Carnaval 2023: acompanhe ao vivo o 1º dia de folia no Ceará

Fortaleza conta com seis polos com apresentações públicas, e ainda shows de artistas como Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Seu Jorge e outros. Cobertura do O POVO conta ainda com correspondentes em Aracati, Paracuru e outros municípios

Após quatro semanas de Pré-Carnaval em Fortaleza, a Capital recebe, a partir deste sábado, 18, o ápice do Ciclo Carnavalesco chega nos seis polos espalhados pela Capital: avenida Domingos Olímpio, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil (Benfica), Mocinha, Mercado dos Pinhões e Passeio Público. Confira a programação completa do Carnaval de Fortaleza

Já o planejamento operacional está está dividido em cinco vertentes: trânsito, segurança, saúde, fiscalização e limpeza. A operação terá início no próximo sábado, 18, e será finalizada na terça-feira, 21. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 200 agentes estarão responsáveis, diariamente, pela organização do trânsito nos setes polos carnavalescos. Do total, cinco pontos contarão com uma operação especial.



Bloqueios no trânsito de Fortaleza

A partir de sábado, 18, de 14h à 1h da manhã, o acesso ao Aterrinho da Praia de Iracema estará bloqueado para veículos. A interdição na Av. Beira-Mar compreenderá o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A rua João Cordeiro também estará bloqueada entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar. Neste trecho, estará proibido estacionar a partir das 7h da manhã.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra grande operação acontece na Av. Domingos Olímpio, onde as arquibancadas já estão montadas para o tradicional desfile de Maracatu. A partir das 15h, do próximo sábado, 18, a via estará bloqueada entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. As interdições também se estenderão às vias de acesso, tendo início nas ruas Joaquim Magalhães e Antônio Pompeu. A previsão é de que a operação seja finalizada à 1h.



Para o Carnaval da Mocinha, o bloqueio se dará nas ruas João Cordeiro com Tenente Benévolo, Alfredo Prudente com Ten. Benévolo, Deputado Moreira da Rocha com Padre Pita e Pe. Climério com Antônio Augusto. A interdição também será das 14h à 1h da manhã.



Já o Mercado dos Pinhões terá o seu entorno bloqueado. A operação contempla as esquinas das ruas Visconde de Pelotas com Gonçalves Ledo, assim como as ruas Visconde de Pelotas com Nogueira Acioli. Os agentes estarão no local de 14h à meia-noite. Entretanto, estará proibido estacionar nas vias a partir das 8h da manhã.



Por fim, a Praça da Gentilândia, no Benfica, ficará interditada a partir das 10h na rua Waldery Uchoa com a avenida 13 de maio, assim como em três esquinas da rua Paulino Nogueira (rua Marechal Deodoro, rua Santo Antônio e rua João Gentil).

Segurança pública em Fortaleza

A segurança para os quatro dias de festa estará dividida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. Por parte do Poder Municipal, serão 696 agentes da Guarda Municipal envolvidos na operação. Ao todo, mais de 140 câmeras de videomonitoramento irão auxiliar o trabalho.





Já o Estado cederá 5.428 policiais militares, 313 policiais civis, 660 bombeiros militares, 140 profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e 302 servidores da SSPDS farão parte da operação, totalizando 6.839 agentes.

Cobertura do O POVO

A cobertura multimídia do O POVO contará com atualizações no O POVO Online, no impresso de domingo, 19, e quarta-feira, 22, com inserções na Rádio O POVO CBN, no Youtube e redes sociais do O POVO. A equipe se dividirá nos polos oficiais, buscando novidades, novos locais de folia, festas privadas e os shows na Praia de Iracema.

O Interior do Ceará também cai na folia e, nos quatro dias de evento, O POVO trará informações exclusivas de praias como Aracati, Paracuru, Taíba, Majorlândia, Presídio e Morro Branco.

Confira programação de sábado do Carnaval de Fortaleza 2023



Aterrinho da Praia de Iracema (Rua João Cordeiro, Aldeota)





17h- Jean Dumont

18h10- Katia Cilene

20h20- Chico Pessoa

22h30- Elba Ramalho

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro)



Sábado (18/2)

17h- Dj Adrian Brasil

17h40- Mc Fessor

18h50- Luiza Nobel

20h- Anderson Monteiro



Benfica (Rua João Gentil)

11h- Vanin e Nicinha

13h- Lorena Lyse

14h- Deborah Lima

15h- Banda Couros e Metais

16h30- Luxo da Aldeia

18h30- Rodrigo Sanfoneiro

20h- Bloco Mambembe

Mocinha (Rua Padre Climério, 140, Meireles)



16h30- Cris Malagueta

18h30- Bloco Num Ispaia Sinão Ienche



Passeio Público (Rua Dr. João Moreira - Centro)



9h- Banda Pacote de Biscoito

10h40- Tia Samila e sua Turma

Avenida Domingos Olímpio



18h - Maracatu Dama de Ouro

18h40 - Maracatu Axé Oxossi

19h20 - Maracatu Solar

20h - Maracatu Rei Zumbi

20h40 - Maracatu Obalomi

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h - Maracatu Rei do Congo

22h40 - Maracatu Leão de Ouro

Encerramento – Bloco Camaleões do Vila





Confira ao vivo as atualizações sobre o Carnaval 2023 em Fortaleza e praias do Ceará

Tags