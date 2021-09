A Polícia Federal deteve na manhã desta terça-feira, 7, o empresário e ex-braço direito do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Jason Miller. Segundo informações do jornal Metrópoles, o ex-assessor trumpista foi detido no Aeroporto Internacional de Brasília. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo coluna do jornalista Igor Gadelha, Miller foi detido na área reservada para voos particulares, quando estava prestes a embarcar de volta para os EUA em um jato particular. Ele deve prestar depoimento à PF no local sobre suposta participação nos atos antidemocráticos no Brasil.

Sobre o assunto Lideranças cearenses pró-Bolsonaro participam de manifestações nesta terça

"Ou o chefe desse poder (STF) enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos", diz Bolsonaro a apoiadores

Alexandre de Moraes exalta "liberdade" e "democracia" neste dia 7 de setembro

'Maioria esmagadora' é contra qualquer tentativa de golpe, diz Ciro Gomes

Após discurso de Bolsonaro, manifestantes começam a deixar Esplanada

Em busca de aproximação com bolsonaristas, o ex-assessor e fundador da rede social Gettr foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Palácio da Alvorada, no último domingo, 5. Miller está no Brasil para divulgar a plataforma que ele criou depois que Trump foi banido do Facebook e do Twitter.

Na última sexta-feira, 3, Miller participou da Conferência da Ação Política Conservadora (Cpac) um dos principais encontros ultraconservadores do mundo. No Brasil desde 2019, o evento foi organizado por Eduardo Bolsonaro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. A PF considera que não seria coincidência a concomitância desta conferência com a manifestação do 7 de setembro.







Tags