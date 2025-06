Bônus Mundial bet365: Participe e Ganhe Até R$ 500 Mil

Com o bônus do Mundial da bet365, seus palpites no torneio da FIFA valem até R$ 500 mil. E o melhor: você não precisa gastar um centavo para participar.



Essa é a chance perfeita para entrar no clima da Copa do Mundo de Clubes e ainda concorrer a prêmios reais em dinheiro.



A seguir, te explico tudo sobre essa promoção gratuita da bet365, como participar e por que ela é uma das ofertas mais legais do momento para quem curte apostas esportivas.







Detalhes da oferta: ganhe até R$ 500 mil em apostas grátis no Mundial

A campanha "Previsão do Torneio" da bet365 está com tudo nesta Copa do Mundo de Clubes. Você pode dar seus palpites em todos os jogos do Mundial de Clubes 2025 e concorrer a prêmios de até R$ 500 mil. E o mais legal de tudo? Tudo isso sem precisar usar o saldo da sua conta.



Abaixo, faço um resumo da promoção apostas no Mundial da bet365:



Promoção gratuita: não precisa apostar com dinheiro real;



não precisa apostar com dinheiro real; Valendo dinheiro: prêmios de até R$ 300 mil no ranking geral;



prêmios de até R$ 300 mil no ranking geral; Rodadas com bônus extra: cada fase tem sua própria premiação, com até R$ 50 mil;



cada fase tem sua própria premiação, com até R$ 50 mil; Fácil de participar: basta acessar a aba Futebol > Jogos Grátis e mandar seus palpites.



Então, se você curte apostas e acompanha o Mundial, essa é a hora de testar seus conhecimentos em apostas esportivas e ainda concorrer a prêmios.



Como usar o bônus “Previsão do Torneio” e ganhar prêmios em dinheiro



Veja passo a passo para aproveitar a promoção apostas Mundial bet365 e mandar ver nos palpites:



Faça login na sua conta bet365 ou crie uma, se ainda não tiver;

Acesse Futebol > Jogos Grátis no site ou app da casa;

Clique em “Previsão do Torneio” e entre na área da promoção;

Envie seus palpites antes do pontapé inicial de cada jogo;

Acompanhe sua pontuação e fique de olho na sua posição no ranking.



O melhor de tudo é que você pode editar seus palpites até a hora do jogo. Ou seja, se mudar de ideia, pode fazer ajustes. Mas depois que a bola rolar, “já era” – então fique ligado no cronômetro!



Termos & condições



A promoção é simples, mas tem algumas regrinhas que valem a pena ficar de olho. Por isso, separei todas as normas que a casa da “Tia Denise” aplica:



Uma entrada por pessoa: só dá pra participar uma vez por conta;



só dá pra participar uma vez por conta; Pontuação por acerto: acertou o resultado, ganha ponto;



acertou o resultado, ganha ponto; Empates dividem o prêmio: se der empate no ranking, o prêmio é dividido;



se der empate no ranking, o prêmio é dividido; Só vale editar antes do jogo: depois que começa, não dá mais pra mexer;



depois que começa, não dá mais pra mexer; Prazo final: 29 de junho de 2025, antes da última partida do torneio.



Ah, e claro: os termos e condições também se aplicam. Fica a dica para dar aquela conferida no site oficial ou até mesmo no app da bet365 para ver todos os detalhes.







Em quais partidas você pode usar a oferta “Previsão do Torneio” da bet365



Todos os jogos do Mundial de Clubes 2025 fazem parte da promoção. Isso inclui a fase de grupos, oitavas, semifinais e a grande final. Ou seja: são várias chances de pontuar e subir no ranking.



Tabela de prêmios da rodada



Veja quanto você pode receber em cada fase da Copa do Mundo de Clubes:



1º lugar: R$ 50 mil;



R$ 50 mil; 2º lugar: R$ 10 mil;



R$ 10 mil; 3º lugar: R$ 1 mil;



R$ 1 mil; 4º ao 5º lugar: até R$ 400;



até R$ 400; 6º ao 100º lugar: entre R$ 5 e R$ 40 em créditos de aposta.

Tabela geral de prêmios



Agora veja o quanto você pode ganhar ao longo de todo o torneio:



1º lugar: R$ 300 mil;



R$ 300 mil; 2º lugar: R$ 100 mil;



R$ 100 mil; 3º lugar: R$ 30 mil;



R$ 30 mil; 4º ao 5º lugar: até R$ 20 mil;



até R$ 20 mil; 6º ao 10.000º lugar: prêmios em dinheiro ou créditos de aposta.

Vai dizer que não dá vontade de tentar? A premiação é de respeito, e todo mundo tem chance real de ganhar.







Outras ofertas de apostas na bet365



A bet365 não brinca em serviço. Além do bônus do Mundial, tem outras ações promocionais que valem conferir:



Desafio de placares semanais: mande 6 palpites e concorra a prêmios sem pagar nada;



mande 6 palpites e concorra a prêmios sem pagar nada; Odds turbinadas: apostas com cotações aumentadas diariamente na aba "Destaques";



apostas com cotações aumentadas diariamente na aba "Destaques"; Créditos em aposta grátis: aposte R$ 30 e ganhe até R$ 50 em créditos (quando disponível) - é, basicamente, uma freebet.



Se você ainda não tem conta nesta casa, essa pode ser uma ótima chance de começar com estilo. Saiba também quais são todos os outros bônus da bet365 para aproveitar.







Vale a pena aproveitar a promoção “Previsão do Torneio” na bet365?



Sim, e muito. A promoção de apostas no Mundial da bet365 é divertida, gratuita e pode render bons prêmios. É ideal para quem quer acompanhar o torneio com um incentivo a mais.



E mesmo que você não leve o prêmio principal, só de participar já rola aquela emoção extra. No fim das contas, é uma das campanhas mais vantajosas da temporada. Quer saber mais sobre a casa? Leia a review completo da bet365 e saiba tudo sobre essa marca.







Perguntas frequentes sobre o bônus “Previsão do Torneio”



Como posso participar da Previsão do Torneio da bet365?



Para participar entre na aba Futebol > Jogos Grátis e envie seus pitacos para os jogos do Mundial, de forma totalmente gratuita.



Preciso apostar dinheiro para concorrer?



Não, a promoção difere de apostas comuns e é um jogo grátis.



Quantas vezes posso participar?



Apenas uma vez por conta cadastrada. Você pode editar os palpites até o início de cada jogo.



Quais os prêmios disponíveis?



Até R$ 300 mil na tabela geral e prêmios semanais de até R$ 50 mil por rodada disputada.



Até quando posso enviar minhas previsões?



Você pode participar até o dia 29 de junho de 2025, antes da última partida do Mundial.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente