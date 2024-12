Veja como aroveitar as melhores odds e apostar com Apple Pay via Pix. Conheça os melhores sites para apostar com este método e aproveitar muito

Busquei os melhores sites que aceitam Apple Pay no Brasil e notei que nenhuma plataforma aceita esse método de pagamento. Mas uma notícia me deixou animado: o Apple está em contato com o Banco Central para liberar o Pix dentro dessa carteira eletrônica.



Foi pensando nisso que focamos a nossa análise para encontrar uma casa que aceita Apple Pay oferecendo Pix para os seus apostadores. Assim, quando as duas plataformas se conectarem, você conseguirá fazer os seus pagamentos com um dos métodos mais rápidos e menos custosos do mercado brasileiro.



Lista de sites de apostas com Pix no Apple Pay - Dezembro 2024







Top 10 casas para apostar com Apple Pay em 2024



Betnacional - Menor depósito via Pix para apostas

Sportingbet - Melhor site com combos mais apostados

SuperBet - SuperOdds para apostar com Pix da Apple Pay

Betano - App com SuperOdds para apostas ao vivo

Brazino - Melhor aplicativo para apostas com Android

Luva Bet - Apostas com Bet Checker

Betmotion - Clube de Fidelidade para apostar com Apple Pay

Mr.Jack Bet - Enfoque no básico para apostas online turbinadas

Aposta Ganha - Odd Suprema e apostas especiais

Br4Bet - SuperOdds e apostas populares



Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Apple Pay no Brasil

1. Betnacional - Menor depósito via Pix da Apple Pay para apostas



As apostas com Apple Pay depositando via Pix na Betnacional podem ser feitas a partir de apenas R$ 1. Isso me fez recomendar esse site que não tem grandes recursos, mas conta com as opções essenciais para você fazer a sua aposta esportiva. Ou seja, cash out, transmissão ao vivo e outras funcionalidades poderão ser utilizadas dentro do site.



Como solicitar um saque na Betnacional



Recomendo solicitar o saque na Betnacional seguindo estes passos:



Entre na sua conta Betnacional;

Clique no seu saldo;

Selecione o botão de saque;

Preencha os dados para sacar;

Confirme a retirada e a aguarde ser realizada.

>> Apostar agora na Betnacional



Apostar via Pix com Apple Pay na Betnacional é seguro?



Apostar na Betnacional com Pix da Apple Pay é seguro por esse site ser referência no segmento de jogo responsável. Fora que ele é uma das plataformas que pediu licença para operar no mercado brasileiro.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix;



Aceita diferentes tipos de chave Pix;



Saque a partir de R$ 20 no Pix da Apple Pay.







2. Sportingbet - melhor site com combos mais apostados



Percebi que a SportingBet é uma casa que aceita Apple Pay se utilizar o Pix e o depósito mínimo que o site aceita é de R$ 5. Particularmente, gosto muito dessa plataforma por ela ter os combos mais apostados e ser uma das casas de apostas que pagam rápido mesmo.



Como depositar na Sportingbet com Apple Pay via Pix



Minha recomendação é de que você siga estes passos para depositar com Pix da Apple Pay na Sportingbet:



Entre na sua conta SportingBet;

Acesse a área de depósitos;

Clique no Pix;

Informe o valor para depositar;

Confirme o depósito pagando pelo Pix.

>> Visitar site oficial Sportingbet



Apostar via Pix Apple Pay na Sportingbet é seguro?



É totalmente seguro depositar via Pix na Sportingbet utilizando o Apple Pay ou outro método de pagamento. Esse é um dos sites que pediu o licenciamento no Brasil e sua reputação no mercado brasileiro é ótima, o que reforça sua confiabilidade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 5 com Pix;



Saque instantâneo;



Saque a partir de R$ 10 no Pix da Apple Pay.







3. SuperBet - SuperOdds para apostar com Pix da Apple Pay



Recomendo a SuperBet para quem busca SuperOdds para apostar com Pix da Apple Pay ou de qualquer outra carteira digital. As cotas aumentadas ficam na tela inicial já para você identificá-las mais rapidamente nessa que é uma das plataformas de apostas a partir de 1 real.



Depositando na SuperBet com Pix



Estes passos permitem que você deposite com Pix da Apple Pay ou de outras provedoras:



Cadastre-se na SuperBet utilizando os links que deixei neste texto;

Selecione o botão de depósito no canto superior da tela;

Preencha quanto você quer depositar com Pix;

Gere o código QR ou o link para pagar pelo Pix.

>> Apostar agora na SuperBet



É confiável apostar na SuperBet com Pix?



É completamente confiável apostar na SuperBet com Pix. Esse foi um dos primeiros sites a serem licenciados no Brasil e tem parcerias com clubes renomados no futebol brasileiro, o que confirma sua confiabilidade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix;



Saque mínimo de R$ 20 com Pix;



Só aceita a chave Pix do CPF para saques.







4. Betano - App com SuperOdds para apostas ao vivo



A Betano é uma das casas de apostas que aceitam Apple Pay com Pix que oferecem um dos melhores serviços para apostas ao vivo mobile. Pude aproveitar as SuperOdds e apostar direto do app acompanhando as partidas.



Sacando na Betano com Pix da Apple Pay



O melhor passo a passo que recomendo para quem quer sacar com Pix em um dos melhores sites de apostas do mundo é:



Entre na sua conta da Betano;

Certifique-se de que ela está verificada;

Acesse o menu de pagamentos;

Escolha o Pix;

Informe o valor e outros dados para sacar e solicite o saque.

>> Visitar o site da Betano



A Betano é confiável para depósitos com Pix da Apple Pay?



A Betano é muito confiável para depósitos com Pix da Apple Pay ou de qualquer outro provedor de pagamentos. Isso porque esse site é um dos maiores do Brasil e tem mais de 5 premiações pela qualidade do seu serviço.



Informações importantes



Pix e transferência bancária para depósitos;



Depósitos mínimos de R$ 20 com Pix;



Saque mínimo de R$ 50 com Pix.







5. Brazino - Melhor aplicativo para apostas com Android



Incluí o Brazino na minha lista de sites que aceitam Apple Pay com Pix por esse site ter um ótimo aplicativo para Android. O app é fácil de baixar e instalar no celular e, mesmo que você utilize um iOS, pode apostar pelo site móvel de uma das melhores casas de apostas brasileiras sem limitações.



Passo a passo de depósito no Brazino com Pix



Estes são os passos que recomendo para depositar com Pix no Brazino:



Crie sua conta no Brazino pelos links que deixei aqui neste texto;

Selecione o botão de depósito para depositar no Brazino;

Escolha o Pix e faça o pagamento com esse método;

Aguarde o valor do pagamento ser liquidado em conta.

>> Visitar site ofciial Brazino



O site do Brazino é seguro para depósitos com Pix da Apple Pay



Fiz uma análise bem detalhada do site do Brazino e percebi que ele tem criptografia SSL de 128 bits para proteger os dados dos seus apostadores. Foi isso que me confirmou ser seguro se cadastrar e depositar para apostar nessa plataforma.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 30 com Pix via Apple Pay;



Tempo de pagamento médio de aproximadamente 5 minutos;



Cashback semanal e outras ofertas para brasileiros.







6. Luva Bet - Apostas com Bet Checker



Existem momentos em que você pode não conseguir apostar por ter pouco tempo e acaba salvando a aposta. É nessas horas que você pode salvar o ID da aposta e voltar nele no site do Luva Bet.



Depositando no Luva Bet com Pix do Apple Pay



O depósito no Luva Bet utilizando Apple Pay pode ser concluído com sucesso se você seguir estas etapas:



Entre no Luvabet e faça o seu cadastro;

Pressione o botão de depósito no canto superior da tela;

Informe o valor que quer depositar com Pix;

Gere o código QR e o link para fazer o pagamento;

Pague utilizando o Pix do Apple Pay.

>> Apostar agora no Luva Bet

Luva Bet é confiável para apostas com Pix?



Sim, o Luva Bet é confiável para apostas com Pix. Ele é um dos poucos sites que tem reputação ótima no Reclame Aqui. Isso confirma que ele tem total compromisso em atender os seus apostadores com a mais alta qualidade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 2 com Pix;



Saque a partir de R$ 10 com Pix;



Limite de 1 pedido de saque a cada 24 horas.







7. Betmotion - Clube de Fidelidade para apostar com Apple Pay



A casa que aceita Apple Pay com Pix e oferece clube de fidelidade com benefícios é a Betmotion. Fiz o teste e percebi que esse site permite depósitos a partir de apenas R$ 1, sendo uma vantagem boa para quem tem uma banca mais apertada para apostar.



Como depositar com Pix da Apple Pay na Betmotion



Aqui vão os passos para que você deposite no Pix da Apple Pay no site da Betmotion:



Cadastre-se na Betmotion pelos links que deixei aqui no meu texto;

Clique no botão de depósito na parte superior da tela;

Escolha o Pix para depositar;

Preencha quanto quer depositar na sua conta;

Gere o código QR e pague pelo Pix.

>> Visitar plataforma oficial Betmotion



Site da Betmotion é seguro e confiável para apostar



A Betmotion é uma das poucas casas de apostas que aceitam Apple Pay com Pix com reputação boa no Reclame Aqui. Também percebi que ela está disponível desde 2009 e conta com mais de 100 pessoas por trás da sua plataforma.



Informações importantes



Pagamento de saques da Betmotion em até 3 dias úteis;



Depósito mínimo de R$ 20 com Pix;



Clube de fidelidade válido para pagamentos com Pix.







8. Mr.Jack Bet - Enfoque no básico para apostas online



Foi na Mr.Jack Bet que percebi que os sites que aceitam Apple Pay via Pix também podem ser mesclados com AstroPay. Dentro dessa plataforma está disponível o depósito a partir de R$ 1 e com oferta de funcionalidades básicas para você apostar em seu esporte favorito.



Pagamento com Pix na Mr.Jack Bet



Sugiro que este passo a passo seja seguido para que você deposite na Mr.Jack Bet:



Registre-se na casa de apostas com os links que disponibilizei ao longo do texto;

Selecione o menu de depósitos para depositar;

Preencha o valor e confirme o depósito;

Faça o pagamento do Pix da Mr.Jack Bet.

>> Apostar gaora na Mr.Jack Bet



Mr.Jack Bet é confiável no Brasil



É confiável apostar na Mr.Jack Bet por ser um dos sites de apostas que aceitam Pix que pediram licença para operar no Brasil. Notei que esse é um site que patrocina mais de 3 equipes do futebol brasileiro e isso só aumentou a confiabilidade dele, na minha opinião.



Informações importantes



Depósito mínimo de apenas R$ 1 com Pix;



Saques a partir de R$ 20 com Pix;



Saque disponível em aproximadamente 24 horas.







9. Aposta Ganha - Odd Suprema e apostas especiais



Cadastre-se na Aposta Ganha se você busca um dos melhores sites de apostas novos que tem Odd Suprema. Foi dentro dessa plataforma que encontrei essa opção e também palpites especiais para apostar em esportes.



Etapas para depositar com Pix na Aposta Ganha



Aqui estão as etapas que permitem depósitos na Aposta Ganha:



Crie a sua conta clicando nos nossos links;

Selecione a área de depósitos para depositar na Aposta Ganha;

Complete o valor do depósito;

Escolha o botão para depositar;

Faça o pagamento do Pix da Aposta Ganha.

>> Apostar agora no Aposta Ganha

É seguro apostar na Aposta Ganha com Pix



Posso confirmar que é seguro apostar na Aposta Ganha com Pix. O que me fez chegar a essa conclusão foi a presença do selo de site seguro da Google e a ótima reputação no Reclame Aqui.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix;



Saque mínimo de R$ 20 com Pix;



Aceita AstroPay e Pay4Fun como alternativas de depósito e saque.







10. Br4Bet - SuperOdds e apostas populares



Incluí a Br4Bet por ela ser uma das casas de apostas com depósito de 5 reais e que aceita Pix com Apple Pay. Admito que o que mais me atraiu no site foram as suas SuperOdds e a seção de apostas populares.



Passos para que você deposite na Br4Bet



Recomendo este passo a passo para depositar na Br4Bet:



Entre no site da Br4Bet clicando nos links que deixei no meu texto;

Cadastre-se e acesse a área de depósitos para depositar;

Informe o valor do depósito e clique no botão para fazer o pagamento;

Gere o código QR e o link para utilizá-los para pagar.

>> Visitar o site da Br4Bet



Br4Bet é segura e confiável no Brasil



Só recomendei a Br4Bet por esse site ser seguro e confiável no Brasil. Dentro da plataforma é possível encontrar links para as regras e a sua reputação entre os apostadores brasileiros é ótima com base nas resenhas que li na internet.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 5 com Pix;



Saque mínimo de R$ 30;



Chave Pix CPF, telefone e e-mail são aceitas para saques.







Applepay Crédito: Divulgação

4 melhores bônus com depósitos via Apple Pay



As mudanças na lei brasileira fizeram com que não fosse mais possível encontrar as casas de apostas com bônus no registro. Por outro lado, foquei nas ofertas frequentes que alguns sites disponibilizam para quem já está cadastrado e aposta com Pix da Apple Pay.



SuperBet: bônus de até 100% para apostas combinadas;

Brazino: cashback semanal de 12%;

Betmotion: clube de fidelidade;

Sportingbet: free bets aleatórias.



Comparando as 4 melhores ofertas para apostar com Apple Pay no Pix



Casa de aposta Bônus via Pix Min. Odds Link SuperBet

SuperCombinada 1.25 ou mais Bônus SuperBet Brazino

Cashback de 12% Variável Bônus Brazino Betmotion

Clube de fidelidade Variável Bônus Betmotion Sportingbet

Free bets Variável Bônus Sportingbet

Guia de como apostar com Pix Apple Pay em casas de apostas



Preparei um guia para sites para apostar com cartão de crédito e vários outros métodos de pagamento. Com Pix Apple Pay não seria diferente. Veja, a seguir, o passo a passo para depositar e sacar utilizando o Pix desse método.



