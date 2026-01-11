Arsenal goleia Portsmouth com show de Gabriel Martinelli e avança na FA Cup

Arsenal goleia Portsmouth com show de Gabriel Martinelli e avança na FA CupBrasileiro anota hat trick, lidera a vitória por 4 a 1 no Fratton Park e decide a classificação dos Gunners para a próxima fase da competição
O Arsenal confirmou seu favoritismo e goleou por 4 a 1 o Portsmouth, neste domingo (11), no Fratton Park, pela terceira fase da FA Cup. O nome do jogo foi o brasileiro Gabriel Martinelli, que anotou um hat trick na vitória de virada fora de casa.
A equipe da casa, adotando postura agressiva, surpreendeu os visitantes logo aos três minutos: após cruzamento na área, Bishop finalizou de pé direito dentro da pequena área para abrir o placar e fazer a torcida explodir. A vantagem, porém, durou pouco. Aos oito, em um lance aéreo confuso após cobrança de escanteio, Dozzell desviou para o próprio gol, igualando em 1 a 1. O Arsenal encontrou ritmo e começou a ditar o jogo, pressionando principalmente pelas laterais e apostando nas bolas paradas.
Aos 25 minutos, a virada. Após escanteio, Gabriel Martinelli subiu mais alto do que a defesa e, de cabeça, colocou o Arsenal à frente. Até o intervalo, os visitantes ainda criaram chances para ampliar, incluindo uma penalidade desperdiçada por Madueke.
No segundo tempo, o Arsenal consolidou o controle da partida com novo gol de Martinelli, aos seis minutos, após uma jogada rápida pela esquerda que culminou no chute preciso do atacante. O Portsmouth se entregou e não ofereceu mais perigo. Aos 27, Martinelli decretou o hat trick após aproveitar um cruzamento rasteiro e deslocar o goleiro, fechando o placar em 4 a 1.