Existem muitos sites que têm um tempo de processamento quase que instantâneo, então não existe uma plataforma mais rápida que todas as outras.



Quais casas de apostas pagam com PayPal?



Todas as casas de aposta que aceitam Pix PayPal estão nesta lista e trabalham com este método de pagamento para depósitos e retiradas. Mas existem muitos outros sites que também permitem que você o utilize, apenas se lembre de escolher uma plataforma confiável.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