Como depositar com Apple Pay



Este é o melhor passo a passo para depositar com Apple Pay via Pix:



Cadastre-se em uma casa de apostas: eu sugiro que escolha uma das opções que apresentei no meu texto para agilizar o processo;

Acesse o menu de depósitos: entre no local indicado para depositar em sua conta Apple Pay;

Escolha o Pix para depositar: selecione o Pix como método de pagamento;

Preencha o valor: complete quanto você quer depositar na casa de apostas;

Gere o código Pix: gere o código QR ou o link para pagamento e pague pelo depósito.



Como sacar usando o Apple Pay



Aqui vão as etapas para que você saque usando Apple Pay em casas de apostas:



Acesse seu cadastro: entre na conta que você criou na casa que aceita Apple Pay;

Entre no menu de saques: acesse o local de pagamentos para solicitar a retirada;

Complete o valor: informe quanto você quer sacar no campo indicado;

Clique para sacar: pressione o botão de retirada e aguarde ela ser processada.



Note que só serão pagos os saques para a sua própria conta. Isso porque casas de apostas licenciadas não podem aceitar o pagamento para terceiros devido a políticas contra a lavagem de dinheiro.



Qual o valor mínimo de depósito via Pix Apple Pay?



O valor mínimo de depósito via Pix da Apple Pay é de apenas R$ 1. Mas esse montante pode mudar, dependendo de qual site você escolheu para se cadastrar e apostar com esse método de pagamento.



Quais casas de apostas aceitam depósito mínimo de 1 real?



Identifiquei que algumas casas de apostas que aceitam depósito mínimo de 1 real são a Betnacional, SuperBet e a Betmotion. Existem outros sites que também permitem que você deposite apenas R$ 1 ou um valor bem baixo em sua conta.



Vantagens e desvantagens de apostar com Apple Pay



Existem prós e contras de utilizar sites que aceitam Apple Pay. Separei as vantagens e desvantagens que encontrei ao longo da minha análise e espero que ela ajude você a decidir se é interessante utilizar essa opção para pagamentos ou não.



Vantagens

Desvantagens

Método rápido e fácil de utilizar Só funciona no iOS Pode ser combinado com Pix É preciso ter Apple Pay instalado Aceita depósito mínimo de R$ 1 Ainda falta integração com o Banco Central

Escolha o melhor aplicativo para apostar com Apple Pay



Quero aproveitar para sugerir que você escolha o melhor aplicativo para apostar com o Apple Pay. Esse método de pagamento tem um funcionamento ótimo nos celulares e, se combinado com um bom app de apostas, pode potencializar sua experiência.



Meios de pagamento alternativos ao Pix no Apple Pay



As casas de apostas que aceitam Apple Pay podem oferecer métodos alternativos para o seu pagamento. As opções podem variar entre transferência bancária, cartões de débito e até mesmo carteiras eletrônicas. Escolhi descrever brevemente duas alternativas para que você entenda como elas funcionam.



Apostas com cartão de débito



As apostas com cartão de débito são feitas com você preenchendo os dados do cartão e depois aguardando o pagamento ser confirmado. Elas são recomendadas para quem quer depositar com esse método. Mas costumam levar mais tempo no saque do que o Pix.



Apostas com transferências bancárias



A transferência bancária é uma boa alternativa para quem quer saber como apostar com o Apple Pay via Pix. Porém, a TED pode ter custos bancários que o Pix não costuma ter, o que faz dela uma alternativa não tão interessante para alguns brasileiros.



Meu veredito sobre apostas com Apple Pay



Conclui que os sites que aceitam Apple Pay são bons para quem quer uma alternativa para fazer o seu depósito com Pix. Como as informações ficam salvas na carteira, é possível utilizá-las para os seus pagamentos.



Ainda é preciso que haja uma integração entre Apple Pay e o Pix para que o pagamento possa ser realizado. Mas a tendência é que o processo seja tão rápido quanto o que as plataformas de apostas que aceitam cartão de débito oferecem.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Apple Pay



Qual casa de aposta paga mais rápido pelo Apple Pay?



A casa de apostas que paga mais rápido pelo Apple Pay é a Sportingbet. Percebi que esse site tem o pagamento instantâneo para quem quer sacar com Pix, uma integração que está para ser habilitada para essa carteira eletrônica.



Existe algum bônus para quem deposita com Pix no Apple Pay?



As casas de apostas não oferecem bônus de registro no momento para quem deposita com Pix do Apple Pay no primeiro depósito. Por outro lado, as ofertas frequentes podem ser oferecidas para que você libere saldo promocional em sua conta.



Qual o depósito mínimo para depósitos via Pix Apple Pay?



O depósito mínimo para depósitos com Pix do Apple Pay será de R$ 1 se levarmos em conta o padrão das casas de apostas. Em alguns casos, pode ser que esse montante seja maior, o que dependerá do site que você se cadastrou.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente