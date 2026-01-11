Raphinha brilha, Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

Raphinha brilha, Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da EspanhaCom dois gols do brasileiro em Jidá, na Arábia Saudita, Barça garante o bicampeonato e amplia vantagem como maior campeão do torneio
O Barcelona conquistou a Supercopa da Espanha ao vencer o Real Madrid por 3 a 2 neste domingo, 11, em Jidá, na Arábia Saudita. Em um clássico intenso e repleto de emoções, o time catalão mostrou maior regularidade ao longo da partida e contou com o protagonismo de Raphinha, que marcou dois gols e foi decisivo na final. Lewandowski também deixou sua marca com um belo gol e ajudou o Barça a garantir o bicampeonato do torneio. Pelo lado merengue, Vini Jr balançou a rede com um golaço, enquanto o jovem Gonzalo García completou o placar.
Dessa maneira, o Barcelona confirmou a grande fase sob o comando do técnico Hansi Flick. Líder isolado de La Liga com quatro pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, o Barça passou pela semifinal da Supercopa da Espanha com uma goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, que também contou com dois gols de Raphinha, grande destaque do clube catalão no torneio.
Além disso, o Barcelona conquistou o segundo título consecutivo da Supercopa em cima do maior rival. Na temporada passada, a equipe goleou o Real Madrid por 5 a 2, com gols de Raphinha (dois), Lamine Yamal, Lewandowski e Balde. Mbappé e Rodrygo descontaram.
O Barcelona é o maior campeão da história da Supercopa da Espanha, com 16 conquistas, três a mais do que o Real Madrid. Athletic Bilbao e La Coruña, com três cada, dividem o terceiro lugar dentre os principais vencedores.
Desfalque na semifinal, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, devido a uma entorse no joelho esquerdo, Mbappé foi novidade no banco de reservas do Real Madrid neste domingo. O atacante francês entrou em campo somente aos 30 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota. Mesmo assim, o camisa 10 sofreu uma falta dura de Frenkie de Jong, que acabou sendo expulso direto na jogada.
Barcelona x Real Madrid: como foi o jogo
O Barcelona dominou o primeiro tempo, controlou a posse de bola com ampla vantagem e finalizou mais que o rival. A troca de passes funcionou bem, principalmente na parte final, quando o time passou a sufocar o Real Madrid. Após desperdiçar uma grande chance, Raphinha se recuperou rapidamente e abriu o placar.
Mesmo pressionado, o Real respondeu com eficiência. Vini Jr arrancou e marcou um golaço para empatar, mas a reação durou pouco. Lewandowski recolocou o Barcelona em vantagem ao se aproveitar de uma falha da defesa merengue, após belo passe de Pedri. Já nos acréscimos, a defesa catalã voltou a falhar, e o jovem Gonzalo García apareceu bem no rebote para deixar tudo igual em jogada de escanteio, cobrado por Rodrygo.
Na volta do intervalo, o jogo esteve mais equilibrado. As equipes evitaram se expor, mas a estrela de Raphinha voltou a brilhar. Aos 27 minutos, Ferrán Torres tabelou com Dani Olmo, a bola sobrou para o brasileiro, que bateu com o pé direito, caindo no campo. A bola desviou no pé esquerdo de Asencio e tirou todas as chances de defesa para Courtois. Com o Barça em vantagem, Xabi Alonso colocou Mbappé na partida. O camisa 10 chegou a sofrer uma falta dura de Frenkie de Jong, que acabou sendo expulso direto na jogada aos 45 minutos. Por fim, antes do apito final, Carreras desperdiçou uma grande chance para o Real.