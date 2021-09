Ao vivo: Pressionado, Arthur Lira se pronuncia após ataques de Bolsonaro no 7/9

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cancelou as sessões deliberativas remotas e as reuniões de comissões que estavam previstas para acontecer nesta quarta, 8, e quinta-feira, 9. A decisão foi comunicada aos senadores, na noite de terça, 7, após os discursos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nas manifestações do dia 7 de setembro.

Dentre as audiências canceladas, estão a da CPI da Covid-19, que contaria com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente (CMA) sobre o impacto do uso de agrotóxicos no Brasil.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a decisão de Pacheco teria sido tomada por “não haver clima para votações e nem garantia de segurança para senadores e servidores”. O cancelamento das sessões desta semana está sendo interpretado como uma resposta inicial às falas do presidente da República contra as instituições.

Durante os atos de 7 de setembro, em Brasília e São Paulo, Bolsonaro voltou a ameaçar e questionar o Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo referências ao ministro Alexandre de Morais. “Ou o chefe desse Poder enquadra o seu ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos” afirmou o presidente. “Respeitamos todas as instituições. Quando alguém do Poder Executivo começa a falhar, eu converso com ele. Se não se enquadra, eu demito. Quando um deputado ou senador começa a fazer algo que está fora das quatro linhas, ele é submetido ao conselho de ética e pode perder seu mandato. Mas no STF isso não acontece”, disse em outro trecho.

Após a repercussão das falas de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tiveram posicionamentos cobrados, tanto por partidos de oposição ao Governo, que pedem a abertura do impeachment contra Bolsonaro, quanto pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. No twitter, Santa Cruz afirmou que com a ameaça da democracia, "chegou o momento histórico de os presidentes da Câmara e do Senado tomarem posição”, disse na postagem.



O presidente, usando dinheiro público, transformou a data nacional em evento particular, a serviço de seus interesses golpistas. Chegou o momento histórico de os presidentes da Câmara e do Senado tomarem posição. A sociedade espera atitude firme de defesa da democracia ameaçada. — Felipe Santa Cruz (@felipeoabrj) September 7, 2021

Tags