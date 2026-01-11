Raphinha brilha, Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

Com dois gols do brasileiro em Jidá, na Arábia Saudita, Barça garante o bicampeonato e amplia vantagem como maior campeão do torneio / Crédito: Jogada 10

O Barcelona conquistou a Supercopa da Espanha ao vencer o Real Madrid por 3 a 2 neste domingo, 11, em Jidá, na Arábia Saudita. Em um clássico intenso e repleto de emoções, o time catalão mostrou maior regularidade ao longo da partida e contou com o protagonismo de Raphinha, que marcou dois gols e foi decisivo na final. Lewandowski também deixou sua marca com um belo gol e ajudou o Barça a garantir o bicampeonato do torneio. Pelo lado merengue, Vini Jr balançou a rede com um golaço, enquanto o jovem Gonzalo García completou o placar. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Dessa maneira, o Barcelona confirmou a grande fase sob o comando do técnico Hansi Flick. Líder isolado de La Liga com quatro pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, o Barça passou pela semifinal da Supercopa da Espanha com uma goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao, que também contou com dois gols de Raphinha, grande destaque do clube catalão no torneio.